Baltic Rally соберет в Выборге байкеров со всей России

Праздничную колонну вдоль Сайменского канала возглавит губернатор Александр Дрозденко. Фото: Правительство Ленобласти

Мотофестиваль Baltic Rally стартует в Ленобласти второй раз, но уже стал легендой. В этом году событие посвятят 350-летию Петра Великого. Ралли вошло в череду ленинградских мероприятий, приуроченных к юбилею первого императора России.

– Прошлогодний тест-драйв прошел более чем успешно, и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поручил сделать фестиваль ежегодным, – рассказывает председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский. – Домом мероприятия стал красивейший Выборг, но в этом году география ралли расширится и охватит часть Петербурга.

ГОСТИ

Если в 2021-м гостями фестиваля стали 18 тысяч человек, то в этом ждут минимум 36 тысяч: сняты основные антиковидные ограничения, открыты границы.

Проблем с приездом посетителей тоже не будет: пограничников и таможню района предупредили о наплыве туристов, а РЖД запустит до Выборга дополнительные электрички.

ПРОГРАММА

В этом году Baltic Rally тянет на федеральный рекорд: впервые в России мотофестиваль будет длиться шесть дней подряд. Программа включает более сорока активностей на любой вкус и возраст: конкурсы мотошлемов, силовые и модные шоу, хоккейный и теннисный турниры, забавы для детей. Но главным станет мотопарад вдоль Сайменского канала, который возглавит губернатор Александр Дрозденко.

– Фестиваль не сосредоточится только на Рыночной площади Выборга: будут различные зоны, торговые ряды, экскурсии по заливу, замку и всему городу. Задействуем всю индустрию гостеприимства, чтобы всем было интересно, – рассказывает Чайковский. – Я и сам собираюсь приехать сюда с семьей.

Главная новинка года – богатая музыкальная программа. Шесть дней звучать будет не только «байкерский» рок, но и поп, ретро и даже аутентичные композиции. Каждый вечер украсит звезда-хедлайнер: в пятницу выступит группа «СерьГа», в субботу – «Поющие гитары», в воскресенье – «Воскресенье».

Зрелища добавит шоу прокачанных мотоциклов ручной работы – эдакий модный показ для байкеров. Многие машины, которые впервые покажут пятничным вечером у главной сцены фестиваля, впоследствии наверняка станут призерами мировых шоу.

НОВШЕСТВА

Забавное новшество – конкурс рисунка: брутальным наездникам и всем желающим предложат изобразить Выборгский замок – именно он станет доминантой нынешнего фестиваля. Кстати, в прошлый раз символом мероприятия была Круглая башня.

Любителей вкусно поесть накормят на кулинарном шоу. Так, Всеволожский район подготовит целый стенд с различными угощениями. По словам координатора фестиваля Игоря Щербакова, кулинарная часть праздника – попытка возродить пиры, которые когда-то проводились в единственном средневековом замке России.

Серьезных гостей зовут на деловую конференцию, рассчитанную на укрепление связей между байкерами от власти и мотоциклистами от бизнеса. Организаторы верят, что яркий фестиваль способствует притоку инвестиций в регион.

Кстати, город с самым известным замком страны сейчас выглядит гораздо лучше, чем несколько лет назад. Регулярно реставрируют памятники в центре Выборга, а Монрепо поэтапно открывают после масштабной реконструкции, по парку уже можно гулять.

Завершится фестиваль масштабной афтепати в Кронштадте – байкерскую колонну примет форт Константин. Гостям обещают экскурсии по уникальным фортам Финского залива.

КОНКРЕТНО

Мотофестиваль Baltic Rally – 2022:

21 июля с 16:00 – препати в Выборгском замке

22 июля с 10:00 до 23:00 – основная программа в Выборге (салют в 22:30)

23 и 24 июля с 10:00 до 22:00 – основная программа в Выборге

25 и 26 июля – афтепати в форте Константин в Кронштадте.

КСТАТИ

Предыдущий фестиваль получил Гран-при Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards. Награда стала одной из пяти, которые достались Ленобласти в прошлом году. Таким образом регион вырвался в лидеры в области событийного туризма.

ВАЖНО!

В 2023 году ралли пройдет 21-23 июля.