Певица Лолита получила травму, упав перед сценой во время концерта

Лолита вышла на сцену в Петербурге с больной ногой. Фото: Ангелина ШАРЫПОВА

Известная певца Лолита шокировала поклонников – на концерте в Петербурге на сцену модница вышла без каблуков. Причиной тому стали сильные боли в ноге от полученной на выступлении травмы.

- Два дня назад навернулась в Москве перед сценой, поэтому даже каблуки надеть не могу, - призналась сама певица зрителям петербургского концерта, на котором присутствовала и корреспондентка «КП-Петербург».

По словам Лолиты, она получила растяжение ноги. Без гримасы боли певица не смогла даже собрать цветы, которыми поклонники засыпали сцену.

Сам сольный концерт, который проходит в рамках петербургского фестиваля Roof Fest, собрал полный аншлаг. На встречу с любимой артисткой пришли сотни поклонников.

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