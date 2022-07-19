Редкие «светящиеся» серебристые облака сняли в небе над ночным Петербургом

Серебристые облака заметили в небе над Петербургом. Фото: телеграм-канал "Астро Фото Болото"

Охотники за северным сиянием и другим небесными явлениями из петербургской группы Астро Фото Болото сняли красивейшие кадры серебристых облаков, которые в ночь на вторник украшали небо над Невой.

- Есть всего несколько ночей в году, когда серебристые облака особенно яркие. Для идеальной подсветки небосвода солнце должно находиться от 6 до 16 градусов ниже горизонта, - пишут в своем телеграм канале ловцы сияния.

По их словам, в Петербурге сейчас серебристые облака можно наблюдать всю ночь, главное – чтобы небо было чистым. Поскольку облака находятся очень высоко, кажется, что двигаются они медленно - человеческий глаз не улавливает их течение. Поэтому фотографы стоят на одной точке всю ночь, делая сотни снимков, которые потом склеиваются в одно видео – таймлапс.

- Хотя скорость перемещения серебристых облаков быстрая, около 30 метров в секунду, они находятся очень высоко над землей и наблюдаются как минимум на тысячу километров в разных направлениях, - отмечают охотники за сиянием.

Справка «КП»:

Серебристые, они же мезосферные или ночные светящиеся облака - редкое атмосферное явление, возникающие на высоте 75-85 километров. Увидеть их обычно можно в предрассветные часы или сразу после заката. Но на широте Петербурга сейчас явление наблюдается всю ночь.

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