Четыре моста разведут в Петербурге для генеральной репетиции парада ВМФ днем 28 июля

Четыре моста разведут в Петербурге днем 28 июля для репетиции парада ко Дню ВМФ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге 28 июля 2022 года состоится генеральная репетиция парада ко Дню Военно-морского флота. Корабли снова выйдут в акваторию Невы. Для их прохода в городе разведут мосты. Так, четыре моста будут недоступны для пешеходов и автомобилистов с самого утра. Об этом горожан предупредили в "Мостотресте".

- 28 июля состоится генеральная репетиция Главного Военно-морского парада. Для этого будут выполнена дневная разводка Литейного, Троицкого, Дворцового и Благовещенского мостов с 11:00 до 12:15 часов, - сообщили на предприятии.

Однако недоступны для прохода и проезда все четыре моста будут намного дольше, начиная с 9 часов утра до 14 часов дня. Помимо этого будут перекрыты Адмиралтейские набережная, проспект и проезд, Дворцовая набережная, часть Невского проспекта и многие другие улицы в центре города.

Добавим, что с 28 на 29 июля, с 30 на 31 июля и с 31 июля на 1 августа развод мостов будет происходить по графику. Точное время развода мостов на сам праздник Дня ВМФ пока что не публиковали.

Как пойдут корабли. Фото: минобороны России

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