Без чайных церемоний: Сотрудникам уходящей из России компания по производству Lipton пообещали компенсации

Запасов чая Lipton, Brooke Bond и Saito в России хватит на несколько месяцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За чаем не скучаем – по семь чашек выпиваем. Любителям Lipton, Brooke Bond и Saito, вероятно, придется забыть эту поговорку или умерить свои аппетиты - международная компания Ekaterra, выпускающая эти бренды, с 2023 года решила уйти с российского рынка. Единственна в стране чаеразвесочная фабрика, находящаяся на Прогонной улице в Петербурге, уже заявила, что порядка 100 сотрудников получат компенсацию. То бишь будут уволены. А что обычные покупатели? По словам экспертов, переходить на иван-чай им не придется. Но обо всем по порядку.

Для начала мы мы отправились в ближайший супермаркет, чтобы проверить, есть ли товар в наличии. Lipton, Brooke Bond и Saito на полках оказалось столько, что пить не перепить! На радостях, ну, и на память, начали фотографироваться с пачками чая. И сами того не заметив, создали искусственный ажиотаж.

Запасаться чаем не стоит. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- А вы зачем столько чая прозапас берете? - настороженно спросила женщина лет 50 и машинально потянулась за чаем. Взяла с полки три пачки и аккуратно сложила в корзину поверх вареной колбасы и банки соленых огурчиков.

- Мы покупать не будем, - честно признались мы. - Не такие уж мы любители чая. Но, если вы не слышали, компания, производящая чай этих брендов, уходит из России - делаем об этом репортаж.

К черту подробности! Покупательница, округлив глаза, прихватила еще и не дешевый Saito. Две пачки. Только зря.

- В первом здании предприятия продолжится производство продукции для потребителей - химии и средств гигиены, второе, которое производит чай, будет закрыто к концу года, - объяснили «КП-Петербург» в пресс-службе Unilever, которая до июля владела отдельным бизнес-подразделением Ekaterra.

В минсельхозе РФ также поспешили успокоить народ: рынок полностью обеспечен чайной продукцией, объемы и ассортимент существенно не изменятся. Для компаний с российским капиталом произошедшее и вовсе плюс. Теперь они смогут расширить свое производство и оперативно заместить иностранные бренды. Правда, что будет с ценами на выходе - пока не известно. Но, по прогнозам экспертов, стоимость за пачку останется прежней, так как в этом сигменте наблюдается высокая конкуренция.

- Все три бренда суммарно занимают лишь 6 процентов от всего российского чайного рынка, - объяснил «КП-Петербург» коммерческий директор одной из чайных компаний Антон Кудрейко. - С полок магазинов они все-таки исчезнут насовсем, но произойдет это не сразу.

«Липтон» никуда не делся с полок супермаркетов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Запасов должно хватить на несколько месяцев. То есть первые 3-5 месяцев 2023 года мы, скорее всего, все еще свободно сможем покупать бренд ушедшей компании в магазинах города.

Есть у Unilever и еще одна головная боль: вывезти все оборудование с фабрики за пределы России, так и продать его. Ведь эти уникальные машины были выпущены специально для Ekaterra. Другим брендам они просто не интересны. Ну, если только по ликвидационной цене.

СПРАВКА КП

Бренды Lipton, Brooke Bond и Saito принадлежали одному из мировых лидеров на рынке пищевых продуктов и товаров бытовой химии Unilever. В 2019 году фабрика была на втором месте в Европе по объёмам производства и выпускала около 16 тыс. тонн продукции в год. Год назад бренды выделили в отдельное бизнес-подразделение Ekaterra, а позже продали CVC Capital Partners Fund VIII. В июле 2022 года сделка официально завершилась.