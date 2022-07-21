«После отставки Джонсон, наконец, сходит в парикмахерскую»: О чем бы шутил Михаил Задорнов, если бы увидел то, что теперь происходит в мире

В этом году сатирик мог бы отметить 74-летие Фото: Анатолий МЕЛИХОВ

«Я, честно говоря, уже за то, чтобы Украину быстрее приняли в Евросоюз. Чем быстрее Украина вступит в Евросоюз, тем быстрее он развалится», - вещал со сцены знаменитый юморист Михаил Задорнов тогда, когда этот вопрос был еще далеко не таким острым, как сейчас. Сатирика не стало в 2017 году, но над его шутками про американцев до сих пор хохочет вся Россия.

И многие, глядя на происходящее в мире, теперь вздыхают: «Жаль, что с нами нет Задорнова». Ко дню рождения комика (21 июля) «КП-Петербург» решила узнать у его друзей, как бы иронично ответил юморист на действия США и как бы смеялся над Байденом.

По словам друзей, смены Задорнову на российской сцене еще нет Фото: Михаил ФРОЛОВ

ЭПОХА КЛОУНОВ

- Трамп мне нравится – он правду матку режет. Он как-то сказал, что выселит всех нелегальных мигрантов из Америки. Я аплодировал стоя, потому что тогда в США останутся одни индейцы, - подтрунивал над «забугорным» политиком Задорнов.

Следующего президента он уже не застал, но ведь Джо Байден – это ходячее вдохновение для комиков. Что не выход на публику, то скандал. Президент может трижды споткнуться на лестнице, заблудиться на сцене и даже перепугаться при виде пасхального кролика. Полюбился бы он знаменитому сатирику?

- Сейчас у Михаила Николаевича была бы куча работы. Люди же не меняются, поэтому Задорнов – это Задорнов. Шутки были бы в том же отличающем его стиле. Он умел даже из маленького информационного повода сделать хорошие шутки, а сейчас для этого даже не нужно быть юмористом. Достаточно просто послушать Байдена и записать, даже додумывать ничего не нужно. Задорнов бы сказал, что настала эпоха клоунов, - посмеялась в разговоре с «КП» ученица Задорнова, писательница Наталья Коростелева.

Шутки Михаила Задорнова россияне переслушивают до сих пор Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПРИЧЕШИТЕ УЖЕ ДЖОНСОНА!

С Америкой все понятно. Отношения к ней Задорнова часто сходило до знаменитой его фразы: «Ну и тупые!». А что делать с Великобританией? Тут уже все серьезней – у власти королева, а с дамами шутки бывают плохи. Другое дело их премьер-министр Борис Джонсон, недавно, правда, ушедший в отставку. Уж он бы без внимания сатирика не остался. В России Джонсона давно прозвали «политиком-мемом», но какая его выходка зацепила бы Михаила Задорнова?

- Я не возьмусь делать пародию на Задорнова и его шутки, но эпоха клоунов касается и Бориса Джонсона, которому расческу все купить не могут. Сейчас он в отставку ушел, так может появится время сходить в парикмахерскую, - предполагает реакцию Задорнова на английского политика Наталья Коростелева.

От частного перейдем к целому. Санкции. Это слово нависло над Россией задолго до начала спецоперации, а сейчас и вовсе стало родным. Для него Задорнов давно придумал свой синоним – «тупость».

- Высочайший градус тупости – это верить в свои санкции. Пугать санкциями народ, который ножом чешет спину, ковыряет вилкой в зубах, в минус сорок идет на работу пешком, потому что автобус замерз, и не пристегивается ремнями безопасности, а иконки вешает? – поднимал на смех американские методы воздействия на Россию Задорнов при жизни.

ОСУЖДАТЬ СБЕЖАВШИХ ЗВЕЗД БЫ НЕ СТАЛ

Сатирик всегда переживал за судьбу России Фото: Евгения ГУСЕВА

Санкциями российский народ, по мнению сатирика, не проймешь. Оно и верно. Соотечественники давно шутят, что пакет с санкциями Россия положила в пакет с пакетами, который есть у каждого уважающего себя гражданина. Но, по мнению друзей, одна вещь во всей этой «катавасии» Задорнова все же могла бы задеть в самое сердце.

- Он бы говорил про «культуру отмены», которая сейчас действует на Западе. Михаил Николаевич родился в Риге и много лет там прожил. Там он собирал русскую библиотеку - просил известных людей привозить книги с автографами. Он переживал за русскую культуру. Сейчас я понимаю, что больше за это никто так сильно не переживает, как это делал Задорнов, - с сожалением говорит Коростелева.

Несмотря на то, что родиной сатирика оставалась Латвия, душой он, конечно, был привязан к России.

- Задорнов был не только тем человеком, которого мы все видели в телевизоре. За экраном он был нормальным человеком, и всегда понимал, что у всех есть свои жизненные обстоятельства, о которых мы не знаем. Осуждать тех, кто уехал из страны, он бы не стал, но и сам бы не уехал точно. И все мы понимаем, на какой стороне он бы сейчас был, - говорит ученица сатирика.

ОТВЕТИТ НА ВСЕ ВОПРОСЫ

Друзья признаются, что скучают по шуткам Задорнова, которые становились для россиян поддержкой даже в самые непростые минуты. На их взгляд, достойной замены юмористу на отечественной сцене не осталось.

В своих шутках Задорнов часто затрагивал тему политики Фото: Евгения ГУСЕВА

- Мне хочется всем рассказывать, каким он был, чтобы кто-то, может, стал хоть немного похожим на него. До сих пор стоят на полках книги, которые он заставлял нас с мужем читать. Дня не проходит, чтобы я его не вспоминала. Обожаю его высказывание: «Запомни порок человеческий всего один – глупость, остальные – его производные», - вспоминает Наталья Коростелева.

Возможно, именно Задорнов мог бы сейчас ответить на все вопросы россиян. В привычной манере он бы высмеял американцев, не умеющих даже считать, президентов, незнающих географию и русских, живущих в своем собственном мире, умом который не понять.

- Он всегда был злободневен в хорошем смысле этого слова. Очень живо откликался на происходящее, а актуальность всегда привлекательна для слушателей. Он всегда пытался разобраться в происходящем. Многие монологи начинались словами: «Я не понимаю». Вот он задавал вопрос и как бы предлагал слушателям вместе с ним на него ответить. Сегодня, я думаю, он поступал бы также, - рассказал «КП-Петербург» друг Задорнова, сатирик Семен Альтов.

Сейчас о выступлениях Задорнова остается только фантазировать, но ничто не мешает переслушивать его старые монологи, актуальности они не теряют. В них живут глупые американцы со своими санкциями и находчивые русские со своей изобретательностью.

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