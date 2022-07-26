Как сделать жизнь за городом безопасной. Фото: ООО «МЕТКЕМ».

Жизнь за городом дает массу преимуществ: пребывание на свежем воздухе, доброжелательная соседская атмосфера, свой участок, удаленность от городского шума. Но при такой удаленности и уединенности важно помнить о защите своего дома от проникновения посторонних лиц, позаботиться о собственной безопасности и безопасности семьи и детей.

С целью обезопасить территорию поселка «Невской усадьбы» и был заключен договор с компанией, оказывающей профессиональные охранные услуги.

Фото: ООО «МЕТКЕМ».

Помимо этого, малоэтажный жилой комплекс огорожен по всему периметру высоким забором. Установлен контрольно-пропускной режим – незнакомые люди не смогут попасть на территорию и приблизиться к домам, детским площадкам, школе и садику.

На всех улицах установлено видеонаблюдение. По периметру тоже установлены камеры, на случай, если кто-то решит проникнуть на территорию через забор.

Фото: ООО «МЕТКЕМ».

Если вам захочется усилить охрану своей квартиры, вы можете подать заявку на установку тревожной кнопки с выводом на сигнальный пункт охраны.

Наши жильцы, без преувеличения, могут спать спокойно. При отъезде из посёлка не придется переживать за безопасность своей семьи и сохранность своей квартиры.