«Спасли 50 хищных кошек»: Семья дрессировщика продала все имущество и теперь живет с тиграми и львами под Выборгом, открыв для них «хоспис»

Тигры и львы часть семьи Дмитрия Кима. Фото: vk.com/don_kim

Добрый доктор Айболит – он перед камерой сидит. Так бы начиналось знаменитое стихотворение Корнея Чуковского, если бы он описывал наши дни и жизнь пары из Ленинградской области. Дрессировщики, а теперь и ветеринары для хищников - 33-летний Дмитрий Ким и 39-летняя Яна Олейник из Выборга каждый день спасают больных тигров и львов. Супруги даже открыли свой хоспис, в который попадают тяжелобольные и, как правило, обреченные на скорую смерть, списанные кошки из цирка. Рассказываем, как устроен «кошкин дом» изнутри.

«ПРОДАЛИ МАШИНУ, ЧТОБЫ КУПИТЬ ТИГРА»

Дмитрий Ким с животными знаком не понаслышке. Будучи маленьким, он наблюдал за своим дрессировщиком-отцом. Поэтому тигров и львов он воспринимал как своих питомцев, а не грозных хищников. Неудивительно, что еще в студенчестве Ким начал выступать в семейном цирке. И там он быстро снискал славу. Дмитрий стал одним из самых известным исполнителем акробатического трюка «колесо смерти». Это прыжки и пируэты во вращающихся на высоте двух огромных обручах.

Каждый подопечный для Дмитрия и Яны, как ребенок. Фото: соцсети

В цирке Дмитрий встретил и свою будущую жену. Яна покорила Кима не только красотой, но и завораживающим номером с пони. Девушка не только любила животных, но еще и лечила их. По профессии Яна - ветеринар. Пара быстро сыграла свадьбу и стала выступать с шапито. Для удобства жили в доме на колесах, чтобы было легче перевозить весь инвентарь во время гастролей. Им прочили большую карьеру, но их жизнь резко изменилась во время гастролей по Северному Кавказу…

- Это было шесть лет назад. К нам в цирк пришел один богач, который развлекался тем, что держал у себя дома тигрят. Он попросил посмотреть на хищников, потому что те чем-то заболели. И честно признаться, когда мы их увидели, были в шоке. Тигрятам было около десяти дней, животные были полностью истощены: без шерсти, худые, с кровоточащими носами. Их кормили козьим молоком, а это категорически запрещено. У тигрят непереносимость лактозы. Из-за этого у них началось обезвоживание и проблемы с кишечником, - рассказал «Комсомолке» Дмитрий Ким. – Мы хотели забрать себе тигрят, чтобы вылечить их. Но хозяин решил на этом нажиться и попросил за каждого тигренка по 350 тысяч рублей!

Яна - ветеринар по образованию. Фото: vk.com/don_kim

Сумма для обычных дрессировщиков была немалая. Но без лечения тигрята мучительно умирали. Тогда Яна и Дмитрий пошли на отчаянный шаг – пара решила продать свою новую «Тойоту Короллу». Но и этих денег хватало лишь на одного тигренка и лекарства. Пара решила не медлить и купила сначала одного, чтобы начать его спасать. В это время они собирали деньги на второго, даже заняли у директора цирка, чтобы расплатиться. Но не успели… Второй тигренок без лечения умер. А вот первый все же встал на ноги. Как вспоминает пара, выхаживали его, как ребенка.

- Первые полгода Астон (пара назвала тигренка в честь любимой марки машины – прим.ред.) даже спал с нами на одной кровати. И мы к нему так сильно привязались, что уже не смогли расстаться. Решили, что он останется с нами, будет помогать нам зарабатывать. Я взялся за дрессировку тигра, а ему это очень нравилось. Астон оказался смышленым парнем, - смеется Ким.

Удивительно, но пара решила не заводить отдельный вольер для Астона. Грозный хищник стал жить вместе с ними в доме на колесах!

Теперь лучшие специалисты могут быстрее приезжать на помощь к животным. Фото: соцсети

ИЗ ДРЕССИРОВЩИКОВ В ВЕТЕРИНАРЫ

Вскоре супруги снова отправились с гастролями на Северный Кавказ. К тому времени о добром поступке Яны и Дмитрия многие в профессиональной среде уже знали. Поэтому к ним начали стекаться истории о больных животных со всей страны. Так супруги и узнали о несчастной маленькой львице, которую использовали для фото с детьми. Животное уже подрастало, и делать снимки с ней стало опасно. К тому же царица зверей была серьезно больна, у нее нашли целый букет вирусов. Но бесплатно отдавать львицу, конечно, хозяин не хотел.

