Рок-опера, VK FEST, Книжные аллеи: какие культурные события ждут Петербург в июле

Музыкальные, литературные и визуальные представления готовят для зрителей. Фото: Олег ЗОЛОТО

Оставшаяся половинка лета в Петербурге обещает быть насыщенной на события. Самыми интересными из них с «Комсомольской правдой» поделился вице-губернатор Борис Пиотровский. В эфире «Комсомольская правда» радио (92.0 FM) чиновник рассказал про четыре крупных фестиваля, рок-оперу и книжную ярмарку.

Вице-губернатор Борис Пиотровский посоветовал горожанам культурную программу на остаток лета. Фото: Артем КИЛЬКИН

РОК-ОПЕРА «ЮНОНА И АВОСЬ»

Легендарное произведение Алексея Рыбникова и Андрея Вознесенского «Юнона и Авось», которое многие музыкальные поклонники знают по одноименному спектаклю с Николаем Караченцовым и Еленой Шаниной, покажут на Дворцовой площади в день ВМФ. Шоу, участвовать в котором будут звезды, обещает быть грандиозным.

– В прошлом году мы не смогли провести день ВМФ вместе с Минобороны, был ковид. Это большое и значимое событие в этом году пройдет в полном объеме. Начало 31 июля в 21.00, вход на площадь будет бесплатным, – зазвал петербуржцев Пиотровский.

Вице-губернатор посоветовал приходить на оперу в маске – коронавирусные ограничения, конечно, уже сняли, но аккуратность никому не помешает.

КНИЖНЫЕ АЛЛЕИ

Уже традиционная книжная ярмарка снова заняла свое место в центре Петербурга. В этот раз она раскинулась по Малой Садовой улице и будет идти до 11 сентября.

– Книжная культура в Петербурге сильно развивается. На Книжный салон, который недавно прошел на Дворцовой, пришли более полумиллиона человек, это здорово. На Книжные аллеи приходит тоже более пяти тысяч человек ежедневно, даже если идут нецеленаправленно, – рассказал Борис Пиотровский.

Книжные аллеи открылись для петербуржцев и туристов еще в начале июня. Там не только продают тысячи книг от разных издательств, но и проводят лекции, паблик-токи и презентации книжных новинок.

Традиционные книжные аллеи уже открылись для горожан и гостей на Малой Садовой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ФЕСТИВАЛЬ «НАТЕ!» КО ДНЮ РОЖДЕНИЯ МАЯКОВСКОГО

Во вторник, 19 июля, в библиотеке имени Маяковского на Фонтанке стартовал фестиваль к 129-летию поэта-футуриста. Продлится «НАТЕ!» до 24 июля. Упор организаторы сделали не на поэзию Маяковского, а на визуальную составляющую эпохи авангарда. Гостей ждут паблик-арт, книжные объекты, выставки и творческие встречи с писателями. Подробная программа есть на сайте фестиваля и портале «Культура Петербурга».

ФЕСТИВАЛЬ VK FEST

В ближайшие выходные в парке 300-летия Петербурга прошумит фестиваль VK FEST. В программе заявлены Егор Крид, группа The Hatters, NILETTO, Ёлка, Джарахов, SLAVA MARLOW, группа PIZZA и многие другие. По словам вице-губернатора, кроме музыкальных выступлений гостей ждут активности в 16 тематических зонах и лекции.

– Возможно, и я приму участие в смелом для себя формате. Пока не расскажу подробности, – поделился Пиотровский.

В этот же день фестиваль пройдет в Москве и Сочи.

VK FEST одновременно пройдет в Петербурге, Москве и Сочи Фото: Олег ЗОЛОТО

ФЕСТИВАЛЬ «ОПЕРА – ВСЕМ»

XI Санкт-Петербургский международный фестиваль «Опера – всем» начался еще 13 июля, 24 июля станет завершающим днем его работы. Однако ключевым днем Борис Пиотровский назвал 20 июля. В этот день, в 19.00, на Якорной площади в Кронштадте покажут оперу «Царь и плотник». Выбор произведения продиктован, конечно, важной датой – 350-летием со дня рождения Петра Великого.

Немецкая опера авторства Альберта Лорцинга считается раритетной и исполняется очень редко. В центре сюжета – путешествие Петра в Голландию и работа на судостроительной верфи в качестве ученика. В Кронштадте ее бесплатно покажут 20 тысячам человек. Участие примут хор и балет театра «Мюзик-Холл» и артисты Михайловского, Мариинского театра и театра «Мюзик-Холл».

ФЕСТИВАЛЬ «НОЧЬ СВЕТА»

Уже под наступающий сентябрь петербуржцам и жителям Ленобласти подадут эдакий летний «десерт» – напоследок в культурной программе лета заявлен красочный фестиваль «Ночь света» в Гатчине.

Он пройдет с 25 по 27 августа в Гатчинском дворцовом парке, наблюдать красивейшее шоу можно будет с 21.00 до 3.00. Белые ночи уже отработали свои смены, поэтому световые инсталляции предстанут перед людьми во всей своей красе.

– На фестиваль приедут 20 финалистов конкурса световых инсталляций из разных городов и стран, арт-объекты будут посвящены умению понимать и слушать друг друга, – подчеркнул Борис Пиотровский.

Со своими работами приедут современные художники, дизайнеры, инженеры, архитекторы и мультимедиа-специалисты. Организаторы обещают, что тематика будущего фестиваля позволит стать полноценным участником шоу.