Погибли трое внуков и дедушка с бабушкой: пятеро петербуржцев разбились в страшном ДТП в Краснодарском крае

Пять жителей Петербурга погибли в ДТП в Краснодарском крае. Фото: Прокуратура Краснодарского края.

Страшное ДТП унесло жизни двух поколений одной семьи петербуржцев. Днем 29 июля на трассе в Краснодарском крае их легковой «Форд» вынесло на встречную полосу, где он врезался в грузовой «Мерседес». Фура смяла легковушку, не оставив шанса ехавшим на отдых троим детям и их бабушке с дедушкой.

- Около 15:20 в Тимашевском районе на автомобильной дороге Роговская-Приморско-Ахтарск произошло ДТП, в результате которого погибли пять жителей Санкт-Петербурга: водитель, 1962 года рождения, его супруга, 1967 года рождения и трое детей – 7, 11, 13 лет, - сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Погибшая семья приехала на юг на отдых. Фото: прокуратура Краснодарского края.

По данным регионального управления МЧС авария произошла на участке трассы между станицей Роговской и хутором Гречаная балка.

Сейчас на месте трагедии работает полиция, следователи и сотрудники прокуратуры. Ведется выяснение причин ДТП т условий, при которых оно произошло. Работу полиции контролирует прокуратура.

По предварительным данным, семья петербуржцев ехала на отдых.