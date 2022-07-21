Почему горят автобусы, не хватает водителей и какие новые маршруты появятся. Ответы на главные вопросы по транспортной реформе в Петербурге

Работа по изменению и введению новых маршрутов продолжается. Часть из них введут уже на неделе и осенью, часть пока в разработке Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Транспортная реформа в Петербурге уже полностью вступила в свои права. Но у части петербуржцев остались вопросы, которые бы они хотели задать властям. И на них в эфире радио «Комсомольская правда» (92.0 FM) ответил замдиректора СПб ГКУ «Организатор перевозок» Павел Адарич.

Замдиректора "Организатора перевозок" Павел Адарич отметил, что транспортные изменения дались городу нелегко. Фото: Юлия ДМИТРИЕВА

Зачем убрали некоторые маршруты?

Прежде всего, Павел Адарич заметил, что транспортные изменения дались городу непросто, особенно в текущих условиях. Нынешний результат «дорогого стоит». На обращения петербуржцев власти оперативно реагируют и вносят изменения в некоторые маршруты, признавая свои просчеты.

По словам Адарича, город реформировал лишь треть транспортного рынка – изменения затронули только частников. Остальной процент составляли ГУПы «Горэлектротранс» (городские трамваи и троллейбусы - прим.ред.) и «Пассажиравтотранс» (городские автобусы), которые не участвовали в реформе.

Павел Адарич объясняет, что маршрутная сеть до всех эти изменений была сильно задублирована. Маршрутки повторяли направления троллейбусов и трамваев практически на каждом километре. А после реформы дубликатов стало втрое меньше.

– Да, маршрутки приходили первыми, пассажирам было удобно. Но на те же маршруты мы не могли добавить социальный транспорт, потому что всех людей перетягивала коммерция. Сейчас мы ее убрали и усилили 70 направлений, которые дублировались на 100 процентов, – разъяснил Адарич.

Учесть пожелания абсолютно всех горожан невозможно, заметил чиновник, поэтому двум процентам пассажиров все-таки придется поменять транспортные привычки. И, к слову, теперь поездка на работу занимает у горожан 56 минут, если рассчитывать в среднем.

Оплату банковской картой кондукторы и контролеры проверять умеют. "Зайцам" от них не скрыться. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Какие маршруты изменят, а какие добавят?

Самый главный вопрос, который больше всего интересует горожан, будут ли еще меняться маршруты.

– Мы знаем о проблемах на юго-западе, в Шушарах, в Славянке, на Комендантском проспекте. С 1 сентября запустим один маршрут на юго-западе, буквально на следующей неделе пустим больше автобусов на маршрутах №147, 151 и 152. Разрабатываем также два новых маршрута: один от Маршала Жукова до метро «Проспект Ветеранов», второй от «Ломоносовской» до новых жилых комплексов на Крыленко, – сказал Адарич.

В ближайшее время больше трамваев пустят также по маршрутам №3 и №20. Плюс один автобусный маршрут продлят по Славянке.

Изменение маршрутной сети само по себе сложностей, по словам Адарича, не представляет. Вопрос упирается только в бюджет.

Как контролеры проверяют оплату по банковской карте?

Проехать «зайцем» и прикрыться оплатой карточкой в автобусах не получится. Как бы ни думали пассажиры, что проверить факт оплаты картой невозможно, у кондукторов есть решение. Они попросят показать уведомление в приложении банка или смс о списании средств в транспорте. А у контролеров есть специальные валидаторы, которые умеют проверять банковские карты.

Водителя маршруток пересядут на автобусы?

Да, но далеко не все. По словам Адарича, часть бывших маршрутчиков не хотят белую зарплату и отказываются переходить на официальную работу. Другая часть переучивается водить крупные автобусы на учебных комбинатах, а еще в город активно командируют водителей из других регионов.

Водителей в Петербурге не хватает. Некоторые бывшие маршрутчики не хотят переходить на официальную работу с белой зарплатой. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пока же Петербург испытывает нехватку водителей, и это немного сказывается на количестве работающих автобусов. Но Адарич заверил, что к концу года проблема решится.

Почему горят новые автобусы?

Сегодня по Петербургу разъезжают около 2 300 лазурных новичков. К концу года их будет 2800. Тот факт, что некоторые из них вышли из строя в начале работы, чиновник называет обычной ситуацией.

– Это сейчас на виду, потому что за изменениями в транспорте следят. Но автобусы и троллейбусы иногда возгораются, порядка 10 возгораний стабильно в год. Вчера в комтрансе было большое совещание с производителями, уже есть гипотезы, почему автобусы горят, и предварительные решения, – заверил Адарич.

Почему не работают кондиционеры?

– В духоте в салонах виноваты конкретные водители, – считает Павел Адарич. - Всех автомобилистов инструктировали по поводу включения кондиционеров.

Но кондиционеры все же есть не везде. В 100 автобусах «НЕФАЗ» из новой лазурной серии их попросту нет. Однако этот недочет намерены исправить до конца лета.

Почему на боковых стеклах не дублируют маршрут?

– Признаю: у нас нет ответа на вопрос об этом. Хотели как лучше – все цифровизировать, но понимаем, что по одной бегущей строке пассажиры не успевают прочитать точки маршрута. К 1 сентября перевозчики обязались сделать таблички с маршрутом на боковых стеклах, – пообещал чиновник.