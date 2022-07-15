Экономисты: Санкции сделали Петербург самым дорогим городом страны

Уровень жизни в Петербурге даже наполовину не дотягивает до нью-йоркского. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитическое агентство Numbeo всполошило Интернет рейтингом индекса уровня жизни городов мира. Петербург занял 279-е место, опередив Москву (она на 287-м). Анализировали цены на продукты, ЖКХ, проезд в общественном транспорте, а также доходы жителей. Насколько то, что Петербург дороже белокаменной, соответствует действительности? Спросили у экспертов.

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ НЬЮ-ЙОРК

- Задача рейтинга не оценить общую стоимость жизни, а сравнить стоимость жизни в разных городах с учетом средней зарплаты. Индекс Нью-Йорка принят за 100. И если в другом городе индекс арендной платы равен 150, значит, она в полтора раза выше, чем в Нью-Йорке. Общая покупательная способность показывает, сколько товаров и услуг вы можете получить в сравнении со среднестатистическим жителем американского мегаполиса, - уточняет экономист Дмитрий Прокофьев.

В начале года Петербург был на 445-й сточке, тогда как Москва - на 397-й. Но если раньше выводы аналитиков подвергали сомнениям, то в этот раз эксперты с ними согласны. Тем более результаты отчасти подтверждаются данными о темпах инфляции. В среднем за последние полтора года инфляция в Москве была ниже на 1,1 процентных пункта, чем в Петербурге.

Традиционно доходы петербуржцев ниже, чем москвичей, почти на треть. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- По общему рейтингу Петербург опережает Москву. И вообще российские города по дороговизне опережают другие мегаполисы Восточной Европы. В первую десятку входят Екатеринбург, Казань, Новосибирск, Нижний Новгород и Ростов. Стоимость продуктовой корзины в Петербурге составляет 45 процентов от стоимости корзины в Нью-Йорке. А в Москве продукты дешевле, чем в городе на Неве, и цены на них на 40 процентов ниже в сравнении с американскими. Но зарплаты разные, - добавляет Прокофьев.

ВСЕ ДОРОГИ ВЕДУТ В БЕЛОКАМЕННУЮ

Причиной того, почему Северная столица опередила Москву, стал рост цен на товары и услуги. С начала года во всех российских городах заметно подорожали продукты, техника, недвижимость - да вообще практически все. Но в Москве ценники подскочили не так высоко. Эксперты говорят, всему виной логистика и конкуренция - все торговые пути ведут в белокаменную, а из-за большого количества предложений в столице приходится удерживать цены, чтобы не отпугнуть покупателя.

- Традиционно доходы петербуржцев ниже, чем москвичей, почти на треть. И товары с услугами нам обходятся дороже, чем им. В Москве цепочки поставок развиты лучше, при этом конкуренция выше, и бизнесу приходится с этим считаться, - объясняет экономист Артем Голубев. - Раньше в Петербург возили товары из Прибалтики, но последние несколько месяцев с этим сложно. Закрытие портов тоже отразилось на ценах. Можно условно сказать, что санкции сделали Петербург самым дорогим городом страны.

С начала года в Петербурге заметно подорожали не только продукты, но и техника. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Стоимость продуктов повлияла и на средний чек в ресторанах, и на туристскую сферу в целом.

- С одной стороны, в Петербурге рестораны дороже, чем в Москве. Но сами петербуржцы не так часто ходят по заведениям - их посещают в основном приезжие. А они гуляют на широкую ногу, поэтому и кажется, что средний чек выше. В реальности москвичи могут себе позволить гораздо чаще ходить в рестораны, чем петербуржцы. Они платежеспособнее, - отметил президент Федерации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар.