«Теперь я больше не думаю о бомбежках»: Как дети из Мариуполя отдыхают в лагере Петербурга

В лагере дети с освобожденных территорий впервые за долгое время смогли насладиться спокойствием. Фото: пресс-служба губернатора

Петербургский лагерь «Дружных» вот уже целый месяц служит местом, где дети из Мариуполя могут спокойно отдохнуть, забыв об ужасах бомбежек ВСУ. Маленьких и больших, их объединяет одно – они слишком рано повзрослели, слишком рано увидели жизнь в мрачных красках и годами не спали в убежищах из-за шума взрывов. Но здесь, в сосновом бору под городом, они, наконец, смогли снова стать детьми.

ПОТЕХЕ – ВРЕМЯ, ДЕЛУ – ЧАС

В «Дружных» стартовала уже третья лагерная смена, всего их будет четыре, и за это время лагерь примет 1500 ребят с освобожденных территорий Украины. В отрядах мариупольцев ребята от 10 до 19 лет. Здесь они с российскими сверстниками, которые их во всем поддерживают. Каждая из смен длится две недели. В развлекательную программу вписаны и образовательные уроки: на несколько часов в день лагерь превращается в школу, а игровые комнаты – в классы. Детям преподают литературу, русский язык, историю и географию по российским учебникам, чтобы школьники были готовы перестроиться на программу другого учебного стандарта. Но, конечно, с занятиями не перебарщивают – лагерь создан для веселья и впечатлений.

Ребята пробовали себя в ремесленных мастерских и различных творческих занятиях. Фото: ВКонтакте / Ирина Потехина

В первой смене каждый день отличался от другого – один посвящен кино, второй – спорту, третий – природе, четвертый – России и далее по списку. К каждой теме свое мероприятие: лекции, викторины, соревнования и командные творческие игры.

Самой запоминающейся частью, конечно, было знакомство с Петербургом. Юным мариупольцам показали фонтаны Петергофа, Летний сад, Аничков дворец, Петропавловскую крепость, Кронштадт и его «Остров фортов», Цирк на Фонтанке и несчетное множество музеев и театров. Большое впечатление на старших ребят произвела экскурсия в МЧС и встреча со спасателями. Хотя, чего лукавить – тут детей привлекла поездка на быстроходном катере на воздушной подушке.

- Это было очень здорово! Нам выдавали специальные непромокаемые костюмы, они, правда, немного протекали, но на скорости все равно было классно плыть. И на кораблике по рекам и каналам понравилось. Петербург очень красивый, - радостно рассказывают дети из Мариуполя.

НА ДОЛГУЮ ПАМЯТЬ

На июньской смене было одно неповторимое событие – легендарные «Алые паруса», куда медалистов отвозили прямиком из лагеря. Выпускники к этому готовились – девочки доставали из сумок нарядные платья и туфельки, парни – наглаживали рубашки. Последняя школьная церемония так отпечаталась в памяти у ребят, что даже спустя время они отзываются о ней очень эмоционально.

Было место и танцам, и спортивным соревнованиям, и песням у костра. Фото: ВКонтакте / Олег Эргашев

- Я не думала, что может быть так красиво. И не верила, что вижу это своими глазами. Я до сих пор пересматриваю видео на телефоне и как будто заново стою на набережной, а мимо меня плывет этот корабль. Звук фейерверков нас сначала испугал – напоминал о Мариуполе. Но он был невероятно красивый, - призналась одна из вчерашних старшеклассниц. – Хочется поблагодарить всех, кто организовал это для нас.

На второй смене ребятам предложили выбрать дело по душе – попробовать себя в ремесленных мастерских, подумать над загадками в интеллектуальных соревнованиях, поучаствовать в историческом проекте о Петербурге. Большую роль отвели общей у России и Украины культуре.

- Мы идем по одной культурной веточке. Важно, чтобы дети держали друг друга за руки на этом пути, а не сталкивали их. И чтобы берегли эту общую культуру, - подчеркивали авторы программы.

- Мы делали все, чтобы перед детьми открылась другая Россия. Дети увидели совершенно другую страну, не такую, какую рисовали украинские пропагандисты, - объясняет губернатор Александр Беглов.

Дети знакомились с российскими традициями, плели венки, примеряли национальные сарафаны и рубахи и водили хороводы на футбольном поле. Многие из них в этот день впервые узнали, как родились хороводы.

На каждой смене уделяют время и интересным лекциям, и школьным урокам - ребятам предстоит перестраиваться на российский стандарт обучения. Фото: ВКонтакте / Детский оздоровительный комплекс "Дружных"

Третья смена точно обещает детям уроки техно-искусства, спортивные соревнования и поездку в Кронштадт – на репетицию Дня военно-морского флота.

В КРУГУ ДРУЗЕЙ, В КРУГУ СЕМЬИ

Старались для отдыхающих не только сотрудники самого лагеря, но и неравнодушные петербургские студенты. Выпускники Герценовского университета, например, несколько раз приезжали поддержать мариупольцев – привозили зажигательную танцевально-песенную программу. Были и активные флеш-мобы, и веселые творческие номера, и вечера у костра с главными лагерными песнями. Мариупольцы на ходу учили и пели легендарные «Алые паруса», «Юность», «Районы-кварталы», «Голубую стрелу».

- Я в один такой момент осознал, что наконец-то отдыхаю, что жизнь стала спокойной после трех месяцев в пункте временного убежища. И чувствовал себя как в большой семье с братьями и сестрами – очень хорошо и спокойно, - поделился подросток, отдыхавший на второй смене.

Детям останутся воспоминания об экскурсиях по городу и соотрядниках, которые стали им большой семьей. Фото: ВКонтакте / Александр Беглов

Даже под конец смен юных мариупольцев не оставляли без подарков. Младшеньким дарили рюкзаки со школьными принадлежностями и новыми учебниками, старшим – рабочие тетрадки, учебные пособия, атласы. Вчерашним выпускникам давали полезные советы и наставления перед поступлением в вузы. Многие мариупольцы после лагеря твердо решили поступать в российские университеты.

На память детям останутся искренние записки от соотрядников и вожатых, открытки от студентов, фотографии с экскурсий, где они сверкали неподдельно счастливыми улыбками. И, конечно, твердое осознание – Россия теперь их дом и семья. Большая, искренняя и родная.