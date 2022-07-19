Автобусные билеты из Петербурга в Финляндию раскупили до сентября

Ажиотажа в финских магазинах пока нет. Фото: читатель "КП"

Жители Петербурга ждали 15 июля как Нового года или любого другого праздника. С этого дня Россия сняла коронавирусные ограничения на границе и теперь в Финляндию и Эстонию можно ездить как раньше. Но только по земле, поезда «Алегро не ходят из-за санкций, а также не летают самолеты. Не нужны больше ПЦР-тесты и дополнительные документы, например, ВНЖ. Два года эта блажь была недоступна для обычных туристов, но кое-что все-таки поменялось. Мы собрали полезную информацию для тех, кто в раздумьях, ехать или еще подождать.

ТЕПЕРЬ БЕЗ ПРОБОК

Но сначала вернемся в прошлое. 15 июля первые ласточки дежурили на пограничном пункте уже с полуночи. Бывалые путешественники помнили, что контроль занимает ни один час и можно простоять в пробке. На этот раз лайфхак не сработал. Машины разворачивали и в Финляндию не пускали.

- Мы наученные опытом поехали ночью на «Брусничное», потому что утром всегда такая пробка на выезд. Таможенник нам сказал, что нет официального документа на сайте правительства и пока его нет, пустить нас не могут. С нами также машин пять развернули. Обратно мы приехали на пункт в 9 утра, никого тоже не пропускали. В 12 часов документ появился, - рассказывает жительница Выборга Мария. – Досмотр мы прошли за 20 минут, пограничники были рады нам. Улыбались.

Из Петербурга в Финляндию можно выехать через три погранпункта: «Торфяновка», «Брусничное», «Светогорск».

Досмотр на пограничных пунктах занимает до получаса. Фото: читатель "КП"

По данным таможни, только за первые три дня границу пересекли 9929 человек. Самым популярным пунктом был «Торфяновка», им воспользовалось 1823 туриста. Из «Брусничного» выехали 1125 человек, а через «Светогорск» - 649.

В Финляндию отправили 148 автобусов.

НА ЧЕМ ЕХАТЬ

Вариантов не много. Поезда и самолеты пока не ездят, но зато по-прежнему есть автобусы. А летом их количество увеличили, так что ходят они каждый день.

Компания Lux Express каждый день пускает по три автобуса из Петербурга: в 06:15, в 11:00 и в 15:00. Обратно идут два: в 08:30 и в 16:15. Также с четверга по воскресенье доступен ночной рейс из Хельсинки в 23:50. Билет стоит в 4 200 рублей. Но до середины августа их нет в наличии, раскуплено все. Но в компании уточнили, что приобрести все-таки можно через агрегаторы, например, tutu.ru или мониторить на их сайте. Билеты могу появиться в случае отказа.

Билет на ежедневный автобусный рейс компании Ecolines из Петербурга в Хельсинки стоит чуть дороже — 4 900 рублей. Свободных мест тоже пока нет до августа. Но билеты могут появиться. Из Санкт-Петербурга в южный город Лаппеенранта ездят автобусы по четвергам и субботам с 06:45 до 11:25. Билет стоит 3600 рублей и пока они есть в наличии.

Есть также компания «СовАвто» — рейсы между Петербургом и Хельсинки выполняются ежедневно, билет обойдется в 4 600 рублей.

Важно понимать, что путь от Петербурга до Финляндии составит около семи часов, а может и больше. Автобусы хоть и оснащены туалетами, удобными сидениями, «вайфаем», розетками, но все равно учитывайте этот факт и запаситесь едой и водой заранее.

Пешком переходить границу нельзя, но можно на велосипеде. Путешественники тоже активно пользуются этим способом.

- Ездил на велосипеде в пятницу. Граница проезжается без проблем, минут 15 ушло на все. Дорога вдоль Сайменского канала тоже пустая, грузовых фур вообще нет. Очередей нет, - рассказал нам велопутешественник Всеволод.

ДЛЯ АВТОМОБИЛИСТОВ

Еще один способ попасть в «финку» - это автомобиль. Здесь важно понимать, что кроме загранпаспорта и визы, необходимо позаботиться о международной страховке для машины. Она называется «зеленая карта». Ее можно купить в будках страховщиков рядом с границей или оформить онлайн еще в России, месячная зеленая карта будет стоить около 3500 рублей.

- Еще при проходе контроля финские пограничники иногда спрашивают наличность. Необходимо иметь при себе не менее 40 евро. У нас у одного пассажира была только карта UnionPay, он показывал ее. Но наличку могут и не проверять, - поделилась другая туристка Ирина.

Для тех, кто планирует пересечь границу на машине, а после пересесть на паром или самолет, подумайте заранее, где оставить автомобиль. В аэропорту Хельсинки парковка сейчас стоит более 50 евро (2,943.9 рублей) за семь дней.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ

ПЦР-тест для граждан России теперь не требуется, также не требуется сертификат вакцинации. Из документов вам понадобится загранпаспорт, сроком действия не менее 3-х месяцев и виза.

С 1 июля Финляндия возобновила прием документов на визы. Сейчас получить ее могут все желающие и даже те, кто до этого не имел никакой визы.

ЧЕМ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ

Главный фактор, который останавливает сейчас туристов, это деньги. С российскими картами в Финляндии сейчас делать нечего. Поэтому везем только наличные – максимальная сумма до 10 тысяч евро, если больше, деньги придется декларировать.

- Мы попробовали расплатиться картами в магазине, убедились, что не работают. А вот UnionPay принимают. Нам сказали, что в некоторых супермаркетах рубли берут, но курс - 120 к одному евро. Мы пока таких не встречали, рассказала петербурженка, которая находится в Хельсинки.

ОНИ СОСКУЧИЛИСЬ

Другие туристы переживают, как после двухлетнего перерыва и в нынешней обстановке показываться соседям. Петербуржцы, отправившиеся в шопинг-тур, поделились впечатлениями.

- Фины рады нас видеть и очень соскучились. Это сразу чувствуется. Даже на таможне нам улыбались, приветствовали. Мы приехали на машине и подзабыли местные правила парковки, полицейский нам даже штраф не выписал. А вежливо показал, где нам можно парковаться. В магазинах ажиотажа нет, мы мало кого видели из русских, - рассказывает Елена. – В магазинах цены у них дешевле, но если сравнивать с ценами, которые были у нас до февраля, то разница небольшая. Единственное, что радует - изобилие товаров. Все знают про местный сыр, за ним мы и приехали.