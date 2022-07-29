Где купить вкусный арбуз в Санкт-Петербурге в 2022: Адреса точек продаж вкусных и качественных арбузов и дынь по районам

Адреса точек продаж арбузов и дынь по районам в Санкт-Петербурге в 2022 году Фото: Олег ЗОЛОТО

Август - это всегда время арбузов и дынь. Сочные и сахарные ягоды начинают продавать повсюду, но важно выбрать самые вкусные, а главное - качественные. С 1 августа в Петербурге начнут работать официальные развалы бахчевых, где можно не боясь покупать эти ягоды. Рассказываем, где купить вкусный арбуз в Санкт-Петербурге в 2022 году, чтобы он был хороший и качественный.

Сезонные точки по продаже арбузов и дынь в Петербурге начнут работать с 1 августа и закроются только 15 октября 2022 года. Это специальные места, согласованные в Смольном. Все продавцы, которые арендуют точки, имеют сертификаты качества. А значит арбузы и дыни у них проверенные и безопасные.

В этом году развалы арбузов и дынь откроются более чем по 120 адресам в разных районах Санкт-Петербурга. Не будет улицы точек только в Центральном районе.

Развалы арбузов и дынь будут работать с 1 августа по 15 октября Фото: Олег ЗОЛОТО

Список адресов точек продаж качественных арбузов и дынь в Санкт-Петербурге в 2022 году по районам

Адмиралтейский район

· 12-я Красноармейская улица, участок 6, (южнее дома 1/21, литера А)

Василеостровский район

· Новосмоленская набережная, участок 33 (южнее дома 1, литера А)

· улица Кораблестроителей, участок 159 (у дома 21, корпус 1, литера А)

· Гаванская улица, участок 28, (у дома 44, литера А)

Выборгский район

· проспект Тореза, дом 2

· проспект Художников, участок 109 (юго-западнее пересечения с проспектом Луначарского)

· проспект Луначарского, участок 83 (юго-западнее пересечения с улицей Есенина)

· улица Хошимина, участок 18 (северо-западнее дома 13, корпус 1, литера А)

· улица Сикейроса, участок 17 (северо-восточнее пересечения с улицей Есенина)

Калининский район

· проспект Просвещения, участок 105 (северо-восточнее дома 86, корпус 1, литера А, по проспекту Просвещения)

· улица Ольги Форш (юго-западнее дома 15, корпус 1, литера А, по улице Ольги Форш)

· Бестужевская улица (угол Бестужевской и Замшиной улиц)

· Замшина улица (севернее дома 27, корпус 1, литера А, по Замшиной улице)

· Гражданский проспект, участок 6 (западнее дома 121/100, литера А, по Гражданскому проспекту)

· улица Верности, участок 9 (западнее дома 10, корпус 3, литера А, по улице Верности)

· проспект Металлистов, участок 6 (юго-восточнее дома 59, литера А, по проспекту Металлистов)

· проспект Культуры, участок 1 (западнее дома 25, корпус 1, литера А, по проспекту Культуры)

· улица Руставели, участок 2 (восточнее дома 12, литера А, по улице Руставели)

· улица Софьи Ковалевской, участок 3 (северо-западнее дома 83, литера А, по Северному проспекту)

· проспект Культуры, участок 2 (юго-западнее дома 7, корпус 1, литера А, по проспекту Культуры)

· Тимуровская улица, участок 2 (юго-восточнее дома 14 по Тимуровской улице)

· Гражданский проспект, участок 8 (юго-восточнее дома 84, литера А, по Гражданскому проспекту)

Кировский район

· Автовская улица, участок 129 (у дома 3)

· Краснопутиловская улица, участок 117 (у дома 29)

· проспект Ветеранов, дом 78 (угол проспекта Ветеранов и улицы Солдата Корзуна)

· перекрёсток проспекта Ветеранов и улицы Лёни Голикова, возле дома 53

· улица Солдата Корзуна, участок 132 (у дома 40, литера А)

· Краснопутиловская улица, участок 116 (у дома 13, литера А)

· Двинская улица, участок 117 (у дома 10, литера А)

· улица Генерала Симоняка, участок 112 (у дома 9, литера А)

Колпинский район

· город Колпино, Павловская улица, участок 15 (у дома 38/17)

