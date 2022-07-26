Фото Мисс Россия 2022: Студентка из Петербурга Анна Линникова стала главной красоткой страны

Анна Линникова стала Мисс Россия 2022 Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Титул самой красивой девушки в стране завоевала студентка из Санкт-Петербурга Анна Линникова. 22-летняя студентка второго курса Санкт-Петербургского университета технологий управления и экономики победила в конкурсе «Мисс Россия 2022». Обворожительная девушка обошла 25 конкуренток. И явно заслужено. Публикуем подборку самых ярких и соблазнительных фото Мисс Россия 2022 Анны Линниковой, чтобы вы сами смогли оценить ее красоту.

Анна родом из Оренбурга Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Каждая девушка по-своему уникальна. Лично я интересуюсь искусством, модой, психологией и обладаю некоторыми знаниями в данных областях, - рассказала о себе главная красотка страны.

Девушка работает моделью с 16 лет Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Анна с 16 лет работает моделью, объездила много стран и мечтает побывать во всех уголках мира. На девушку в соцсетях подписаны более 7,3 тысяч человек. Однако после ее победы внимания к ней стало намного больше. Многие отмечают схожесть Анны с супермоделью Натальей Водяновой.

Поклонников у девушки сразу стало больше Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В соцсетях у девушки много красивых фото Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Статус «Мисс Россия» дает возможность говорить публично о насущных проблемах и привлекать внимание общественности к социально-значимым вещам, - отметила Анна.