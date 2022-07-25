Умерла петербургская писательница Татьяна Москвина, жена телеведущего Сергея Шолохова

В Петербурге умерла писательница Татьяна Москвина. Фото: СОЦСЕТИ

Печальная новость пришла вечером 25 июля из города на Неве. Здесь, на 64-м году жизни умерла петербургская писательница Татьяна Москвина. О внезапной смерти супруги в соцсетях написал ее муж, известный телеведущий Сергей Шолохов.

- Сегодня в больнице Святого Георгия после операции умерла моя жена Татьяна Владимировна Москвина, - говорится в кратком сообщении.

Татьяна Москвина родилась в 1958 году в Ленинграде. Окончила театроведческий факультет Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии, где после осталась работать научным сотрудником.

Татьяна Москвина - одна из создателей регионального объединения журналистов «Петербургская линия», главный редактор журнала «Время культуры. Петербург», редактор отдела культуры еженедельника «Аргументы недели». Вела программы на радио «Культура».

Автор книг: «Жизнь советской девушки», «Она что-то знала», «Энциклопедия русской жизни» и многих других.

Татьяна Москвина (в центре) и ведущие радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ольга Маркина и Алеся Крупанина. Фото: Андрей ГАШЕВ

Часто была в гостях на радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» 92,0 FM.

- Татьяна Владимировна- резкая, умная, злая, искренняя. Ее наблюдения всегда были в точку. Никогда не стеснялась ругать кого-то публично. Но если уж полюбит- отзывчива. Прекрасный публицист, - вспоминает ведущая радио «Комсомольская правда в Санкт-Петербурге» Ольга Маркина. - Ужасно жаль. Петербург потерял остроумную и талантливую писательницу.

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