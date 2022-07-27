С поля забирают по 7 рублей за кило, продают по 35. Как меняется стоимость бахчевых по дороге до рынков Петербурга

В этом году в Петербурге особо популярны арбузы из Чечни. Правда, отличить их, например, от ростовских, смогут далеко не все. Фото: Иван МАКЕЕВ

Прилавки Петербурга в буквальном смысле ломятся под тяжестью арбузов. И хотя говорят, что лучше всего покупать бахчевые культуры в августе, устоять перед ароматным спелым арбузом в жаркий летний день сможет не каждый, тем более что рынки завалены полосатыми красавцами.

Везут арбузы в Петербург отовсюду: из Астрахани, Ростова, Чечни, Узбекистана и даже Бразилии! Корреспондент «Комсомолки» отправилась на рынок в «полосатый» бахчевой рейд и узнала, стоит ли доверять качеству товара и не опасно ли есть июльские арбузы.

ПОЛОСАТЫЙ ПРАЙС

Отправляемся на Софийскую овощебазу - самую крупную в Северной столице. Здесь закупаются предприниматели, торгующие овощами и фруктами, и обычные горожане. Территория торговых площадей огромная - 97 тысяч квадратных метров, более 30 корпусов. Здесь даже есть свой арбузный рай - специальная стоянка, где продают только бахчевые. Круглые, продолговатые, маленькие, гигантские - глаза разбегаются. И каждый купец хвалит свой товар, мамой клянется, что слаще нигде не встретишь…

- У нас осталось всего семь штук, все расхватали, хотя еще утром полтонны было! - набивает цену один из продавцов.

- Почем и откуда арбузы? - интересуюсь.

- Наши, ростовские, по 30 рублей за кило. Сладкие, свежие, - стучит он по одному из пузатиков и обещает, что арбузы настолько красные, что ему самому краснеть за товар точно не придется.

Софийская овощебаза - самая крупная в Северной столице. Фото: Юлия СТАЛИНА

Дальше вопрос на засыпку: есть ли сертификаты на товар? После этого продавец внезапно стал плохо понимать по-русски, а начальника на месте, видимо, по иронии судьбы, не оказалось. Судя по всему, побежал оформлять документы…

Идем дальше. Вот еще ростовские арбузы, но уже по 15 рублей за килограмм, однако торгуют здесь только небольшим оптом - от 20 штук. Путем простой арифметики легко вычислить, какой навар получают предприниматели, продающие арбузы в городе. Кстати, сертификатов качества и в этой точке выпросить не удалось.

Новинка этого года на Софийской овощебазе - арбузы из Чеченской Республики. Их разбирают подчистую, даже несмотря на цену - 27 рублей за килограмм. И ни копейкой меньше - продавцы не торгуются! Кстати, столько же просят и за сахарные астраханские арбузы - тут уж, как говорится, бери - точно не прогадаешь. Из импортного на рынке привычный Узбекистан - арбузы из этой страны стоят 35 рублей за кило, и Казахстан - 25 рублей.

НА СВОЙ СТРАХ И РИСК

Случаи отравления арбузами происходят каждый год. Если бы вся бахчевые культуры проходили строгий контроль качества, такого бы точно не было. Однако во время нашего эксперимента ни один из десяти продавцов Софийской овощебазы, у которых мы просили предъявить сертификат качества, сделать это не смог! За разъяснением мы решили обратиться в компанию ООО «НАРТ», которая предоставляет предпринимателям торговые площади на Софийской.

- Мы можем лишь информировать наших арендаторов о действующих законах, но не контролировать. Арендаторы обязаны сами обеспечивать учет карантинных объектов, проводить фитосанитарные обследования, а также выполнять все предусмотренные требования, связанные с поступлением и реализацией подкарантинной продукции, - прокомментировали в пресс-службе компании.

Так что, господа, делайте выводы сами. Риск, конечно, дело благородное, но не в вопросах здоровья.

Здесь закупаются и предприниматели, и простые горожане. Фото: Юлия СТАЛИНА

ПРАВИЛА ДЛЯ ВСЕХ

По закону есть целый ряд требований, которые предприниматели, торгующие бахчевыми, должны обязательно соблюдать.

- Место реализации арбуза должно быть официально согласовано с органами власти, а у ларька обязательно иметься вывеска с адресом. Запрещается продавать арбузы навалом с земли, можно только с поддона. На ночь арбузы должны накрываться плотной тканью. Недалеко от ларька должно быть место, где продавец моет руки и инвентарь. Запрещается продавать резаные арбузы - резать можно только выставочный экземпляр. У продавца должна быть санитарная книжка, - пояснил председатель организации «Общественный контроль» Всеволод Вишневецкий.

Требования - это, конечно, хорошо, однако возникают логичные вопросы: кто должен контролировать их выполнение и кто отвечает за качество товаров на рынках? И сразу спойлер: никто. Так, в Россельхознадзоре нам объяснили, что отвечают только за те бахчевые, которые прилетают, приплывают или приезжают к нам из-за рубежа, - их проверяют на таможне. На месте же, в Петербурге, качество арбузов, по сути, не интересует никого. Если в прошлом году Роспотребнадзор проводил рейды по качеству бахчевых культур, то теперь у него руки связаны.

- С марта этого года постановлением правительства Российской Федерации установлен мораторий на проведение плановых контрольных (надзорных) мероприятий, а внеплановые мероприятия проводятся только в том случае, если к нам поступит соответствующее обращение от граждан. Например, гражданин купил арбуз и отравился. При этом он должен обратиться за медицинской помощью и написать заявление в Роспотребнадзор. После этого мы направляем материалы для согласования проведения проверки в прокуратуру и, только получив данное согласование, проводим данную проверку, - объясняет начальник отдела надзора за продукцией в обороте Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу Инна Соколовская.

Как и на любом рынке, своим тут делают скидки. Фото: Юлия СТАЛИНА

Кстати, если вы купили арбуз на рынке, разрезали его дома, а внутри оказались, к примеру, черви, то жаловаться бесполезно. Здесь вам поможет лишь умение договориться с продавцом. Именно поэтому специалисты рекомендуют покупать арбузы в проверенных магазинах. В других местах -на свой страх и риск.

СЧИТАЛКА «КП»

Из чего складывается стоимость ягоды

Себестоимость арбуза с поля составляет 2-4 рубля за кило. Перекупщики берут их по цене от 7 до 9 рублей за килограмм. Далее накручивается цена за доставку (в среднем довезти арбузы из Астрахани до Петербурга стоит 6-8 рублей за кило), погрузку-выгрузку (1-2 рубля за кг), зарплату водителю, аренду точки. Не забываем и про чистую прибыль. В итоге цена на полосатую ягоду увеличивается до 27-30 рублей за килограмм. Такая же схема и у бахчевых из Узбекистана и Казахстана, только в данном случае в цену еще закладывается таможенная пошлина.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 1000 тонн импортных арбузов привезли в Петербург за 7 месяцев.

789 тонн из Бразилии.

200 тонн из Казахстана.

20 тонн из Узбекистана.

ПРИЦЕНИСЬ!

Какие арбузы сколько стоят

Ростов - 30 руб./кг

Астрахань - 27 руб./кг

Чеченская Республика - 25 руб./кг

Узбекистан - 35 руб./кг

Казахстан - 25 руб./кг