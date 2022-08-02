Расчлененное тело пропавшего мужчины нашли в лесу под Петербургом

Полиция нашла тело пропавшего в Петербурге мужчины. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Трагически закончились поиски 42-летнего жителя Колпино, без вести пропавшего в Петербурге в середине июля. 12 числа он сел в такси у авиагородка аэропорта Пулково, а 1 августа его расчлененный труп нашли в лесу в Ленинградской области.

- В лесном массиве в километре от деревни Черное Волосовского района были обнаружены останки трупа мужчины 1979 года рождения, - сообщает источник «КП-Петербург».

К этому моменту полиция уже знача, что искать пропавшего в живых бесполезно. Место захоронения тела им рассказал предполагаемый убийца, с которым погибший неосторожно решил выпить рюмку-другую.

По предварительным данным, в ходе застолья подозреваемый одним ударом кухонного ножа в грудь убил гостя, а затем, чтобы скрыть следы преступления, расчленил тело ножом и электропилой. Останки были вывезены в лес, а орудие расчленения злоумышленник выбросил в Ижорский пруд в Колпино. Сегодня искать электропилу приедут водолазы.

Погибшего мужчину искали с середины июля. Фото: vk.com/lizaalert_piter

Известно, что задержанный по подозрению в убийстве уроженец Архангельской области был трижды судим. Причем шел по наклонной, от менее тяжкого к более: в 1998 году статьи за грабеж и кражу; в 2008-м - за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью; в 2015-м - за убийство, совершенное ранее.

Освободился мужчина в 2018 году. Под административным надзором полиции он не состоял.

Отметим, что с прошлого убийства с расчленением в Петербурге прошло чуть больше двух месяцев. В мае 2022 года в том же Колпинском районе, где произошло нынешнее преступление, были найдены останки пропавшей женщины, убитой, по данным следствия, собственным мужем.

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