· город Колпино, Пролетарская улица, участок 17 (у дома 60, литера А)

· город Колпино, Тверская улица, участок 7 (северо-западнее 36/9, литера А)

· город Колпино, бульвар Трудящихся, участок 45 (у дома 15, литера А)

· город Колпино, бульвар Трудящихся, участок 29 (у дома 18, корпус 1, литера А)

· город Колпино, улица Веры Слуцкой, участок 11 (южнее дома 85, литера А)

· город Колпино, улица Ижорского Батальона, участок 3, у дома 4/35, литера А

Красногвардейский район

· проспект Энергетиков, участок 1, (северо-восточнее дома 70, корпус 1, литера А, по проспекту Энергетиков)

· проспект Металлистов, участок 1 (юго-западнее дома 19/30, литера А, по проспекту Металлистов)

· проспект Металлистов, участок 1 (восточнее дома 17, литера А, по шоссе Революции)

· улица Стахановцев, участок 1 (западнее дома 10, корпус 3, литера А, по улице Стахановцев)

· проспект Наставников, участок 64 (юго-западнее дома 21, литера А, по проспекту Наставников)

· Пискарёвский проспект, участок 69 (северо-восточнее дома 39, литера А, по Пискарёвскому проспекту)

· Индустриальный проспект, участок 111 (юго-западнее дома 27, литера А, по Индустриальному проспекту)

· Среднеохтинский проспект, участок 1 (южнее дома 23, литера А, по Среднеохтинскому проспекту)

· проспект Ударников, участок 1 (северо-восточнее дома 30/23, литера А, по Индустриальному проспекту)

· проспект Энтузиастов, участок 1 (северо-западнее дома 45, корпус 1, литера А, по проспекту Энтузиастов)

Красносельский район

· проспект Ветеранов, участок 38 (у дома 140)

· Ленинский проспект, участок 16 (торговое место напротив дома 98)

· улица Маршала Захарова, участок 24 (торговое место напротив дома 13)

· улица Рихарда Зорге, участок 11 (торговое место напротив дома 17)

· проспект Народного Ополчения, участок 7 (торговое место напротив дома 211)

· проспект Ветеранов, участок 28 (торговое место напротив дома 147)

· улица Пионерстроя, участок 8 (торговое место у дома 4)

· муниципальный округ Горелово, территория Горелово, Красносельское шоссе, участок 3 (торговое место напротив дома 17, на пересечении с Аннинским шоссе)

· улица Тамбасова, участок 10 (торговое место у дома 4)

· улица Тамбасова, участок 11 (торговое место у дома 32)

· Петергофское шоссе, участок 17 (торговое место у дома 3)

· улица Десантников, участок 8 (торговое место напротив дома 24)

· улица Партизана Германа, участок 23 (торговое место напротив дома 5/14)

· улица Отважных, участок 3 (торговое место напротив дома 1)

· улица Котина, участок 11 (торговое место напротив дома 7, корпус 1)

· улица Маршала Захарова, участок 22 (торговое место напротив дома 21)

· проспект Маршала Жукова, участок 13 (торговое место напротив дома 26)

· проспект Маршала Жукова, участок 14 (торговое место напротив дома 33, корпус 1)

· город Красное Село, Кингисеппское шоссе, участок 6 (торговое место напротив дома 10, корпус 1)

· улица Маршала Захарова, участок 23 (торговое место напротив дома 33, корпус 1)

· проспект Ветеранов, участок 24 (торговое место напротив дома 115)

· улица Партизана Германа, участок 24 (торговое место у дома 22)

· улица Доблести, участок 18 (торговое место у дома 18, корпус 1)

· улица Котина, участок 10 (торговое место у дома 2)

· город Красное Село, Стрельнинское шоссе, участок 4 (напротив дома 4, корпус 1, литера А)

· город Красное Село, проспект Ленина, участок 14 (у дома 59)

· город Красное Село, проспект Ленина, участок 15 (напротив дома 85)

· город Красное Село, улица Лермонтова, участок 4 (торговое место напротив дома 75)

· улица Маршала Захарова, участок 74 (у дома 22, корпус 1, литера А)

