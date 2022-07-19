Море из маршруток в Петербурге: стала известна судьба коммерческих автобусов и их водителей

Судьба у коммерческих автобусов предсказуемая – переезд или продажа. Фото: Артем КИЛЬКИН

Эпоха маршруток в Петербурге закончилась. Теперь их место полноценно заняли социальные автобусы, а оставшихся отчаянных маршрутчиков, выходящих на рейсы вопреки запрету, ловят для административных разбирательств. Между тем, на площадках автопарков разрастаются «кладбища» уже не востребованных коммерческих машин. «КП-Петербург» выяснила, что станет с маршрутками и их водителями.

Дозвониться до частных перевозчиков, которым принадлежали десятки коммерческих маршрутов, оказалось не так просто. ООО «ПТК», «Питеравто», «АТП-31» не брали трубки или автоматически сбрасывали звонок. Ответ от ООО «М.А.К.С.» и АО «Третий парк» на момент публикации не поступили – компании попросили направить им запросы по почте.

Эпоха маршруток в Петербурге закончилась. Фото: Артем КИЛЬКИН

В ООО «АТП Барс 2», под чьим управлением были маршрутки К-30, К690, К-345, рассказали, что будут продавать автобусы в компании соседской Ленобласти. Туда же переедут для трудоустройства и водители маршруток.

В компании «Шпунт Северо-Запад» на вопрос о судьбе маршруток отреагировали эмоционально. Наш собеседник громко заявил, что компания перестала работать в городе. До реформы она обслуживала маршруты К-8, К-60, К-124, К-162, К-309 и еще десяток направлений.

– В области у нас маршрутов не было. Сейчас мы продаем всю технику и заканчиваем свое пребывание здесь. Попытаемся как-то перепрофилироваться. Машины продаем в другие регионы, что-то и в области покупают. Водители все перешли к новым перевозчикам – «Домтранс», «Питеравто», «Третий парк». У меня ни одного не осталось, – подытожил, по всей видимости, глава организации.

Судя по всему, теперь коммерческим автобусам совсем нечего делать в Петербурге.

Найти себе новое применение в Петербурге маршрутки бы не смогли, уверены эксперты. Фото: Артем КИЛЬКИН

СЛОВО ЭКСПЕРТУ

Андрей Горев, профессор кафедры транспортных систем СПбГАСУ: «Не жалейте маршрутки!»

По словам профессора, оставшиеся без работы частники будут переезжать в другие регионы, продавать машины или же разбирать их на запчасти.

– Многие перевозчики работают не только в Петербурге. Тот же «Питеравто» может перебазироваться в Ярославль или Сочи, где есть потребность в машинах. А компания, у которой нет другого региона обслуживания, просто продаст свои машины или разберет на запчасти. Передавать старые машины бесплатно маленьким городам, как это делает тот же Петербург с государственным транспортом, никто не станет, – уверен Андрей Горев.

В Петербурге маршрутки нигде не смогли бы найти другое применение, считает эксперт, жалеть ушедший транспорт не нужно. Избавление от них поможет городу сделать весомый вклад в экологию и дорожную безопасность.

– Автобусов прибавилось, а водительских кадров не хватает везде – и в пассажирских, и в грузовых перевозках. Водители маршруток могут пойти работать на новые автобусные маршруты. Многие из них, конечно, отвыкли по-честному зарабатывать деньги и неохотно соглашаются на новую работу, – подытожил Горев.

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