Вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский: «Как, сколько и с кого брать туристический сбор – пока вопрос»

Инициатива важна для Петербурга - все-таки туристическая столица. Однако нюансов у идеи очень много. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Полноценно развивать идею туристического сбора для Петербурга в городском правительстве пока не готовы. Как рассказал вице-губернатор Борис Пиотровский в эфире радио "Комсомольская правда" (92.0 FM), у инициативы масса нюансов.

– Это вопрос, который важно и нужно обсуждать. Для такой туристической столицы как Петербург сбор – это логично. Но его необходимо детально продумывать, чтобы ни в чем не ошибиться. Как, сколько и с кого его собирать – пока вопрос. Наш экономический блок озабочен развитием этой идеи, но, думаю, в итоге поддержит, – отметил в эфире 92.0 FM вице-губернатор.

По мнению Пиотровского, туристический сбор может стать хорошим вкладом в бюджет города. Поступающие с путешественников средства помогут Петербургу активнее развивать культурно-туристическую повестку. А в случае, если сбор принесет особенно много денег в бюджет, часть средств могут перенаправить с туристической сферы в, например, социальную.