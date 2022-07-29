В ДТП под Краснодаром 29 июля 2022 года погибла семья с тремя детьми из Петербурга. Фото: Прокуратура Краснодарского края.

Стали известны подробности смертельного ДТП в Краснодарском крае, где разбилась семья из Санкт-Петербурга. Как рассказали «КП-Петербург» родственники погибших, водитель совсем недавно купил эту легковушку и тут же отправился к близким под Евпаторию в Крым. Когда произошла трагедия, они уже, судя по всему, держали путь домой, в Петербург. Напомним, автомобиль «Форд», в котором ехала бабушка, дедушка и трое внуков около 15.20 влетел под фуру «Мерседес» в Тимашевском районе между станицей Роговской и хутором Гречаная балка. Шансов выжить не было, все пятеро погибли мгновенно.

- Мне сейчас супруг звонил, сказал, что они разбились. Он в шоке, ничего не может сказать, - рыдает тетя погибших детей Елизавета Загорская, которая поговорила с корреспондентом «КП-Петербург». - Мы их ждали дома 1 августа. Они ехали двумя машинами, во второй ехали родители погибших детей и еще трое детей. Что с ними, мы не знаем.

Светлана часто брала внуков в поездки на машине. Фото: СОЦСЕТИ

Все, что сейчас известно, так это то, что Виктор - 59-летний дедушка детей, не справился с управлением на трассе. Хотя все родственники отмечают, что водит он хорошо, не превышает, соблюдает ПДД. Особенно, когда на заднем сидении находятся любимые внуки.

- Он давно не водил, года два у него не было машины, - призналась «КП-Петербург» Елизавета. - И вот недавно купил, и они сразу уехали.

В аварии под Краснодаром также погибла жена Виктора Светлана. Ей было 54 года. Внукам 13, 11 и 7 лет.