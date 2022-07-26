Студентка из Санкт-Петербурга стала «Мисс Россия 2022»

Названо имя "Мисс Россия" 2022 года Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Названо имя самой главной красавицы страны. Студентка из Санкт-Петербурга Анна Линникова выиграла конкурс «Мисс Россия 2022». На корону и титул претендовали 25 девушек. В финал вышли десять красавиц. И жури в итоге отдели главный приз 22-летней студентке второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики.

- Статус «Мисс Россия» дает возможность говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально-значимым вещам, - рассказала о себе девушка в анкете главного конкурса красавиц.

Анна поделилась своей радостью в соцсетях Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анна родом из Оренбурга, именно этот город она представляла на конкурсе. С 16 лет девушка работает моделью, много путешествует и мечтает объехать весь мир. В Петербурге в вузе она изучает PR.

Девушка с 16 лет работает моделью Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

А Санкт-Петербург представляла 23-летняя Валерия Валуйко. В прошлом году она окончила СПбГЭУ, а сейчас учится в магистратуре СПбГУ на специальности «Управление коммуникационными проектами в политике и бизнесе».