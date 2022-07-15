Три главные странности в деле об убийстве туристки из Петербурга на Валдае

Екатерина часто путешествовала, но эта поездка оказалась роковой ФОТО: соцсети

Услышать на том конце провода голос неизвестного мужчины, когда звонишь своей возлюбленной - для многих страшный сон. Означать это может что угодно, но для петербуржца Максима (имя изменено - прим. ред.) так начались поиски пропавшей 36-летней возлюбленной Екатерины Оруджевой. Незнакомец, взявший трубку, оказался простым прохожим, который нашел в парке города Валдай Новгородской области оставленную без присмотра сумку. С того момента искать Катю начали всем миром – подключилась полиция, волонтеры и близкие. Надежда на хеппи-энд рухнула, когда спустя 6 дней тело женщины нашли в высокой траве. «КП-Петербург» решила разобраться, как туристка оказалась на Валдае и почему не смогла вернуться домой.

«ХОТЕЛА ВЫРВАТЬСЯ ИЗ СУЕТЫ»

Если бы фраза «спортсменка-отличница-комсомолка» еще была актуальна на сегодняшний день, то Екатерина под это описание подошла бы идеально. Женщина была очень хорошо образована – закончила МГУ, а позже и магистратуру в Дании.

- Катя работала преподавателем английского языка, давала частные уроки и переводила тексты. Знала португальский, испанский языки. В России почти и не работала, все за границей: Дания, Бразилия, - рассказала «КП-Петербург» близкая подруга женщины Маргарита (имя изменено - прим. Ред.).

Последние полгода женщина ухаживала за больным возлюбленным ФОТО: соцсети

Путешествия и активный туризм были неотъемлемой частью жизни Екатерины. Волонтером она помогала даже при восстановлении Непала после землетрясения. Участвовала и в исторических раскопках. Но такой активный образ жизни Катя оставила, когда серьезно заболел ее молодой человек Максим.

- У него рак, а Катя помогала, ухаживала. Последние полгода не работала. Она очень мало спала, была постоянно в напряжении, это ведь тяжелая жизнь. Она хотела вырваться из этой суеты, отдохнуть, но в последнее время у нее такой возможности не было, - вздыхает Маргарита.

Возможность подвернулась, когда в одни из июльских выходных в гости к паре приехали родные Максима. Оставив мужчину в надежных руках, Екатерина рванула в ближайшее к Петербургу пристанище для туристов – окрестности Великого Новгорода.

- О поездке она сильно никому не рассказывала, потому что это было почти обыденностью. Поехала одна, что тоже было на нее похоже. Последний раз Катя выходила на связь 10 июля, когда была в другом городе, если я не ошибаюсь, то в Старой Руссе, но говорила с ней не я, а ее молодой человек, - говорит подруга погибшей.

УЕХАЛА В ОБРАТНУЮ ОТ ДОМА СТОРОНУ

Уже на следующий день женщина должна была сесть на поезд и в понедельник утром, 10 июля, вернуться домой. Когда этого не произошло, родные забили тревогу.

К поискам подключились и волонтеры ФОТО: соцсети

- К обеду она не приехала и весь день не выходила на связь, потом трубку взял какой-то мужчина. Сказал, что нашел в парке сумку и отнесет ее в полицию, - рассказала Маргарита.

Вещи Екатерины нашли на Валдае. От Старой Руссы туда ехать больше двух часов на машине, причем в противоположенную от Петербурга сторону. Как там оказалась женщина, до сих пор большая загадка для близких.

- Я не знаю, что она там делала. На последних записях с камер видно, как вечером 9 июля Катя выходит с вокзала, больше ничего. Но в это время она уже должна была ехать домой, зачем она приехала на Валдай – непонятно, - рассуждает Маргарита.

Спустя четыре дня после пропажи туристки следственный комитет Новгородской области возбудил уголовное дело об убийстве. Пока тело не нашли близкие верили, что все обошлось, что Катя к ним еще вернется.

- Она была в местах, где условия намного хуже Валдая, невозможно было и подумать, что с ней могло случиться что-то страшное. Я думала, что Кате просто могло стать плохо из-за перенапряжения, - говорит Маргарита.

Надежды родных не оправдались – 15 июля тело женщины нашли в лесном массиве в нескольких километрах от районного центра города Валдай. Возбужденное уголовное дело не осталось пустым в графе «подозреваемый» - в этот же день задержали 39-летнего местного жителя, который предположительно и мог расправиться с туристкой. Мотивы преступления пока неизвестны.

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