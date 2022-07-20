Ягодные места Ленинградской области в 2022 году: Где собирать чернику, клюкву и морошку

Ягодные места Ленинградской области в 2022 году Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Лето - время плодов природы. В это время любители леса и ягод отправляются подальше от города, вооружившись ведрами и корзинками, чтобы собрать богатый улов вкусных ягод. В Ленинградской области таких мест много. Горожане и жители области успешно "охотятся" на чернику, бруснику, морошку и клюкву. По пути можно встретить еще землянику с дикой малиной. Рассказываем, где лучшие ягодные места Ленинградской области в 2022 году.

ЧЕРНИКА

За черникой лучше всего отправляться в южные районы Ленинградской области, особенно ближе к Карелии, где ягоды крупные и сладкие. Сезон черники начинается с июля и длится до конца лета. Под Выборгом черника созревает попозже, в августе. Эта ягода хорошо растет как в сухих лесах, так и на болотах. Хороший "улов" можно собрать в лесах Всеволожского, Кировского и Выборгского районов. Опытные ягодники называют еще леса под Лугой. Здесь черника спеет раньше обычного. Черничные места есть в районе станции Ушково, а также возле поселка имени Свердлова.

МОРОШКА

Янтарная ягода морошка лучше всего растет в Кировском районе Ленобласти, особенно близ поселка Назия. Также хороший сбор идет на болотах южнее поселка Сосново.

БРУСНИКА

За этой прекрасной ягодой лучше ехать в Карелию, где в лесах можно встретить целые поляны этой целебной ягоды. Но если не хочется ехать так далеко, то можно отправиться во Всеволожский район к деревне Кавголово, в Гатчинский район в леса у поселка Дружная Горка, либо возле деревень и поселков Ящера, Тикопись, Поляны Будогощь, Мичуринское и Лосево.

КЛЮКВА

Собирать клюкву можно в конце августа и даже в сентябре. Клюквенные места в Ленобласти на Мшинском болоте в Лужском районе, на Глебовском болоте в Гатчинском районе. Также хорошо подходит Кировский район между Кобоной и Новой Ладогой.

ЗЕМЛЯНИКА

За земляникой можно отправиться в леса Выборга или поселка Лосево. Также набрать ягод можно рядом с поселком Синявино в Кировском районе области.