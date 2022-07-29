Приятно и полезно: почему жить лучше рядом с лесопарком. Фото: ООО «МЕТКЕМ».

В 1928-1930 годах советские ученые сделали открытие: они выяснили, что растения образуют летучие вещества, которые уничтожают многие болезнетворные микроорганизмы: вирусы, микробы, бактерии. Эти вещества получили название фитонциды.

Фитонциды растений очищают воздух лесов от болезнетворных простейших организмов, помогают людям избавиться от возбудителей различных заболеваний. Особенно полезны в этом отношении, в частности для людей со слабыми легкими, сосновые леса, которых так много в Невском лесопарке и его окрестностях.

Специалисты подсчитали, что гектар хвойного леса выделяет за сутки около 4 килограммов фитонцидов, а гектар лиственных насаждений - 2 килограмма.

Фото: ООО «МЕТКЕМ».

Зная, что достаточно присутствия в воздухе самого ничтожного количества фитонцидов для уничтожения протозоа, можно представить, насколько целительной может оказаться соседство рядом с лесопарком или поездка туда.

Так стоит ли раздумывать – переехать жить загород или нет? Ответ очевиден: лучший способ позаботиться о будущем - это позаботиться о нем сейчас.

Фото: ООО «МЕТКЕМ».

Сейчас, а не потом!

Существуют базовые вещи, которые дают нам внутреннее спокойствие, радость и полный комфорт. Что можно сделать сейчас, чтобы подарить чувство защищенности себе и близким. Например:

1) Купить надежное и комфортное жилье;

2) Поселиться в окружении приятных людей;

3) Жить на безопасной и охраняемой территории;

4) Иметь возможность постоянно общаться с природой, духовно и физически развиваться.

Сейчас - хорошее время, чтобы жить...

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