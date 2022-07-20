Болезнь съела всю красоту: Располневшая певица Бьянка потеряла стыд на концерте в Петербурге

Поза Бьянки во время выступления вызвала лишь недоумение у зрителей Фото: Артем КИЛЬКИН

Певица Бьянка давно носит титул «королевы русского RNB». Получила она его заслуженно еще в нулевых. Тогда клипы молодой белоруски Татьяны Липницкой, где она отжигает в откровенных нарядах, набирали тысячи просмотров и транслировались по многим каналам. Девушка стала секс-символом того времени. Точеная фигура, длинные волосы, пластика в танце – в такую невозможно не влюбиться.

В далеком 2011 году Бьянка была не прочь похвастаться фигурой Фото: Алексей БУЛАТОВ

Только прошло уже 20 лет, как Бьянка на эстраде, но на смену восхищенным комплиментам от поклонников пришла критика. Певицу просто не узнать. Всему виной лишние килограммы, от которых ей все не удается избавиться.

Звезда заметно поправилась, хотя и говорила о похудении Фото: Артем КИЛЬКИН

Сама Бьянка не отрицает, что проблема с весом у нее есть. По словам певицы, это последствие гормонального сбоя. Татьяна не раз утверждала, что сидит на диете и занимается спортом, но по ее внешнему виду этого не скажешь. Щечки певицы хоть и умиляют, но становятся только больше.

Так Бьянка выглядела в 2014 году, на пике популярности Фото: Иван ВИСЛОВ

19 июля Бьянка появилась на публике для выступления на фестивале «Белые ночи Санкт-Петербурга» и в очередной раз шокировала поклонников. На сцену певица вышла не в привычном сексуальном образе, а в объемном красном платье. Зажигательными танцами в этот раз Бьянка решила зрителей не радовать. Вместо этого она села на кресло, стоявшее в центре сцены.

Былая сексуальность ушла из образа певицы Фото: Артем КИЛЬКИН

Правда, и тут без казусов не обошлось. Звезда выбрала весьма неудачную позу. Будучи в платье, она широко расставила ноги, продемонстрировав публике нижнее белье. Возможно, так и было задумано, но «перчинку», которую певица внесла в выступление, требовательные зрители не оценили.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Певица Бьянка разводится с мужем спустя четыре месяца после свадьбы

Директор звезды заявил, что девушка находится в подавленном состоянии (подробнее)