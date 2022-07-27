Жить с удовольствием: какой должна быть идеальная квартира для семей с детьми

Какой должна быть идеальная квартира для семей с детьми. Фото: пресс-служба e. Development.

Семейные квартиры сегодня можно найти во многих строящихся проектах, но каждый застройщик трактует этот формат по-своему. Традиционная точка зрения на семейное жилье - это просторное помещение классической планировки с несколькими комнатами. Хотя за последние годы планировочные решения и подход к проектированию семейных новостроек сильно изменились. На примере квартала бизнес-класса «е.волюция» от компании e. Development разбираемся, какие варианты жилья идеально подойдут семьям с детьми и какие нюансы следует учесть при выборе квартиры.

Фото: пресс-служба e. Development.

Пространство для семьи

Когда живешь один или вдвоем, то планировка квартиры не имеет принципиального значения - даже в студии может быть комфортно. Но если у вас семья, то все меняется. Приходится учитывать интересы каждого, поэтому планировочные решения будущей квартиры играют критически важную роль.

Квартал бизнес-класса «е.волюция» отличают не просто продуманные, а именно семейные планировочные решения. К примеру, там запроектированы мастер-спальни, в которых предусмотрен собственный санузел и гардеробная, достаточно пространства для обустройства рабочей зоны. В таких помещениях взрослые могут спокойно собираться на работу рано утром или принимать душ вечером, не боясь разбудить детей. Детям в свою очередь планировочные решения квартала «е.волюция» позволяют выделить уютные комнаты.

Фото: пресс-служба e. Development.

Есть в новом квартале и двусторонние квартиры, что также удобно и практично. Комнаты расположены на удалении друг от друга, что повышает личный комфорт жильцов, поскольку позволяет уединиться в одном помещении и не слышать шум из другого. Квартирография в квартале «е.волюция» сформирована так, что при желании покупатель может приобрести две квартиры и объединить их в одну.

Одна из фишек квартала - просторная квартира с террасой. Для больших семей, которые к тому же любят принимать у себя гостей, это идеальное решение. На террасе можно создать спортзал, зимний сад, детскую площадку, зал для йоги - вариантов обустройства множество. В такой квартире можно проводить детские праздники или устраивать семейные вечера.

Однородная среда

Семейный формат - это еще и продуманность всего проекта в целом. Идеальный вариант, если в таком жилом комплексе минимум (или вовсе нет) студий или компактных «однушек». Обычно их покупают под сдачу в аренду, а это значит, что в доме будут постоянно меняющиеся жильцы и их гости, которым не интересно подстраиваться под соседей.

В квартале бизнес-класса «е.волюция» примерно 70 процентов квартир запроектировано в площади от 70 до 164 квадратных метров, а это значит, что жилье здесь будут приобретать в основном для собственного проживания. Это позволит сформировать в доме однородную социальную среду и сохранить невысокую плотность заселения. При этом в комплексе представлены просторные классические однокомнатные квартиры площадью до 65 м² и планировки европейского типа с увеличенной зоной кухни-гостиной.

Фото: пресс-служба e. Development.

Все под рукой

Появление в семье ребенка сильно меняет образ жизни, а значит, и предпочтения людей. Родители начинают более тщательно оценивать потенциальный район проживания, ведь квартира, которую они выбирают, приобретается ими с прицелом на будущее - здесь дети будут расти, учиться, ходить на дополнительные занятия. Семьи с маленькими детьми больше времени проводят внутри своего района и микрорайона, а значит, для них важно, чтобы вокруг было все необходимое для жизни и развития.

Новый комплекс возводится в престижном Московском районе, который ежегодно входит в рейтинги самых комфортных для проживания. Проектом предусмотрено возведение трех корпусов переменной высотности 5, 10 и 11 этажей, подземного паркинга, встроенного детского сада, коммерческих помещений на первых этажах.

Квартал отличается практически идеальной транспортной доступностью: он строится на пересечении главных артерий города - Московского и Лиговского проспектов, в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Московские ворота». В пешей доступности находятся городские и частные детские сады, школы, медицинские центры, магазины, рестораны, скверы и парки. При этом «е.волюция» обладает собственной инфраструктурой - для поддержки, общения и полезных занятий на закрытой территории дома будет создан е.клуб.

Фото: пресс-служба e. Development.

Безопасность

Помимо района будущего проживания, на выбор семей с детьми влияет благоустройство и безопасность жилого комплекса. На придомовой территории квартала «е.волюция» будет выполнен ландшафтный дизайн и качественное озеленение. Двор закроют для свободного движения транспорта, что позволит обустроить тихие и зеленые зоны для прогулок и отдыха.