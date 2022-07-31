Женский экипаж, атомные подлодки и истребители с триколором: Что увидели зрители на морском параде в Петербурге

Шестой раз подряд проходит парад в честь праздника. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге и Кронштадте в День ВМФ прошел грандиозный военно-морской парад. 47 боевых кораблей и катеров, подводная лодка, морская авиация с вертолетами и истребителями – захватывающее шоу собрало тысячи зрителей. Поздравить военнослужащих приехал президент Владимир Путин и глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Показываем самые яркие моменты парада в Северной столице.

ЧЕРЕЗ РАМКИ К ПАРАДУ

Праздничный морской парад проводят в Петербурге в шестой раз и горожане уже знают, чтобы увидеть все прелести праздника, нужно занять хорошую точку обзора. Поэтому в 8 утра в метро и на Невском проспекте уже было многолюдно. А к этому времени весь центр уже был перекрыт, так что путь нужно было продумывать заранее. Пройти к набережным можно было лишь через Миллионную улицу или через Дворцовую площадь, но там установили рамки, возле которых люди столпились в очередь.

Четыре моста развели в день праздника. Фото: Артем КИЛЬКИН

- Женщины идут к рамкам, где сотрудник полиции - женщина, мужчины к мужчинам, - командовал росгвардеец.

Проверка была жесткая: проверяли сумки, забирали любую жидкость. Грустные туристы, только что «купившие кофе с собой», в спешке допивали его рядом.

Жемчужина императорского флота линейный парусный корабль "Полтава". Фото: Артем КИЛЬКИН

Адмиралтейская набережная была закрыта, смотреть парад можно от Дворцового моста и дальше по набережной до Троицкого моста. Людей с самого утра было столько, что яблоку негде упасть. С погодой повезло, пока толпа двигалась к точкам обзора, перестал лить дождь и тучи развеялись.

Тысячи людей с самого утра ждали парад на набережных. Фото: Артем КИЛЬКИН

ПРЕЗИДЕНТСКИЙ СТАРТ

До начала парада Неву уже украшают корабли – участники статического показа. Напротив Сенатской площади кинул якорь фрегат «Адмирал флота Советского союза Горшков», рядом с ним корвет «Меркурий» и подводная лодка «Санкт-Петербург». Парусные красавцы пришвартовались на другой части Невы, возле Васильевского острова встал бриг «Россия», символ «Алых парусов». Цвет его парусов держали в секрете, лишь за полчаса до начала он распустил их: белый, синий, красный – цвета российского флага.

Зрители подготовились к встрече с моряками. Фото: Артем КИЛЬКИН

Рядом с судном-интриганом встал малый ракетный корабль «Великий Устюг» и линейный корабль «Полтава». Перед праздником на нем сделали косметический ремонт и обновили цвет палубы.

Катер президента Владимира Путина и бриг "Россия", который сменил цвет парусов. Фото: Артем КИЛЬКИН

В 10:45 начали разводить мосты, а на Заячий остров сели два вертолета, один из них с Владимиром Путиным. Прозвучал выстрел из пушки в Петропавловской крепости – минутная готовность. Зрители замерли в ожидании и подняли телефоны вверх.

Ростральные колонны загли в честь праздника. Фото: Артем КИЛЬКИН

На белоснежном катере «Буревестник» Владимир Путин пошел по Неве, чтобы поприветствовать экипажи кораблей. Президентское судно пришвартовалось на Адмиралтейской набережной.

- Товарищи матросы и старшины, мичманы и офицеры, генералы и адмиралы, дорогие ветераны, уважаемые граждане России. Поздравляю вас с днем ВМФ, с праздником, который любит и чтит народ России, - выступил с речью президент Владимир Путин.

Судно Петра Первого и самого императора расположили на палубе десантного катера «Иван Пасько». Фото: Артем КИЛЬКИН

Прозвучало пять выстрелов пушки и Петропавловки и корабли наконец-то пошли.

Первыми показали носы военные катера. Па палубе десантного катера «Иван Пасько» установили фигуру Петра Первого. Дедушка военно-морского флота стоял на своем любимом ботике, держа в руках подзорную трубу.

Первыми морской парад открыли военные катера. Фото: Артем КИЛЬКИН

Замыкали цепочку дамы. Женский экипаж на судне «Евгений Колесников» впервые принимал участие в Дне ВМФ, им выпала честь нести знамя первого в России морского гвардейского флотского экипажа, сформированного в феврале 1810 года.

Авиация добавила финальный шрих в прадновании Дня ВМФ. Фото: Артем КИЛЬКИН

Дальше зрителей изумляли своим величием два малых ракетных корабля: «Зеленый дол» и «Одинцово». Экипаж в белоснежной форме приветствовал людей на берегу.

- Ура, Россия, - кричали им в ответ.

Парад в Кронштадте был с большими кораблями подводными лодками. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ШТУРМОВИКИ РИСУЮТ ТРИКОЛОР

Последний и эффектный штрих сделала морская авиация. Самолеты и вертолеты устроили шоу над Невой, лавируя над кораблями.

Сперва зашумели над зрителями: Ми-8, Ка-27М, Ка-28, Ка-29 и Ка-31. Строй вертолетов сменили два бесшумных транспортных самолета Ан-72, а за ними стремительно промчалась «Амфибия», гидросамолет Бе-200. Неожиданно было увидеть «тушки», в небе спустя несколько минут поднялись реактивные ТУ-154 и ТУ-134.

Штурмовики нарисовали в небе флаг России. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пролет истребителей был завершающей частью парада – сначала промчались Су-24, а за ними штурмовики Су-25, которые раскрасили небо над Петербургом в российский триколор.

Моряки выстроились в парадной форме на палубах кораблей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ В КРОНШТАДТЕ

Кронштадт тоже удостоился чести проводить свой парад в честь Дня ВМФ. Попасть на остров можно было лишь на общественном автобусе, 31 июля на личном автомобиле туда не пускали.

Военный оркестр приветствовал моряков. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Традиционно у острова Котлин зрители могли увидеть самые большие корабли и две атомные подводные лодки - крейсер проекта 885 «Северодвинск» и многоцелевую атомную подводную лодку «Вепрь», корвет Балтийского флота «Бойкий» и большой десантный корабль Северного флота «Иван Грен».

В парадном строю по Кронштадтскому рейду прошли ракетный катер «Димитровград», малые ракетные корабли «Пассат» и «Советск», и подводная лодка «Магадан». После Петербурга авиация торжественно пролетела над Кронштадтом.