- Всех тигрят и львят, которых мы лечили, покупали за свои деньги, - вздыхает Дмитрий. - Бывшие владельцы хоть и понимали, что питомцы не выживут, но все равно не хотели отдавать их просто так. Считали, что их все равно можно перепродать в другой зоопарк или цирк. Поэтому деваться было некуда, мы покупали. Цены всегда были разные, но это как минимум 150 тысяч рублей.

Весной всей семьей они переехали в частный дом под Выборгом в Ленинградской области. Фото: соцсети

Слава «Айболитов» быстро разошлась в цирковой среде. И в следующем городе дрессировщикам снова попалась львица. Люди сами принесли ее, прямо в авоське. Обеих удалось вылечить.

- Мы пытались дрессировать львиц, когда они окрепли. Но все это было бесполезно, психика у обеих была испорчена. Остается только догадываться, что с ними делали их прежние хозяева, - с грустью говорит укротитель тигров. – Но судя по всему, пережили они немало.

Вскоре одну львицу удалось пристроить в зоопарк в Казани, другая прожила три года и скончалась. Но их место долго не пустовало. Семья Ким почти сразу же выкупила двух тигров: малыша Хонду забрали у хозяев контактного зоопарка в Нижнем Новгороде, а Ройс работал в фотозоне на юге России.

Яна и Дмитрий не собираются делать из своего центра зоопарк, животных показывают только на видео в YouTube. Фото: соцсети

Так у супругов и закрутилось – львы, тигры, был даже леопард Герд. Когда его взяли, ему было уже 17 лет, почти старичок по меркам животного мира. За эти годы он сменил несколько хозяев, работал в цирке, даже в кино снимался.

- Герда лечили больше полугода. Когда он к нам попал, у него не было верхних клыков. Вместо них торчали сгнившие осколки, доставляющие ему ужасную боль, - вспоминает Яна.

ЗВЕРИНЫЙ «ХОСПИС»

После гепарда супруги Ким поняли, что животных становится слишком много. Тогда они и решили открыть свой «хоспис» для диких кошек «Дом тигра». В него ветеринары принимают больных и измученных хищников, которые не смогут выжить без человеческого ухода.

Центр для реабилитации пара открыла год назад под Новосибирском. Но расположение было неудобное. Многие специалисты живут в Москве или Петербурге и не могут оказывать помощь оперативно. Поэтому в мае 2022 года супруги переехали в Выборг.

Среди подопечных у Дмитрия и Яны есть еще и пума. Фото: соцсети

За время работы хосписа ветеринары вылечили почти 50 подопечных. Сейчас у семьи семь тигров, леопард, рысь и несколько пони. Животных содержат за свой счет. Удовольствие совсем не из дешевых. Каждый хвостатый в месяц съедает одну-две коровы, это около 200 тысяч рублей. Летом супруги выращивают кур — в день тигр может умять четыре-пять тушек.

Зарабатывать на содержание больших котов паре помогает канал на YouTube. Сейчас там уже 136 тысяч подписчиков, зрители сами жертвуют деньги на тигров и львов. Плюс у пары свой бизнес – производство стальных изделий. Точную сумму, которая уходит на животных, пара не раскрывает. Но им хватает. Да и их канал с каждым днем становится популярнее.

У тигрят в вольерах даже свой бассейн есть. Фото: соцсети

Больше всех любит сниматься леопард, он уже звезда в Интернете. А недавно у Хонды родились трое тигрят, малышня очень резвая. Сейчас они перетянулись все внимание зрителей на себя. И если со взрослыми кошками проблем у Ким немного, то малыши заставляют их иногда понервничать.

- Это все же хищники, надо быть с ними осторожными, - отмечает Дмитрий.- Наши взрослые тигры не выпускают когти, научены. Но легонько кусают во время игр. А вот маленькие тигрята могут укусить сильно, потому что еще не контролируют себя.

А вот Астон уже взрослый и не такой активный, как был раньше, но остается любимчиком. Он до сих пор живет в трейлере.

Без помощи Яны и Дмитрия эти животные бы погибли. Фото: соцсети

- Вы нас спрашиваете, как мы позволяем Астону жить с нами, но скажу вам, что это Астон позволяет нам жить с ним, - смеется Дмитрий, обнимая огромного тигра. Остальные животные находятся в вольерах. Под Выборгом пара купила участок в 11 гектаров. Там есть вода, электричество, канализация. Соседей у зверинца пока нет, но на всякий случай всю территорию обнесли забором. Ведь останавливаться на семи тиграх пара не собирается.

Все животные, наконец, обрели свой дом. Дрессировать семья Ким их не собирается. Да и, как выяснилось, это совсем не нужно. За жизнью диких кошек зрители канала с удовольствием наблюдают и без мучительных цирковых трюков.

- Любите животных и помните, что мы не звери, - улыбаются супруги Ким.

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