16-летний подросток вытащил из горящей квартиры 81-летнюю слепую бабушку, найдя ее в дыму по голосу

Парню вручили благодарственное письмо, его маму поблагодарили за воспитание сына. Фото: ВК/ Выборгский район Санкт-Петербурга

16-летний парень из Петербурга по имени Ислам Разаков стал местным героем – подросток спас незнакомую пожилую женщину из горящей квартиры. Быструю и храбрую реакцию он проявил 13 июля. В этот день юноша проходил мимо дома №107 по улице Первого Мая – шел от девушки в сторону остановки, чтобы сесть на автобус до метро. Тогда он и увидел густой дым, который валил из окна четвертого этажа.

Парень не медлил – натянул футболку на лицо, забежал в дом и нашел полыхающую квартиру. Постучал в дверь, услышал крик пенсионерки и выломал заевший замок. В квартире юноша ориентировался уже на ощупь и по голосу бабушки – дым стоял стеной. Как позднее выяснили спасатели, пожар разбушевался на кухне «однушки».

Пожар в квартире старушки разбушевался на кухне. Фото: ВК/ Выборгский район Санкт-Петербурга

Ислам нашел напуганную слепую старушку и вывел ее к медикам. 81-летней Валентине Алексеевне даже не потребовалась поездка в больницу – спасибо реакции юноши.

Поступок парня не остался без внимания, Исламу вручили благодарственное письмо в местной администрации. А его маму поблагодарили за достойное воспитание смелого сына.

– Мне было страшно, но я подумал, что в огне кто-то есть, и побежал. Так поступил бы каждый уважающий себя мужчина, не трус. Там было столько народу, любой бы смог спасти, но все стояли. Я не думал о том, погибну или нет. Страшнее было за бабушку, а не за себя, – скромно заявил сам Ислам «Комсомолке».

Ислам уже окончил школу и наращивает успехи в спорте – с детства он занимается рукопашным боем и кикбоксингом. Теперь парень учит спорту младшего брата, тренирует его как серьезный наставник. А в свободное время гуляет с друзьями, трудится разнорабочим и помогает матери.