Постройневшая Татьяна Буланова в день ВДВ выступила перед раненными на Украине военными

Татьяна Буланова стала звездой программы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Купаться в фонтанах в День ВДВ - это старая и добрая традиция. Но кто-то, наоборот, желает насладиться культурной программой. Ее-то в этот праздник и обеспечила для военных певица Татьяна Буланова. Вместе с другими артистами она выступила на сцене Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге.

В концертном зале университета собрались в основном раненые бойцы. Совсем недавно они вернулись со спецоперации на Украине и сейчас проходят лечение в медицинской части академии, но духом не падают.

На сцену вышли и талантливые сотрудники академии Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Давай! По газам! - с улыбкой кричит мужчина на инвалидной коляске, которого по коридору катит товарищ.

- Я-то толкаю, ты только педали не крути, - подтрунивает тот, что управляет коляской.

До зала добрались без происшествий, места заняли почти все. Свет гаснет, пора настраиваться на концерт. Мешает сделать это только запах ужина, доносящийся в корпус из столовой. Похоже, вечером бойцов ждет жареная капуста. Примирившись со своим проголодавшимся желудком, смотрим на сцену. На нее уже вышли артисты.

Почетная миссия открыть концерт досталась сотруднице госпиталя Ольге Тарасовой. Кто же станет спорить, что прекрасные дамы способны вылечить не только тело, но и душу? Вот и мы не стали, а насладились игрой Ольги на фортепиано.

Целью артистки, по ее словам, было поднять всем настроение Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За ней на сцену вышел певец Герман Баранов, а следом и заслуженная артистка России Таисия Калинченко. Не дождались бойцы только Сергея Рогожина, который хоть и был на всех афишах, но по состоянию здоровья выступить не смог. Зато звезда этого дня на сцене все же появилась. Татьяна Буланова предстала перед публикой в морковно-оранжевом длинном платье. Совсем недавно поклонники активно обсуждали, что артистка поправилась. Ей пришлось даже опровергать появившиеся слухи о беременности, но в этом наряде ее фигура выглядела отлично.

- Честно скажу, что этот день как раз совпал с моим выходным, несмотря на достаточно плотный рабочий график. Это мой долг - поддержать раненых ребят. Моя цель - поднять настроение, поэтому я попыталась максимально исключить грустные песни из сегодняшней программы, - рассказала Татьяна Буланова.

Артистка активно плясала вместе с подтанцовкой Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Это певице удалось. Стоило только появиться ей на сцене, как зал тут же озарился из-за включенных камер многочисленных телефонов. Но этому Татьяна была только рада, за кулисами она успела сфотографироваться с ранеными бойцами и раздать автографы фанатам.

За кулисами Буланова сфотографировалась с поклонниками Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В репертуаре певицы на этот день действительно оказались только максимально жизнеутверждающие песни, например - «Не бойтесь любви». Особенно очаровали зрителей танцы артистки. В компании двух мужчин из подтанцовки Татьяна Буланова и прыгала, и руками махала, и крутилась. Бойцы такому представлению остались довольны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Беременная» Татьяна Буланова рассмеялась над сплетниками

Располневшая певица Татьяна Буланова снова села на диету (подробнее)

Располневшая 53-летняя Татьяна Буланова спровоцировала слухи о беременности

Певица продолжает наслаждаться семейной жизнью с молодым избранником (подробнее)