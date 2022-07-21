Врубель остается: выставку в Русском музее продлили до 15 октября, а с перекупщиками разберется прокуратура

Билеты скоро появятся в продаже на официальном сайте музея. Купить их безопасно можно только на нем. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

На днях Русский музей расстроил поклонников искусства – билеты на выставку художника Михаила Врубеля раскупили до 1 августа. До этого дня и обещала быть открытой экспозиция. Пока одни петербуржцы спрашивали, не будут ли продлевать выставку, другие заметили подозрительную активность на сторонних сайтах. Там втридорога и в большом количестве продавали билеты на ту самую нашумевшую выставку.

«Комсомолка» проверила лично: в день на сайте biletoved.com выставлялись на продажу около 250 билетов. Каждый оценивался в 2000-2500 рублей, тогда как в музее их продавали за 300-500 рублей. В пресс-службе музея «КП» заявили, что на перекупщиков уже пожаловались в прокуратуру. Продажа билетов на подобных сайтах, конечно, оказалась незаконной.

– Русский музей сообщает, что его единственным официальным сайтом является www.rusmuseum.ru. Просим наших посетителей быть очень внимательными, чтобы не стать жертвами мошенников и перекупщиков билетов. Билеты в наш музей в сети Интернет можно приобрести только через официальный сайт музея, – предупредили в пресс-службе.

К слову, востребованную выставку все же продлили. Теперь посмотреть на «Царевну Лебедь» и «Демонов» в корпусе Бенуа можно будет вплоть до 15 октября. Из-за наплыва посетителей музей продлит время работы выставки по средам, пятницам и субботам до 21.00. Это изменение вступит в силу с 23 июля.

– В скором времени на сайте появятся билеты на ближайшие сеансы, – добавили в музее.