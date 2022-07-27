Олег Виноградов: Всемирно знаменитый балетмейстер отмечает юбилей

Яркие постановки Олега Михайловича вызывают восторг. Фото: пресс-служба СПбГУП.

1 августа свое 85-летие встретит выдающийся хореограф, профессор Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов Олег Виноградов. Сегодня ему отдает должное весь мир. А в пятидесятых будущий мэтр балета был «поздним» танцором, поступающим в Ленинградское хореографическое училище (ныне Вагановка). Искрящийся напор энергии и упорство сделали его главным балетмейстером Кировского театра - танцовщиками будущей Мариинки Виноградов руководил с 1977 по 1997 годы.

В восьмидесятых американцы, которые увидели в Виноградове гения хореографии и прозвали его «денди советского балета», пригласили его в США спасать местную балетную школу. Письмо в адрес Олега Михайловича направил лично президент Джордж Буш - старший. Но творить за границей мешал железный занавес.

В девяностых выдающийся хореограф был вынужден покинуть Мариинский театр и уехать за границу. Восемнадцать лет Виноградов руководил балетными академиями в Вашингтоне и Сеуле, открывал танцевальные таланты и поражал весь мир своими постановками.

Но покинуть родину навсегда коренной ленинградец не мог. В 2008 году он вернулся в Петербург в качестве главного приглашенного балетмейстера Михайловского театра. - Вернулся, в том числе потому что мой ребенок, родившийся в Америке, пошел в школу, - объясняет Олег Михайлович. - Я критически отношусь к образованию в США и понадеялся, что в России оно сохранилось на более высоком уровне. К сожалению, надежды не вполне оправдались: реформа изменила образование страны не в лучшую сторону.

К счастью, упадок был не везде. В те годы набирал обороты СПбГУП, который за границей прозвали «синтезом Гарварда и Голливуда». Балетмейстер познакомился с ректором вуза Александром Запесоцким, стал участвовать в Международных Лихачевских научных чтениях, вошел в жюри Международного конкурса «Высший бал/л, или Ум + Красота = Студент». А с 2016 года стал худруком кафедры хореографического искусства.

Олег Виноградов. Фото: пресс-служба СПбГУП.

- Попав в университет, я впервые после возвращения испытал радость: нашел настоящий оазис! - вспоминает мэтр. - СПбГУП взял лучшее из западной системы образования и советской высшей школы, стал вузом мирового уровня. Я читал лекции и в Йеле, и в Сорбонне - мне есть с чем сравнивать.

Прославленная кафедра была основана в 1961 году другой легендой танца - Юрием Громовым, выдающимся педагогом, Народным артистом России. Ее выпускником и педагогом стал один из лучших танцовщиков XX века Анатолий Сапогов. Исполнение «бога танца» восторженно рецензировал Дмитрий Шостакович. Школа Громова и Сапогова поставила обучение звездных танцовщиков на поток. К примеру, в 2016 году диплом вуза получила прима-балерина Мариинского театра Юлия Махалина.

Здесь, окруженный заботой, под горящим взором студентов, в коллективе выдающихся современников, Олег Михайлович вновь почувствовал себя нужным России. - У СПбГУП есть одна особенность - все, кто сюда попадает, испытывают «нужность». Я это прочувствовал на себе, - отмечает хореограф. И сегодня он полон идей и планов.

СКАЗАНО

«Олег Виноградов - мэтр мирового балета. Это человек, который более двадцати лет обеспечивал славу Мариинскому театру и продолжал традиции великих предшественников. Когда он покинул Петербург, то был востребован от США до Южной Кореи. И сегодня Олег Михайлович вызывает восторг у множества людей, среди которых выдающиеся художники. Я рад, что он передает свой замечательный опыт нашим студентам»- Александр ЗАПЕСОЦКИЙ, академик, ректор СПбГУП.

СПРАВКА

Олег ВИНОГРАДОВ - артист балета, балетмейстер, педагог, сценарист, сценограф. Народный артист СССР и РСФСР, кавалер ордена Искусств и литературы Франции. Лауреат государственных премий Ленинского комсомола, РСФСР, России, а также премий имени Петипа Парижской академии танца, французских кинематографистов «Золотой лев», Лоуренса Оливье в Великобритании.