Кронштадтский район

· город Кронштадт, Красная улица, участок 4 (западнее дома 8, корпус 1, литера А)

· город Кронштадт, улица Станюковича, участок 11 (восточнее дома 8, литера А по улице Гидростроителей)

· город Кронштадт, Кронштадтское шоссе, участок 23 (западнее дома 8, литера А)

Курортный район

· город Сестрорецк, улица Володарского, участок 1 (восточнее дома 7/9, литера А)

· город Сестрорецк, улица Токарева, участок 8 (южнее дома 16)

· город Зеленогорск, улица Красных Курсантов, участок 1 (южнее дома 16, литера Д)

· город Зеленогорск, Приморское шоссе, участок 1 (южнее дома 591)

Московский район

· Варшавская улица, участок 176 (у дома 94, литера А)

· улица Ленсовета, участок 174 (у дома 56, литера А)

· улица Орджоникидзе, участок 148 (у дома 15, литера А)

· Варшавская улица, участок 181 (у дома 29, корпус 1, литера А)

· Новоизмайловский проспект, участок 148 (у дома 42, корпус 1)

· проспект Космонавтов, участок 168 (напротив дома 9, корпус 1, литера А, по Звёздной улице)

· Алтайская улица, участок 114 (у дома 18/19, литера А)

· Бассейная улица, участок 182 (у дома 65 по Бассейной улице)

· улица Ленсовета, участок 175 (напротив дома 9/24, литера А)

· Краснопутиловская улица, участок 119 (северо-восточнее дома 96, литера А)

· Пулковское шоссе, участок 130 (у дома 13, корпус 1)

· Пулковское шоссе, участок 129 (у дома 3, литера А)

· Краснопутиловская улица, участок 133 (южнее дома 66, корпус 2, литера)

· Пулковская улица, участок 124 (северо-западнее дома 2, корпус 1, литера А)

· проспект Юрия Гагарина, участок 175 (западнее дома 20, корпус 7, литера А)

Невский район

· улица Дыбенко, участок 169 (восточнее дома 24, корпус 1, литера Ю)

· проспект Солидарности, участок 26 (северо-восточнее дома 11, корпус 1, литера А)

Петродворцовый район

· город Ломоносов, улица Жоры Антоненко, участок 4 (напротив дома 2, литера А)

Петроградский район

· Левашовский проспект, участок 14 (северо-восточнее дома 18, литера А, по Ординарной улице)

· Лодейнопольская улица, участок 7 (у дома 2, литера А, на пересечении с Большой Зелениной улицей)

· Малый проспект П.С., участок 22 (у дома 36-38, литера В)

· Чкаловский проспект, участок 21 (у дома 12/20, литера А)

Приморский район

· Туристская улица, участок 59 (юго-восточнее пересечения с Камышовой улицей)

· Вербная улица, участок 3 (юго-восточнее пересечения с Земским переулком)

· улица Щербакова, участок 6 (севернее пересечения с Земским переулком)

· Вербная улица, дом 19

· Вербная улица, участок 8 (южнее дома 20/2, лит. А)

· Серебристый бульвар, у дома 20

· улица Уточкина, дом 3, корпус 1

· Вербная улица, участок 2 (юго-западнее пересечения с Новоколомяжским проспектом)

Пушкинский район

· посёлок Шушары, территория Славянка, Ростовская улица, участок 6 (у дома 17/4 на перекрёстке с Туровской улицей)

Фрунзенский район

· улица Ярослава Гашека, участок 66 (южнее дома 6, корпус 2, литера А, по улице Ярослава Гашека)

· Будапештская улица, участок 169 (восточнее дома 33, литера А, по Будапештской улице)

· Софийская улица, участок 221 (северо-западнее дома 28, литера А, по Софийской улице)

· Будапештская улица, участок 288 (севернее дома 49, литера Б, по Будапештской улице)

· Будапештская улица, участок 166 (северо-восточнее дома 11 по улице Димитрова)

· Будапештская улица, участок 171 (юго-восточнее дома 71, корпус 1, литера А, по Будапештской улице)

· Купчинская улица, участок 63 (северо-восточнее дома 15, корпус 1, литера В, по Купчинской улице)

· Стрельбищенская улица, участок 11 (западнее дома 16, литера А, по Стрельбищенской улице)