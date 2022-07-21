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21 июля 2022 13:53

Почему горят автобусы, не хватает водителей и какие новые маршруты появятся. Ответы на главные вопросы по транспортной реформе в Петербурге

«Организатор перевозок» назвал воспламенения автобусов в Петербурге обычным явлением
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Арина МИФТАХУТДИНОВА
Работа по изменению и введению новых маршрутов продолжается. Часть из них введут уже на неделе и осенью, часть пока в разработке

Работа по изменению и введению новых маршрутов продолжается. Часть из них введут уже на неделе и осенью, часть пока в разработке

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Транспортная реформа в Петербурге уже полностью вступила в свои права. Но у части петербуржцев остались вопросы, которые бы они хотели задать властям. И на них в эфире радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) ответил замдиректора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Павел Адарич.

Замдиректора "Организатора перевозок" Павел Адарич отметил, что транспортные изменения дались городу нелегко.

Замдиректора "Организатора перевозок" Павел Адарич отметил, что транспортные изменения дались городу нелегко.

Фото: Юлия ДМИТРИЕВА

Зачем убрали некоторые маршруты?

Прежде всего, Павел Адарич заметил, что транспортные изменения дались городу непросто, особенно в текущих условиях. Нынешний результат «дорогого стоит». На обращения петербуржцев власти оперативно реагируют и вносят изменения в некоторые маршруты, признавая свои просчеты.

По словам Адарича, город реформировал лишь треть транспортного рынка – изменения затронули только частников. Остальной процент составляли ГУПы «Горэлектротранс» (городские трамваи и троллейбусы - прим.ред.) и «Пассажиравтотранс» (городские автобусы), которые не участвовали в реформе.

Павел Адарич объясняет, что маршрутная сеть до всех эти изменений была сильно задублирована. Маршрутки повторяли направления троллейбусов и трамваев практически на каждом километре. А после реформы дубликатов стало втрое меньше.

– Да, маршрутки приходили первыми, пассажирам было удобно. Но на те же маршруты мы не могли добавить социальный транспорт, потому что всех людей перетягивала коммерция. Сейчас мы ее убрали и усилили 70 направлений, которые дублировались на 100 процентов, – разъяснил Адарич.

Учесть пожелания абсолютно всех горожан невозможно, заметил чиновник, поэтому двум процентам пассажиров все-таки придется поменять транспортные привычки. И, к слову, теперь поездка на работу занимает у горожан 56 минут, если рассчитывать в среднем.

Оплату банковской картой кондукторы и контролеры проверять умеют. "Зайцам" от них не скрыться.

Оплату банковской картой кондукторы и контролеры проверять умеют. "Зайцам" от них не скрыться.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Какие маршруты изменят, а какие добавят?

Самый главный вопрос, который больше всего интересует горожан, будут ли еще меняться маршруты.

– Мы знаем о проблемах на юго-западе, в Шушарах, в Славянке, на Комендантском проспекте. С 1 сентября запустим один маршрут на юго-западе, буквально на следующей неделе пустим больше автобусов на маршрутах №147, 151 и 152. Разрабатываем также два новых маршрута: один от Маршала Жукова до метро «Проспект Ветеранов», второй от «Ломоносовской» до новых жилых комплексов на Крыленко, – сказал Адарич.

В ближайшее время больше трамваев пустят также по маршрутам №3 и №20. Плюс один автобусный маршрут продлят по Славянке.

Изменение маршрутной сети само по себе сложностей, по словам Адарича, не представляет. Вопрос упирается только в бюджет.

Как контролеры проверяют оплату по банковской карте?

Проехать «зайцем» и прикрыться оплатой карточкой в автобусах не получится. Как бы ни думали пассажиры, что проверить факт оплаты картой невозможно, у кондукторов есть решение. Они попросят показать уведомление в приложении банка или смс о списании средств в транспорте. А у контролеров есть специальные валидаторы, которые умеют проверять банковские карты.

Водителя маршруток пересядут на автобусы?

Да, но далеко не все. По словам Адарича, часть бывших маршрутчиков не хотят белую зарплату и отказываются переходить на официальную работу. Другая часть переучивается водить крупные автобусы на учебных комбинатах, а еще в город активно командируют водителей из других регионов.

Водителей в Петербурге не хватает. Некоторые бывшие маршрутчики не хотят переходить на официальную работу с белой зарплатой.

Водителей в Петербурге не хватает. Некоторые бывшие маршрутчики не хотят переходить на официальную работу с белой зарплатой.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока же Петербург испытывает нехватку водителей, и это немного сказывается на количестве работающих автобусов. Но Адарич заверил, что к концу года проблема решится.

Почему горят новые автобусы?

Сегодня по Петербургу разъезжают около 2 300 лазурных новичков. К концу года их будет 2800. Тот факт, что некоторые из них вышли из строя в начале работы, чиновник называет обычной ситуацией.

– Это сейчас на виду, потому что за изменениями в транспорте следят. Но автобусы и троллейбусы иногда возгораются, порядка 10 возгораний стабильно в год. Вчера в комтрансе было большое совещание с производителями, уже есть гипотезы, почему автобусы горят, и предварительные решения, – заверил Адарич.

Почему не работают кондиционеры?

– В духоте в салонах виноваты конкретные водители, – считает Павел Адарич. - Всех автомобилистов инструктировали по поводу включения кондиционеров.

Но кондиционеры все же есть не везде. В 100 автобусах «НЕФАЗ» из новой лазурной серии их попросту нет. Однако этот недочет намерены исправить до конца лета.

Почему на боковых стеклах не дублируют маршрут?

– Признаю: у нас нет ответа на вопрос об этом. Хотели как лучше – все цифровизировать, но понимаем, что по одной бегущей строке пассажиры не успевают прочитать точки маршрута. К 1 сентября перевозчики обязались сделать таблички с маршрутом на боковых стеклах, – пообещал чиновник.

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