Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 августа 2022 9:28

54-летняя мать из Петербурга отдала свою почку смертельно больному сыну, чтобы спасти ему жизнь

Донорскую почку от незнакомца больной пациент мог не дождаться
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Петербурженка пожертвовала свою почку тяжелобольному сыну. Фото: предоставлено "КП"

Петербурженка пожертвовала свою почку тяжелобольному сыну. Фото: предоставлено "КП"

Уникальную операцию по трансплантации почки провели врачи клинической больницы Святителя Луки. Такого опыта могло бы и не быть, если бы не бесстрашие и безусловная любовь к своему ребенку 54-летней петербурженки Татьяны Чичкаревой. О диагнозе «почечная недостаточность» ее 34-летний сын узнал во время обычного медосмотра. Правда, предпосылки были и раньше, просто инженер не придавал им значения.

СТРАШНЫЙ СЕКРЕТ

- В 2012 году после простуды начались осложнения - боли в пояснице, сыпь, появилась отдышка при подъеме по лестнице. Сдал анализы, и врачи сказали, что-то не так с почками, - вспоминает мужчина. - Доктора купировали болезнь, ввели ее в ремиссию. Долгие годы я об этом и не вспоминал, а в ноябре 2021-го плановый осмотр на работе выявил, что почки стали работать «на минималках».

Алексей работает инженером, коллеги не знают об истории с пересадкой почки. Фото: предоставлено "КП"

Алексей работает инженером, коллеги не знают об истории с пересадкой почки. Фото: предоставлено "КП"

Что делать дальше Алексей не знал, но пока решил не озвучивать диагноз родным. В надежде, что произошедшее с ним - врачебная ошибка, пошел на повторное обследование.

- Но врачи все подтвердили и озвучили сценарии: диализ или трансплантация, - вздыхает Алексей. - После этого я решился на разговор с мамой. Все, что она сказала: «Я отдаю тебе почку. И точка».

ОБЖАЛОВАНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Ничего необычного в своем поступке Татьяна, бывшая лыжница, кстати, не видит. Тем более, не считает это геройством - так, по ее мнению, поступила бы любая нормальная мать. К тому же, Алексей ее единственный ребенок, которого она воспитывала одна. Когда мальчику было 6 лет, его отец погиб в ДТП.

"Конечно, я не шантажировала сына в духе "я тебе почку, а ты мне трех внуков", - шутит мама. Все было абсолютно бескорыстно. Фото: предоставлено "КП"

"Конечно, я не шантажировала сына в духе "я тебе почку, а ты мне трех внуков", - шутит мама. Все было абсолютно бескорыстно. Фото: предоставлено "КП"

- Я предложила свою почку сразу, решилась за минуту. Так как у Леши нет никого больше из близких родственников, - объясняет женщина. - И сказала: «Решение обжалованию не подлежит. Эту тему мы больше обсуждать не будем». Это же мой ребенок, только я могла его спасти!

Алексей согласился, ведь других вариантов не было. Стоять в очереди на донорскую почку от незнакомца он мог долго: от недели до года или десяти лет. Перспектива диализа не прельщала, потому что ему пришлось бы посвятить все свое время процедуре - трижды в неделю ездить в больницу и по 4 часа проводить в кресле, пока «искусственная почка» чистит кровь от токсинов. Да и сами врачи признаются, это не жизнь, а борьба за нее.

Будучи в больнице, готовясь к операции, Алексей еще раз попросил мать подумать о своем решении.

- Морально было не просто решиться на то, что родная мама отдает тебе свою почку, - признается инженер.

Мать и сын находились в соседних операционных, чтобы сократить время пересадки почки. Фото: предоставлено "КП"

Мать и сын находились в соседних операционных, чтобы сократить время пересадки почки. Фото: предоставлено "КП"

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ЖИЗНИ

Последние перед трансплантацией дни семья старалась не обсуждать эту тему, эмоции скрывали. А они, естественно, зашкаливали. Ночь перед «днем икс» мужчина почти не спал, а утро помнит смутно. Когда его клали на кушетку, говорит, зацепил мамин взгляд, полный тревоги.

Татьяна все запомнила иначе - при сыне держалась изо всех сил, стараясь не показывать страх. Хоть он уже и 34-летний мужчина, для нее он навсегда будет маленьким мальчишкой.

С момента операции прошло уже несколько недель, о случившемся матери и сыну напоминают только швы. Оба вернулись к обычной жизни, хотя, конечно, привычной ее не назовешь. Татьяна находится на динамическом наблюдении, а Алексей на пожизненном приеме препаратов. Кстати, больные почки Алексею удалять не стали, так как не было показаний. В итоге он ходит с тремя.

Один фрагмент из больничных будней Алексея. Он признается, что за неделю не сдавал столько анализов. сколько за прошлые 33 года. Фото: предоставлено "КП"

Один фрагмент из больничных будней Алексея. Он признается, что за неделю не сдавал столько анализов. сколько за прошлые 33 года. Фото: предоставлено "КП"

КОМПЕТЕНТНО

Заместитель главного врача клинической больницы Святителя Луки, хирург-уролог Игорь Орлов:

- Человек может жить с одной почкой, одной пятой ее части. На продолжительности жизни донора пересадка не сказывается, если оставшаяся почка продолжает оставаться здоровой. Практика говорит, что после трансплантации спустя время у некоторых пациентов почка перестает работать. В таком случае человеку показана повторная пересадка.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Срок «жизни» пересаженной почки в новом теле 10-15 лет.

Для граждан РФ операция бесплатная по правительственному гранту.

Для иностранцев стоимость 1 миллион рублей.

В ТЕМУ

Чуть меньше 400 человек находится в ожидании донорского органа на пересадку почки.

На гемодиализе сейчас находится около 2 000 человек.

В год хирурги проводят около 50 трансплантаций.

В Петербурге трансплантацию почки проводят в четырех больницах.

КОНКРЕТНО

Больница Святителя Луки впервые провела операцию по пересадке почки. Трансплантация длилась около 4 часов. Почка сможет «прожить» вне тела до часа. Пациентам сделали небольшой надрез, после него останется лишь 5-сантиметровый шов. В операции задействовали 13 человек (8 врачей, 5 медсестер).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Успел спасти жену и младшего сына. Отец с ребенком погибли в пожаре в частном доме в Карелии

Родные рассказали о том, как отец пожертвовал собой ради спасения семьи в жутком пожаре в частном доме под Петрозаводском (подробности)

«Я буду молиться о вас всю жизнь»: ангел-хранитель подарил волгоградскому малышу с СМА самый дорогой укол в мире

Неизвестный благотворитель перечислил ребенку более 70 миллионов рублей и закрыл сбор на препарат Zolgensma (подробности)

В Адыгее девушка пожертвовала 340 тысяч рублей, чтобы погасить долг приюта для животных

Сотни неравнодушных, узнав об этой истории, ищут добродетельницу, чтобы вернуть ей деньги (подробности)

ЗДОРОВЬЕ