Эксперты отмечают: все больше людей хотят жить за городом. Фото: ООО «МЕТКЕМ».

Прошло то время, когда каждый мечтал жить в сердце каменных джунглей. По словам экспертов, интерес к переезду за город ближе к природе и чистому воздуху стабильно растет. Рынок недвижимости оперативно реагирует на этот новый тренд. С каждым годом количество новых загородных проектов будет расти на 10-15%.

Помимо простого желания быть поближе к природе, играет роль и холодный расчет – за цену небольшой квартирки в центре можно купить полноценный загородный дом для всей семьи. При этом, строятся такие дома быстрее многоэтажных коробок и ничем не уступают им в комфорте и удобствах.

Лучшей альтернативой душной городской квартире или отдаленной деревенской избе будет золотая середина – таунхаусы рядом с Санкт-Петербургом в поселке «Невская усадьба». Там живется в приятной атмосфере загородного участка с городским комфортом.

Фото: ООО «МЕТКЕМ».

Переехать в таунхаус в «Невской усадьбе» стоит сразу по нескольким причинам:

- До центра города ехать даже быстрее, чем из отдаленных спальных районов.

- Жить и воспитывать детей в окружении зелени и чистого воздуха полезно для здоровья.-

- Виды, открывающиеся из малоэтажного таунхауса не идут ни в какое сравнение с депрессивными картинами бесконечных «человейников».

- Полная тишина по ночам и даже днем выгодно отличается от бесконечной городской какофонии.

- Стоимость квадратного метра сравнима с ценой скромной квартиры на окраине города.

- Территория надежно охраняется, что дает чувство спокойствия за дом и семью.

- Дома выполнены в стиле высокой архитектуры, которая соответствует уровню Северной столицы.

- Проектом занимается проверенный и ответственный застройщик ООО «МЕТКЕМ». Рядом с жилыми домами предусмотрены все необходимые объекты инфраструктуры – не придется никуда ездить.

Фото: ООО «МЕТКЕМ».

КОНКРЕТНО

Приобрести и заселяться в готовые трехуровневые квартиры в поселке «Невская усадьба» можно уже сейчас.

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