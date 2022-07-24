Ведущий программы «В мире животных» Николай Дроздов впервые раскрыл секрет невероятной популярности котов

Ученый ответил на вопросы поклонников на фестивале в Петербурге Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Фестиваль VK Fest, который в эти выходные проходит в парке 300-летия Петербурга, собрал в одном месте не только популярных блогеров и артистов, но и уважаемых людей науки, искусства и спорта. Их интервью и выступления проходили в рамках Лектория, амбасадором которого в этом году стала "Комсомольская правда в Санкт-Петербурге". Одним из спикеров был знаменитый ведущий программы "В мире животных" Николай Дроздов.

Первый же вопрос, который полетел в его сторону, звучал примерно так: "Почему же люди так любят смотреть видео с котиками?".

- Почему любят котиков? Я тоже люблю. Это уникальное животное. Они думают, что мы какие-то странные, чего-то суетимся. Любовь к животным безусловная. У меня в детстве тоже был кот, он меня согревал, - вспомнил Николай Дроздов.

На лекцию Николай николаевич пришел с палками для скандинавской ходьбы, чем позабавил слушателей Фото: Алена ЧИЧИГИНА

Актуальным был вопрос и про то, как в свои 85 лет ведущий держит себя в форме. Ответ лежал в прямом смысле на поверхности - на лекцию Николай Николаевич пришел со скандинавскими палками.

- Мы скандинавской ходьбой занимались и с Еленой Малышевой. Ходили около Останкинского пруда по паркам, - вспомнил ведущий.

Пока поклонники слушали лекцию Николая Дроздова, на главной сцене фестиваля выступала певица Зиверт, которая своим вокалом ученого не впечатлила.

- Я могу издалека отличить зов матери-птицы, которая окликает птенцов, но тут понять не могу. Она слова поет или просто? - недоумевал Николай Николаевич.

Помимо Дроздова в лектории за эти два дня появились такие выступающие как Александр Цыпкин, Сергей Гармаш, Александра Трусова и многие другие выдающиеся личности.