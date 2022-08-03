Как Ленобласть будет отмечать юбилей

6 августа Ленинградская область отмечает 95 лет со дня основания. Фото: Правительство Ленобласти

Большой праздник, к которому готовится весь регион. 6 августа Ленинградская область отмечает юбилей - 95 лет со дня основания. В прошлый раз из-за зловредной пандемии торжество перенесли в онлайн-формат. Тогда же стало известно, какому городу региона выпадет честь принимать у себя праздник в 2022 году. Счастливчиком стал Сосновый Бор - живописное место среди дюн и сосен на берегу Финского залива. В нем дышится легко и ощущается чистый и свежий воздух с привкусом хвои.

- С гордостью и радостью мы принимаем эстафету и начинаем подготовку к грандиозному событию, - сказал глава Сосновоборского городского округа Михаил Воронков, когда узнал о выпавшей чести.

Готовиться к звездному часу Сосновый Бор начал еще зимой. Создали специальный комитет, придумали, как подготовить город к празднику: облагородить общественные пространства, отремонтировать дороги, ну и продумать до деталей концерт.

- Организация, пожалуй, самого массового и главного мероприятия Ленинградской области требует особой точности. Это сложное и ответственное дело, поэтому заранее выверяем буквально каждый шаг, - отмечала вице-губернатор по внутренней политике области Анна Данилюк.

Начнется торжество с праздничного шествия по главным улицам города, далее зрители увидят большую шоу-программу. Фото: Правительство Ленобласти

И вот в преддверии праздника город сияет и готов принять гостей со всех районов региона.

- Хочу сказать, что Сосновый Бор справился с поставленной задачей, - заявил губернатор области Александр Дрозденко. - Город тщательно подготовился к празднику. Завершились все основные работы по благоустройству и украшению. Мы переживаем только за погоду – надеемся, что с ней повезет.

В Ленинградской области есть такая традиция - объявлять тематику следующего года в регионе на праздновании Дня образования Ленинградской области. 2022-й Александр Дрозденко объявил «Годом #Команды47».

- Оглядываясь на год прошедший, я понимаю, что наша сила в команде, в неравнодушных людях, которые, несмотря на расхождения во взглядах, разницу в возрасте, образовании или профессии, едины в главном - стремлении сделать лучше и краше нашу малую родину, нашу любимую Ленинградскую область, - заявил Дрозденко.

В эту команду может войти каждый житель региона, который готов развивать и улучшать родной край. В рамках проекта активные жители и энтузиасты при поддержке правительства воплощают различные полезные для области проекты. Волонтерство, благотворительность, озеленение и забота об экологии - вот примеры деятельности команды.

- Я даже не ожидал, что движение «#Команда47» станет настоящим узнаваемым брендом, - поделился Александр Дрозденко. – Даже приехав в детский сад я увидел там плакаты движения. Мы ежемесячно подводим итоги деятельности команды и к нам пришло уже более 70 тысяч отчетов о проделанных делах членов движения. Здесь каждый делает свой маленький гражданский подвиг. Я даже думаю о том, что может пора бы нам переформатировать этот проект в официальное общественное движение.

Каким объявят 2023-й - останется загадкой вплоть до самого дня праздника, 6 августа. А сейчас подробнее о юбилее. Всех деталей организаторы не раскрывают - берегут сюрпризы до назначенной даты, но все же нам удалось кое-что узнать.

Программа праздника.

КОНКРЕТНО

12.00-12.30

Начнется торжество с праздничного шествия по главным улицам города - от перекрестка Солнечной улицы, Красных Фортов и Петра Великого по Солнечной улице до ТРК «Галактика». Будем надеяться, что солнце посетит нас в этот день.

12.30-13.30

На площади у ТРК «Галактика» состоится презентация муниципальных образований Ленинградской области «Энергия-47». Каждый район будет представлять специальному жюри свою «энергию» в виде приветствия. Например, «энергия памяти», энергия экологии» и т.д. Первые три места будут награждены призами.

- В этот раз мы не стали делать какой-то строгий дресс-код на празднике, - делится Александр Дрозденко. – Мы не требуем ни пиджаков, ни галстуков, однако приветствуется все, что связано с логотипом «Энергия-47».

После этого в пространстве перед комплексом до 20.00 будет проходить выступления творческих коллективов Малой сцены.

16.00-18.00

Во второй половине дня на площади Победы начнется торжественная часть, на которой выступят представители правительства области и Петербурга. После официальной части прозвучит гала-концерт «Энергия наших дел» с участием звезд российской эстрады: Зары, Александра Буйнова, группа «Земляне», Василия Герелло, Афины и группа «Рождество».

21.00-22.30

Вечером на площади начнется настоящая «жара»: загремит музыка и начнется праздничный концерт на Главной сцене в честь 95-й годовщины образования Ленинградской области и танцы до упаду. Приглашены все!

В городе будут работать всевозможные ярмарки. Фото: Правительство Ленобласти

22.30

Завершит празднество традиционный салют, который ярко раскрасит темное августовское небо. Настоятельно рекомендуем всем дождаться этого момента - море впечатлений обеспечено.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Гостей ждет калейдоскоп вкусов и аппетитных запахов

Помимо основной программы, с 11.00 до 20.00 на Солнечной улице - от пересечения с Комсомольской улицей до аллеи Ветеранов - будет проходить выставка-ярмарка изделий народных художественных промыслов и ремесел, а также сельскохозяйственной продукции Ленинградской области «Город мастеров». Каждый сможет найти себе подарок на дне рождения родного края.

Голодать посетителям тоже не придется. Весь день с 11.00 до 20.00 в сквере у ТРК «Галактика» будет проходить гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», на котором гости праздника смогут побаловать себя самыми разными угощениями.

Малышей будут развлекать в Детском игровом комплексе «Андерсенгард»

11.15 - кукольный спектакль

12.00-13.00 – выступление вокальных коллективов

13.00-15.30 – QR-экскурсия по сказочному королевству

15.30 – театрализованная программа «Люди и куклы»

16.45 – кукольный спектакль

Молодежи стоит заглянуть в парк «Белые пески»

12.00-18.00 – БиблиоСбор (мастер-классы, викторины, игры)

12.05-14.00 – танцевальный интерактив и выступление духового оркестра

14.00-18.00 – рок-концерт

Ценителям искусства стоит побывать в Сосновоборском городском музее, где с 11.00 до 18.00 будут проходить тематические выставки и исторические экспозиции. А в Сосновоборской школе искусств им О. А. Кипренского с 12.00 до 18.00 будет выставка живописи Сергея Сергеева и Ирины Перовой.

Всем, гуляющим по городу в праздничный день будут рады на площади у ДК «Строитель», где с 11.00 до 18.00 будут размещены фотозоны, информационные экраны, угощения и спортивные активности от Ленинградской атомной станции и Холдинга «ТИТАН-2».