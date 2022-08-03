27% жителей России хотели бы приехать в Петербург

Петербург стал третьим в России по туристической привлекательности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербург признан одним из самых привлекательных направлений для внутреннего туризма в России. По опросу, проведенным фондом «Общественное мнение», город на Неве вошел в тройку желанных для туристических поездок регионов страны. Посетить Северную столицу хотели бы 27 процентов россиян.

- На вопрос: «какие места вы хотели бы посетить, вне зависимости от того, бывали вы там ранее или нет», 33 процента жителей России назвали Байкал, 28 процентов - Крым, 27 процентов - Петербург, - говорится в исследовании.

Побывать в городе на Неве хотят 27% опрошенных. Фото: ФОМ

При этом, в процентном соотношении число желающих посетить все три направления снизилось. Так, в феврале 2021 года, на момент прошлого опроса, съездить в Петербург хотели 32 процента россиян. С другой стороны, Северная столица обошла по привлекательности даже Сочи и курорты Краснодарского края (четвертое место) и Москву, ставшую десятой с десятью процентами потенциальных туристов.

Если брать в целом, то 45 опрошенных считают, что условия внутреннего туризма по России улучшились за последние три-пять лет, 12 процентов отмечают ухудшения, 20 процентов путешественников изменений не заметили.