15 лучших танцовщиков и хореографов из 12 стран вышли на сцену Александринского театра

Международный фестиваль танца прошел на сцене Александринского театра в Петербурге. Фото: пресс-служба «Школы Иннопрактики и Русских сезонов».

23-24 июля на основной сцене Александринского театра при полном аншлаге прошел II летний фестиваль Школы Иннопрактики и Русских сезонов «Глобальные ценности». Публика увидела захватывающую программу танцевальных премьер от лучших хореографов России и мира, а также блистательный Гала-концерт Театра балета Бориса Эйфмана.

Напомним, фестиваль «Глобальные ценности» – это уникальная возможность познакомиться с танцевальным искусством разных национальных школ, богатыми художественными традициями разных культур и неповторимым творческим миром талантливых хореографов и танцовщиков со всего мира. Фестиваль является кульминационным событием хореографической сессии от проекта «Школа Иннопрактики и Русских сезонов». I фестиваль «Глобальные ценности» с огромным успехом прошёл в июле 2021 года в Севастополе. Прямые трансляции концертов посмотрело свыше 55 000 человек.

Публику ждал настоящий международный праздник танца. Фото: пресс-служба «Школы Иннопрактики и Русских сезонов».

«Комсомолка» побывала на фестивале, заглянула за сцену и пообщалась с директором проекта «Русские сезоны» Алексеем Лебедевым и всемирно известным президентом Академии танца Борисом Эйфманом, под чьим руководством проходила хореографическая сессия 2022 года.

Фестивалю по традиции предшествовал насыщенный образовательный процесс. В течение трех недель российские и зарубежные хореографы и танцовщики изучали различные танцевальные стили и направления, делились опытом и работали над созданием новых хореографических постановок.

15 лучших танцовщиков и хореографов из 12 стран продемонстрировали результаты своей работы в рамках проекта. Фото: пресс-служба «Школы Иннопрактики и Русских сезонов».

- Ребята проделали очень большую работу, - отмечает Алексей Лебедев. – Они интенсивно занимались шесть дней в неделю. Уровень, с которым приехали наши иностранные гости и тот, что они показали сейчас очень отличается. Педагоги Академии Бориса Эйфмана сделали очень многое.

23 и 24 июля участники проекта вышли на сцену Александринского театра, чтобы продемонстрировать результаты своей работы. Публику ждал настоящий международный праздник танца, который объединил 15 лучших танцовщиков и хореографов из 12 стран в культурной столице России – Санкт-Петербурге.

- Меня очень порадовало наличие международного состава в этой сессии, - говорит Борис Эйфман. - Возможность контакта, обмена опытом, техническими и стилистическими технологиями современного балета – все это очень полезно. Тем более в этом проекте очень активно участвует наша Академия танца. Для моих студентов это очень большой опыт. Например, хореографом заключительного номера был американец китайского происхождения. У него совершенно колоссальный личный опыт хореографического мышления. Он поделился им с нашими учениками и для них это незабываемый момент общения с человеком другой культуры, стиля и пластики. «Школа Иннопрактики и Русских сезонов» – это очень важное название, потому что в практической деятельности возникает симбиоз различных стилей и культур. Я думаю, что это очень полезно и важно. Еще важно помнить, что студенты из других стран приезжают именно в Петербург – город великой культуры и традиции. Их пребывание в Северной столице, посещение музеев, театров, общение с людьми – это незабываемый момент в их жизни. В целом эта программа имеет очень большое значение.

Фестиваль «Глобальные ценности» подарил публике яркие художественные впечатления и окунул в атмосферу дружбы и творчества. Фото: пресс-служба «Школы Иннопрактики и Русских сезонов».

С помощью экспериментальной авторской хореографии, обогащённой яркой индивидуальностью молодых танцовщиков, хореографы поделились собственными мыслями о личностном выборе между внутренними ценностными ориентирами человека и влиянием, навеянным извне. Каков он – человек первой четверти XXI века? Как ему в переменчивом, наполненном информационным шумом современном мире сохранить себя? Как не поддаться хаосу идей, образов и не растратить свои внутренние ценности? Над этими и другими важными вопросами организаторы фестиваля предложили поразмышлять его участникам и зрителям.

- Уже прошло то время, когда русский балет воспринимался исключительно как классическое искусство в духе «Щелкунчика» или «Лебединого озера», - поясняет Алексей Лебедев. – Борис Яковлевич Эйфман – живой тому пример. Свою гастрольную деятельность он начал 45 лет назад и это было новаторство. Ребята, которые приезжали в эту и прошлую сессии, понимают, что русское хореографическое искусство развивается абсолютно в разных направлениях. Есть строго классическое, а есть современное. По опыту прошлого года можно сказать, что те, кто приезжал в Академию в 2021-ом, подчерпнули очень много нового для себя и получили здесь уникальные знания и навыки.

Стремление труппы Эйфмана вовлечь зрителей в неисчерпаемый мир страстей, установить с публикой живые духовные связи - всё это определило невероятную востребованность искусства Театра. Фото: пресс-служба «Школы Иннопрактики и Русских сезонов».

Во втором отделении Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана представит эксклюзивную гала-программу. В неё вошли фрагменты из избранных спектаклей всемирно известного хореографа и «театрального волшебника», раскрывающие многолетний путь его личностного и творческого развития.

- В балете отмечаются духовные вопросы и проблемы, - делится Борис Эйфман. - Наша сфера – это человеческих дух, его эмоции и энергия.