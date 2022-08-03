54-летняя мать из Петербурга отдала свою почку смертельно больному сыну, чтобы спасти ему жизнь

Петербурженка пожертвовала свою почку тяжелобольному сыну. Фото: предоставлено "КП"

Уникальную операцию по трансплантации почки провели врачи клинической больницы Святителя Луки. Такого опыта могло бы и не быть, если бы не бесстрашие и безусловная любовь к своему ребенку 54-летней петербурженки Татьяны Чичкаревой. О диагнозе «почечная недостаточность» ее 34-летний сын узнал во время обычного медосмотра. Правда, предпосылки были и раньше, просто инженер не придавал им значения.

СТРАШНЫЙ СЕКРЕТ

- В 2012 году после простуды начались осложнения - боли в пояснице, сыпь, появилась отдышка при подъеме по лестнице. Сдал анализы, и врачи сказали, что-то не так с почками, - вспоминает мужчина. - Доктора купировали болезнь, ввели ее в ремиссию. Долгие годы я об этом и не вспоминал, а в ноябре 2021-го плановый осмотр на работе выявил, что почки стали работать «на минималках».

Алексей работает инженером, коллеги не знают об истории с пересадкой почки. Фото: предоставлено "КП"

Что делать дальше Алексей не знал, но пока решил не озвучивать диагноз родным. В надежде, что произошедшее с ним - врачебная ошибка, пошел на повторное обследование.

- Но врачи все подтвердили и озвучили сценарии: диализ или трансплантация, - вздыхает Алексей. - После этого я решился на разговор с мамой. Все, что она сказала: «Я отдаю тебе почку. И точка».

ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Ничего необычного в своем поступке Татьяна, бывшая лыжница, кстати, не видит. Тем более, не считает это геройством - так, по ее мнению, поступила бы любая нормальная мать. К тому же, Алексей ее единственный ребенок, которого она воспитывала одна. Когда мальчику было 6 лет, его отец погиб в ДТП.

"Конечно, я не шантажировала сына в духе "я тебе почку, а ты мне трех внуков", - шутит мама. Все было абсолютно бескорыстно. Фото: предоставлено "КП"

- Я предложила свою почку сразу, решилась за минуту. Так как у Леши нет никого больше из близких родственников, - объясняет женщина. - И сказала: «Решение обжалованию не подлежит. Эту тему мы больше обсуждать не будем». Это же мой ребенок, только я могла его спасти!

Алексей согласился, ведь других вариантов не было. Стоять в очереди на донорскую почку от незнакомца он мог долго: от недели до года или десяти лет. Перспектива диализа не прельщала, потому что ему пришлось бы посвятить все свое время процедуре - трижды в неделю ездить в больницу и по 4 часа проводить в кресле, пока «искусственная почка» чистит кровь от токсинов. Да и сами врачи признаются, это не жизнь, а борьба за нее.

Будучи в больнице, готовясь к операции, Алексей еще раз попросил мать подумать о своем решении.

- Морально было не просто решиться на то, что родная мама отдает тебе свою почку, - признается инженер.

Мать и сын находились в соседних операционных, чтобы сократить время пересадки почки. Фото: предоставлено "КП"

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ

Последние перед трансплантацией дни семья старалась не обсуждать эту тему, эмоции скрывали. А они, естественно, зашкаливали. Ночь перед «днем икс» мужчина почти не спал, а утро помнит смутно. Когда его клали на кушетку, говорит, зацепил мамин взгляд, полный тревоги.

Татьяна все запомнила иначе - при сыне держалась изо всех сил, стараясь не показывать страх. Хоть он уже и 34-летний мужчина, для нее он навсегда будет маленьким мальчишкой.

С момента операции прошло уже несколько недель, о случившемся матери и сыну напоминают только швы. Оба вернулись к обычной жизни, хотя, конечно, привычной ее не назовешь. Татьяна находится на динамическом наблюдении, а Алексей на пожизненном приеме препаратов. Кстати, больные почки Алексею удалять не стали, так как не было показаний. В итоге он ходит с тремя.

Один фрагмент из больничных будней Алексея. Он признается, что за неделю не сдавал столько анализов. сколько за прошлые 33 года. Фото: предоставлено "КП"

КОМПЕТЕНТНО

Заместитель главного врача клинической больницы Святителя Луки, хирург-уролог Игорь Орлов:

- Человек может жить с одной почкой, одной пятой ее части. На продолжительности жизни донора пересадка не сказывается, если оставшаяся почка продолжает оставаться здоровой. Практика говорит, что после трансплантации спустя время у некоторых пациентов почка перестает работать. В таком случае человеку показана повторная пересадка.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Срок «жизни» пересаженной почки в новом теле 10-15 лет.

Для граждан РФ операция бесплатная по правительственному гранту.

Для иностранцев стоимость 1 миллион рублей.

В ТЕМУ

Чуть меньше 400 человек находится в ожидании донорского органа на пересадку почки.

На гемодиализе сейчас находится около 2 000 человек.

В год хирурги проводят около 50 трансплантаций.

В Петербурге трансплантацию почки проводят в четырех больницах.

КОНКРЕТНО

Больница Святителя Луки впервые провела операцию по пересадке почки. Трансплантация длилась около 4 часов. Почка сможет «прожить» вне тела до часа. Пациентам сделали небольшой надрез, после него останется лишь 5-сантиметровый шов. В операции задействовали 13 человек (8 врачей, 5 медсестер).

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