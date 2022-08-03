«Многие плакали, у них тряслись руки»: Рабочие рассказали, как их увольняли с закрывающегося в России завода Lipton и Brooke Bond

Фабрика должна закрыться к концу 2022 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Не уходи!» - она вслед кричала. «Не уходи, давай налью еще чая!» - скоро эти строки станут гимном любителей бренда Lipton, который с начала 2023 года исчезнет с российских прилавков. Вместе с ним уйдут в забвение чаи Brooke Bond и Saito. Все из-за закрытия компании Ekaterra, которой они принадлежат. Официальной причиной называют «текущую операционную среду», что бы это ни значило.

«КП-Петербург» решила выяснить, что именно скрывается за смутной формулировкой. Для этого мы пообщались с сотрудниками чаеразвесочной фабрики ООО «Юнилевер Русь», которая с 2002 года из Петербурга снабжает всю страну продукцией Lipton. Рассказываем, как они приняли неожиданное увольнение, сколько на этом заработают и почему не верят в прибыльность чайного бизнеса.

В 2023 году любимый многими чай может исчезнуть с прилавков магазинов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

НЕ СДЕРЖАЛИ ЧУВСТВ

- Чай давно ниспадающий тренд. Все перешли на кофе, прям как американцы. Даже начали на улице пить кофе в стаканчиках, всюду ларьки с этим кофе, - с порога заявляет наш собеседник, пожелавший остаться анонимным.

Тут не поспоришь. Стоит оглянуться на улице, как увидишь сразу несколько прохожих, попивающих кофе. Потягивать чай на улице – это уже не комильфо, а, проще говоря, просто не модно. Тем не менее, одним кофе сыт не будешь. Особенно, если ты работник предприятия по производству чая, поэтому для них новость о закрытии фабрики стала особенно тяжелой.

- Для нас провели собрание. Да и так все понимали, что другого исхода не будет. Но кто-то плакал, у кого-то руки тряслись. У некоторых просто тяжелая жизненная, в том числе финансовая, ситуация. Не сдержали чувств. Им тут же предложили психолога. А вообще истерик особых не было. Нас же не перед фактом поставили и «всем спасибо, все свободны», есть еще время до расторжения договора, - говорит сотрудник фабрики.

Официально в компании заявили, что закроют свои двери к концу 2022 года. Без точных дат. В распоряжении «КП-Петербург» оказались «временные рамки проекта», которые на общем собрании обозначили для сотрудников.

Примерные даты закрытия объявили на общем собрании сотрудников ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

«До 15 августа – завершение производственного плана закрытия бизнеса. С 1 сентября по 23 сентября – индивидуальные встречи с сотрудниками. Дата расторжения трудовых отношений – в период с сентября по декабрь 2022 года. Зависит от этапа завершения деятельности фабрики (включая консервацию оборудования), в который попадает ваша позиция и квалификация. В течение полугода будут проверяться сценарии альтернативного использования объекта» - говорится в обращении к сотрудникам фабрики.

Альтернативным вариантом использования помещений фабрики, по словам нашего собеседника, была передача компании конкурентам – «Майскому чаю».

- Директор кластера ездил на встречу с их директором. Оказалось, что там у них свои мощности не загружены. Площадку выставили на торги, но никто не купит в нынешней ситуации, поэтому там пока будет склад. А там, наверняка, город заберет под очередной жилой комплекс, метро ведь в 100 метрах, - вздыхает рабочий.

«ВЫБОР БЕЗ ВЫБОРА»

Похоже, что точной судьбы самой фабрики не знают даже ее сотрудники. Впрочем, не все из них знают и о своей собственной. В распоряжении «КП-Петербург» также оказался «список инструментов поддержки», которые компания предлагает сотрудникам, оставшимся без работы. Среди них есть вакансии на других фабриках «Юнилевер».

Компания предложила сотрудникам поддержку ФОТО: предоставлено "КП-Петербрг"

- Это чисто для галочки. Там тоже нет работы, два месяца назад были массовые сокращения. Ну, может, найдут 5-10 вакансий. Туда пойдут только «предпенсионеры», готовые на все. Большинство сотрудников, конечно, выйдет в открытую дверь, - сетуют рабочие.

В открытую дверь компания отправляют не с пустыми руками. В качестве одной из мер поддержки обещают уволившимся «дополнительную компенсацию для переквалификации и обучения», а также продление программы ДМС на 3 месяца после расторжения трудового договора. Но какая сумма станет подушкой безопасности для сотрудников?

- Если ты работал меньше 10 лет, то выплатят пять окладов. Если больше 10 лет – 6 окладов. Плюс компенсация - 10-15 тысяч. Но это, конечно, еще не точно. Сама зарплата у нас 350 рублей в час. Смены длятся 11 часов. Работаем два дня в ночь, два дня в день, - делится сотрудник.

По его же словам, ставка на соседней фабрике этой же компании под названием «Северное сияние» на 100 рублей больше. Туда им и предлагают перейти.

По словам сотрудника, причиной стали проблемы с поставками и финансированием Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- Они производят бытовую химию. Вариант уйти туда – это как выбор без выбора. Там адская химия и скотское отношение. Лучше получить свои оклады и отправиться в свободное плавание, чем проработать там месяц и уволиться самому, - говорит собеседник «КП-Петербург».

ВМЕСТО ЧАЯ ПЫЛЬ

В качестве альтернативы сотрудникам предложили также перебраться на фабрики в Туле или Омске, но далеко не каждый готов к переезду из Петербурга. Что делать дальше – пока большой вопрос, но не единственный. Что же все-таки привело к краху фабрики?

- Появились проблемы с сырьем. С самим чаем вопрос давно решили, а вот с бумагой не получилось. Пробовали турецкую с наших там фабрик. Но объемы их производств смешные. Пробовали китайскую, но она оказалась фуфлом. Вот и все. Деваться некуда. К тому же с февраля мы как бы на самообеспечении – из центральной компании инвестиций нет. В таких условиях фабрика – это гиря на ноге, вот ее и отпиливают, - откровенничает рабочий фабрики.

- Значит, страна останется без Lipton?

- В данный момент все, что на прилавках, конечно наше. После начала спецоперации все поставки продукции извне прекратились. Даже в нашем корпоративном магазине в течение месяца исчезли британские шампуни, которые продавались нам раньше по смешным ценам. А сам Lipton, он все равно испортился давно. Одна пыль, - заключает сотрудник.