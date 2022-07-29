И.О. руководителя ГСУ СКР по Петербургу: «Мы раскрываем 100 процентов изнасилований и 97 процентов убийств»

И.о. руководителя ГСУ СКР по Петербурге рассказала о раскрытии самых громких уголовных дел Фото: СКР

Как раскрывают самые громкие убийства в Санкт-Петербурге? Сколько всего их было раскрыто за последние время? Как часто совершают преступления в отношении детей? И как уберечь свое чадо от этого? Об этом "КП-Петербург ко Дню сотрудников органов следствия рассказала и.о. руководителя ГСУ СКР по Санкт-Петербургу Марина Парастаева.

- Марина Григорьевна, давайте подведем итоги года. Какова статистика раскрываемости преступлений в городе?

- Начнем с того, что основная работа Главного следственного управления (ГСУ. - Прим. ред.) - это не столько единичные громкие дела, которые наиболее активно освещаются в СМИ, а в целом борьба со спектром преступлений, которые нарушают нормальную работу государственных и социальных институтов, покушаются на различные права граждан. Так, за последние полтора года нами возбуждено более 4,5 тысячи уголовных дел, а в суд направлено почти 3,3 тысячи, что почти на 4 процента больше, чем в предыдущий период. И здесь главное, что уровень преступности практически не растет. А как говорил всеми любимый персонаж Глеб Жеглов, основная задача государства - обезвредить преступника. В этом вопросе нам действительно есть чем гордиться.

ГСУ СКР по Петербургу особое внимание уделяет раскрытию преступлений, совершенных в отношении детей Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Какие самые громкие и резонансные дела удалось раскрыть?

- В конце 2021 года нам удалось раскрыть убийство одного из лидеров организованной преступной группировки, совершенное в 1993 году, а также охранника последнего. Погибшие были убиты 26 выстрелами. Также в июне в суд было направлено уголовное дело по обвинению трех лиц в организации и совершении в 2000 году «заказного» убийства члена преступной группы. Помимо прочего, сейчас нами расследуется довольно непростое уголовное дело о смерти пациентов от отравления барием в Городском консультативно-диагностическом центре № 1. Обвинение предъявлено нескольким лицам, включая главного врача и заведующую отделом.

«ОПГ СУЩЕСТВУЮТ ДО СИХ ПОР»

- Как удалось раскрыть эти дела?

- Благодаря кропотливой совместной работе следователей и оперативников, которые рука об руку осуществляли поиск и закрепление доказательств виновности конкретных лиц. В целом неоценимую помощь в раскрытии и расследовании преступлений оказывают системы видеофиксации, включая комплекс «Безопасный город», применение новейшей криминалистической техники, которой располагают наши следователи-криминалисты, а также широкие возможности для проведения различных экспертных исследований как в судебно-экспертном центре СК России, так и в иных экспертных учреждениях как города, так и Северо-Западного федерального округа.

Следователи раскрывают почти 100 процентов убийств Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

- Говорят, что организованная преступность сейчас осталась в прошлом. Это так?

- Преступность, как живой организм, постоянно меняется, пытается найти все новые и новые направления деятельности, придумывая механизмы совершения преступлений, чтобы длительное время можно было уходить от ответственности. Если раньше эффективным способом захвата сфер влияния являлись перестрелки, то сейчас все прекрасно понимают, что такой способ совершения преступлений не увенчается успехом.

Но случаи привлечения к уголовной ответственности лиц, действующих в составе ОПГ, имеются в практике ГСУ. Мы расследуем уголовные дела о совершении преступлений ОПГ, в том числе о незаконной организации и проведении азартных игр с использованием игрового оборудования, мошенничестве под видом оказания юридических услуг, незаконной банковской деятельности, похищении граждан с целью вымогательства.

«130 УБИЙСТВ В ГОД»

- Можете привести статистку числа убийств в городе?

- За последние 10 лет криминогенная обстановка на территории Петербурга существенно улучшилась. Если в 2011 году в городе произошло более 310 убийств, то в 2021 году - порядка 130, что сопоставимо с благополучными 1980-ми годами. Думаю, что ситуация кардинально не изменится. Одновременно с этим ГСУ удалось повысить раскрываемость до 97 процентов. Следует отметить, что подавляющее большинство убийств совершается на бытовой почве в ходе внезапно возникших неприязненных отношений.

Криминалисты СКР используют новые технологии для раскрытия преступлений Фото: СКР

- После преступления, которое совершил доцент Соколов, Петербург стал ассоциироваться с городом, где чаще всего происходят расчленения. У нас действительно много подобных дел?

- Хочу подчеркнуть, что, несмотря на определенную жестокость, такое поведение злоумышленника после преступления - это один из способов сокрытия следов. Как правило, такой метод применяется, когда потерпевший скончался, например, в квартире преступника, где тело просто невозможно спрятать. Поэтому нельзя сказать, что такой способ сокрытия преступления свойственен именно Санкт-Петербургу, здесь нет какой-либо особенности именно нашего города. Не хочу никого пугать, но, к сожалению, такие действия совершались и ранее, и во многих других субъектах нашей страны. В свою очередь, такое превратное впечатление о Санкт-Петербурге сложилось в результате излишнего ажиотажа вокруг одной такой печально известной истории.

ВОПРОС - ОТВЕТ

Как студенту в будущем стать успешным следователем?

- Работа следователя подразумевает отдачу службе на сто процентов. Нужно понимать это. Также следственная деятельность имеет мало общего с тем, что обычно показывают по телевизору. Следователь не гоняется за преступниками с мигалками, не участвует в перестрелках. Главное оружие следователя - это острый ум, смекалка, въедливость и сообразительность.

Криминалисты СКР с помощью технологий раскрывают убийства прошлых лет Фото: СКР

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 96 процентов - общая раскрываемость преступлений, подследственных ГСУ.

Почти 97 процентов - раскрываемость убийств.

100 процентов - изнасилование и причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть.

КОНКРЕТНО

- В 2021 году по сравнению с 2012 годом зарегистрировано на 20 процентов меньше преступлений, совершенных в отношении детей.

- Раскрываемость таких преступлений составила 96 процентов.

- Всего за последние полтора года выявлено порядка 950 преступлений, совершенных в отношении несовершеннолетних.

СКАЗАНО!

И. О. руководителя ГСУ СКР по Петербургу Марина Парстаева:

«Родителям нужно объяснять своим детям, что нельзя садиться к незнакомым людям в машины, идти с ними куда-либо под предлогом оказания помощи, не вступать с ними в переписку в мессенджерах. А если что-то произошло, то сразу сообщать об этом родителям».

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