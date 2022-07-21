«Якобы снимал порно с детьми»: В чем признались ученики режиссера «Ералаша», которого осудили на 14 лет колонии за педофилию

Режиссер часто обнимался с детьми Фото: СОЦСЕТИ

В Москве к 14 годам колонии приговорили 48-летнего режиссера «Ералаша» Илью Белостоцкого. Его осудили за развращение малолетнего мальчика. Как ранее писала «КП», на режиссера пожаловался один из актеров, которого тот совратил в детстве. Правда, верят в виновность Белостоцкого не все. Как рассказал «КП-Петербург» его друг из Северной столицы, который познакомился с ним еще ребенком, для многих такой приговор стал шоком.

- Я с ним знаком лет с 10, - пояснил «КП-Петербург» друг режиссера, пожелавший остаться анонимным. - Он почетный флагман отряда «Каравелла» в Екатеринбурге, снимал там фильмы и помогал с киностудией, в которой я состоял. Мы с ним сдружились, постоянно встречались. Когда он приезжал в Екатеринбург, а потом и в Петербург, куда я переехал, он всегда извещал меня об этом. Также мы пересекались с ним на площадках «Орленка», «Артека» и «Океана».

Режиссер любил веселиться с детьми Фото: Соцсети

Режиссер пропал больше года назад. Поначалу на его странице писали, что Белостоцкий заболел, за ним ухаживает мама. Но позже стали просачиваться информация, что он задержан за педофилию.

- В последний раз, когда мы с ним общались, он говорил, что готовится к съемкам фильма, собирается снимать что-то новое, - делится друг Ильи. - Обещал приехать в Петербург, мы договорились встретиться. Его задержание стало для нас неожиданностью. Потому что за Ильей такое не водилось. Он всегда был с детьми. Мы снимали с ним фильмы в «Артеке». У него своеобразный характер, да, за это взрослые могли его недолюбливать. Он мог пошутить не очень удачно в момент деловой встречи. Но он всегда был добр и весел, общаться с ним было интересно. Он отрывался.

Белостоцкий, бывало, обнимал детей у всех на виду, но никто этому особого значения не предавал.

- Он человек, который неоднократно был в том же «Орленке». Там есть «орлятский круг», когда ребята с вожатыми стоят в кругу, одну руку ты кладешь человеку на плечо, другую на талию. Вы стоите в этом кругу поете песни. Это все в рамках приличия, - поясняет друг режиссера. - Те, кто у него снимался в «Ералаше», тоже на него не жаловались. Он ведь как педагог, постоянно с детьми работал. Я не верю, что он мог что-то подобное делать.

Режиссер осужден на 14 лет колонии Фото: СОЦСЕТИ

Друзья Белостоцкого после его задержания натыкались на разную информацию, которая их шокируют. Но никто после этого не признавался, что режиссер до него домогался.

- Я читал посты, что он якобы снимал порнографию с детьми, что у него нашли дома видео на компьютере. Что-то из разряда вон выходящее, - делится друг режиссера. – Пишут, что якобы он был затворником и только и смотрел на детей. Но мне кажется, это не про него.

Режиссер жил один в Москве, своих детей и жены у него не было.

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