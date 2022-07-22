«Комсомолка» в девятый раз наградила лучших врачей Петербурга

Девятый сезон проекта «Клиника года» закончился. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 22 июля, в Петербурге состоялась торжественная церемония награждения победителей масштабного конкурса «Клиника года-2022» от «Комсомольской правды». Экспертное жюри и петербуржцы несколько недель голосовали не только за ведущие частные и государственные клиники Северной столицы, но и за лучших врачей. Номинанты боролись за победу в трех номинациях: «Клиника года», «Врач года» и «Выбор экспертов».

В итоге в списке победителей конкурса - 10 медиков, которых наши читатели посчитали самыми достойными, и 16 клиник, которым пациенты доверяют больше всего.

Конкурс «Клиника года» проходит в Петербурге уже в девятый раз. Проект был создан в Северной столице, а сейчас он проходит и в Москве, и на Урале, и в Нижнем Новгороде и в других городах России. Вклад «Комсомолки» в освещение вопросов медицины оценили даже в Министерстве здравоохранения. Проект заслужил внимание и городских властей.

- Я искренне рад сегодня очередной возможности признать важность нашей с вами профессии, - отметил заместитель председателя Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Алексей Терешин. - Могу сказать, что в комитете тоже проводятся такие мероприятия. Не далее, как месяц назад у нас был свой ведомственный конкурс, где мы награждали наших врачей-участников государственной системы здравоохранения. Но не будет лишним сделать это еще раз. Я хочу сказать, что в годы пандемии произошла очень важная вещь – престиж нашей профессии восстановился. Сегодня действительно общение с врачом проходит с должным уважением. Я бы хотел искренне пожелать вам всем личного здоровья, чтобы мы об этом не думали и спокойно занимались своим делом – каждый на своем участке. Коллеги, я вас поздравляю! Удачи и здоровья!

В списке победителей - 10 медиков, которых наши читатели посчитали самыми достойными... Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сегодня ежегодный конкурс «Клиника года» от «Комсомолки» стал одним из самых долгожданных событий для работников системы здравоохранения. Об этом говорит и постоянно возрастающее число участников, партнеров и гостей проекта.

Цель конкурса «Клиника года» - не только выявить лучшие медицинские учреждения Петербурга по версии читателей и экспертов, но и поддержать работников здравоохранения. Многие клиники на страницах газеты и на сайте «Комсомолки» обсуждали актуальные вопросы взаимодействия частной и государственной медицины, необходимость конструктивного диалога с властью.

- Инициатива премии пошла из нашего города, и она распространяется по всей России. Профессия врача – одна из самых востребованных и очень нужных. Все что мы пережили только подтвердило особое отношение к профессии медицинского работника во всех его амплуа, - добавил депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, председатель постоянной комиссии по социальной политике и здравоохранению Александр Ржаненков. - Очень важно популяризировать и рассказывать о проблемах, которые существуют в медицинской сфере. Нужно давать возможность нашим горожанам обращаться и получать информацию, пользоваться современными методами медицины. Мы видим, как сегодня общество относится к врачам. Раньше отношение было не очень внимательным. Конкурс показал дополнительные возможности обратить внимание и оценить работу медицинских специалистов. За счет народного и экспертного голосования выявляются новые лица. Это очень здорово, и мы должны этим гордиться. Спасибо Комсомольской правде и низкий поклон всем присутствующим представителям медицины! Спасибо за ваш труд!

...и 16 клиник, которым пациенты доверяют больше всего. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конкурс «Клиника года» продолжался пять месяцев. За это время была проделана серьезная работа. Статьи, интервью, радиорепортажи, стримы в соцсетях - все это зацепило не только наших читателей, но и самих журналистов. Поэтому редакция «Комсомолки» приняла решение выделить собственную номинацию – «Выбор КП». Генеральный директор и главный редактор «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге» Ирина Жеглова вручила ее «Городской Мариинской больнице - одному из старейших учреждений здравоохранения в городе и стране, в следующем году у Мариинки большой юбилей 220 лет. Журналисты «Комсомолки» не раз бывали в «красной зоне» Мариинской больницы, своими глазами видели, как врачи борются с вирусом, делали оттуда репортажи. Поэтому именно это медицинское учреждение редакция «Комсомолки» решила отметить своей специальной наградой.

- Хочется поблагодарить всех участников и организаторов мероприятия. Отдельная благодарность медиагруппе «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» и комитету здравоохранения. Хотелось поблагодарить всех сотрудников Мариинской больницы, которые слаженно работают и проявляют высочайший профессионализм и достигают хороших результатов в оказании помощи всем нашим гражданам Петербурга, - говорит заместитель главного врача по медицинской части Мариинской больницы, врач высшей квалификационной категории, заслуженный работник здравоохранения Игорь Реутерский. - Искренняя благодарность всем участникам и экспертам, кто оценил наш труд и помог нам получить эту высокую награду. Хочется пожелать вам успехов в нашей благороднейшей и приятной работе – оказывать помощь людям.

Девятый сезон проекта «Клиника года» закончился, а «Комсомолка» уже начинает готовиться к юбилейному - десятому. Обещаем, он будет еще интереснее.

Уважаемы читатели! Полный список победителей будет опубликован в понедельник, 25 июля, на сайте kp.ru и в еженедельнике «Комсомолки» за среду, 27 июля.