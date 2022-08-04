Танцевальная история города на Неве

Город на Неве стал столицей танца благодаря увлечениям монархов и звездным хореографам. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Комсомолка» открывает серию публикаций о нематериальном наследии Северной столицы. Первый выпуск мы посвятили, пожалуй, самому сложному и неуловимому виду искусства - танцу. Трудно поверить, но грациозному балету и вечеринкам под звуки диско мы обязаны первому российскому императору.

Петр Первый был царем по-европейски продвинутым и мечтал сделать родную страну такой же. Жесткие реформы и указы, обязательные для исполнения, не обошли стороной и танцевальную культуру. Яркие новшества впоследствии спровоцировали в России эпоху балов.

Авдотью Истомину Пушкин воспел в «Евгении Онегине». Источник: А.-Ф.Ризенер/Общественное достояние

Так, после возвращения Петра из Великого посольства в 1718 году появился Указ об ассамблеях - торжественных приемах гостей для воспитания придворного общества. На таких мероприятиях все были обязаны веселиться, вести светские беседы об искусстве и моде, пить вино и курить табак, играть в настольные игры и танцевать под звуки оркестра, состоящего обычно из иностранных музыкантов. И хотя на ассамблеи допускали не только дворян, но и знатных купцов и даже мастеровых, а обстановка на вечерах царила демократичная, участие в собраниях предполагало изящные манеры и знание этикета. Подсмотреть правила поведения можно было в справочнике «Юности честное зерцало».

Ассамблеи устраивали поочередно при дворе и в домах богатых вельмож. Хозяин «вечеринки» заранее вывешивал объявление на воротах. Особого приглашения не требовалось. Гости собирались около пяти часов вечера, многие приводили с собой жен, а также дочерей на выданье.

Пузырь Петру: Всем плясать! Источник: Я.Амигони/Эрмитаж

Танцы начинались с поклонов и реверансов - со сдержанных полонеза и менуэта. Затем по нарастающей переходили к контрдансу, англезу и альманду. Под конец вечера наступало время гросфатертанца - старинного шуточного танца дедушки с метлой: хозяин приема прыжками, скачками и поворотами как бы выметал гостей из дома.

Петр обожал танцы. Он пристрастился к ним еще в юности в Немецкой слободе. На ассамблеях монарх становился со своей дамой впереди и велел: «Всем плясать!» Обычно он вел танцевальную процессию по всем помещениям здания и саду. Царь не возражал, если кто-то из гостей с европейских па переходил на русские народные, но на тех, кто не умел двигаться вовсе, налагал штраф, поэтому знать выписывала из-за границы танцмейстеров.

АННА ИОАННОВНА

Первая школа балета

Пока Санкт-Петербург оставался столицей империи, в нем шумели роскошные балы, которые постепенно от императорского дворца дошли до мещанских домов. Уже к середине XVIII века вчерашние бояре великолепно танцевали, развлекались игрой в карты, угощались на вечерах лимонадом и оршадом - смесью миндального молока с сахаром и померанцевой водой.

Анна Иоанновна, которая правила с 1730 по 1740 год, ввела традицию регулярных императорских балов в Зимнем дворце, посвященных памятным датам и праздникам. Она же открыла Сухопутный шляхетный кадетский корпус с обязательной танцевальной дисциплиной, где преподавал Жан Батист Ланде. В1738 году французский танцмейстер открыл в Петербурге первую балетную «Танцовальную Ея Императорского Величества школу» - будущую Академию русского балета имени Вагановой.

Кстати, первые русские хореографические классы оборудовали прямо в Зимнем дворце. В первый набор Ланде попали двенадцать мальчиков и девочек незнатного происхождения. Дети обучались на полном пансионе.

ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА

Царица поет и веселится

Елизавета Петровна, занимающая трон с 1741 по 1762 год, ввела моду на балы-маскарады. Для них шили специальные костюмы и маски, при этом наличие маски не было обязательным.

«Веселая царица была Елисавет, поет и веселится, порядка только нет», - описывал эпоху правления младшей дочери Петра Великого Алексей Толстой.

Елизавета знала толк в красивом досуге и покровительствовала искусствам. В 1756 году императрица открыла Александринский (Малый, еще деревянный) театр. При Елизавете кадеты Сухопутного корпуса преуспели в танцах. Особо благосклонной государыня была к Никите Бекетову, мастерски исполнявшему женские роли в совместных постановках с учениками балетной школы. Для выступлений ему предоставляли наряды из императорского гардероба, а иногда Елизавета лично одевала юного фаворита перед выступлениями.

В 1742 году выпустился первый курс школы Ланде, из которого сразу собрали придворную балетную труппу. Артисты получали гонорар за работу. Первым полноценным спектаклем стал балет «Прибежище добродетели», долгое время пользующийся успехом.

Придворный бал в Николаевском зале Зимнего дворца, XIX век. Источник: К.Бродж/Эрмитаж

ЕКАТЕРИНА ВЕЛИКАЯ

Больше, больше театров

Екатерина Великая, которая управляла Россией по 1796 год, тоже любила балы и маскарады, а потому их проводили каждое воскресенье. Площадкой для веселья становились разные дворцы Петербурга и пригородов, но чаще всего танцевали в Петергофе. Екатерина, как когда-то Петр Великий, сама возглавляла танцевальное шествие, а за ней вереницей следовали придворные и офицеры гвардии.

Императрица настолько почитала искусство танца, что даже сына - наследника престола Павла Петровича - заставляла участвовать в постановках придворного театра. Эрмитажный театр открылся в 1775 году. Его построили на месте бывшего Зимнего дворца Петра Первого по проекту Джакомо Кваренги. На сцене наряду с комическими операми разыгрывали балеты-фантазии. Либретто к некоторым постановкам Екатерина писала сама. Музыкальной и хореографической составляющими заведовал венский балетмейстер и композитор Гаспаро Анджолини, который привнес в спектакли русский колорит.

В 1766 году все петербургские театры объединились в Дирекцию Императорских театров под управлением обер-гофмейстера Ивана Елагина. Тогда же началось строительство Большого Каменного театра. Впоследствии здание нынешней консерватории на Карусельной (ныне Театральной) площади не раз горело и перестраивалось. Едва Большой Каменный театр открылся, как создали русскую оперно-балетную труппу. Вскоре в ее репертуаре появились постановки отечественных авторов.

Мариус Петипа в образе Таора в балете «Дочь фараона». Источник: Мариинский театр

ПАВЕЛ ПЕРВЫЙ

Танцовщиц - на военные парады

Павел Первый царствовал недолгих пять лет. Балы и маскарады он ненавидел, поэтому распорядился «заканчивать любые увеселения в десять вечера и гасить свет». А вот балет он уважал, правда, считал его сугубо женским занятием и запретил появляться на сцене мужчинам. Любопытно, что балерин государь обязал присутствовать… на военных парадах, для поддержания боевого духа солдат и офицеров.

Мужские партии в то время танцевали Настасья Берилова и Евгения Колосова.

«Ни в одном артисте не видал подобного таланта, каким обладала Евгения Колосова. Каждое движение ее лица, каждый жест так были натуральны и понятны, что решительно заменяли для зрителя речи», - писал балетмейстер Адам Глушковский.

Русский балет Дягилева кисти Августа Макке. Источник: Бременская картинная галерея

АЛЕКСАНДР ПЕРВЫЙ

Из башмаков - в пуанты

Правление Александра Первого охватило первую четверть XIX века и ознаменовалось возвращением пышных маскарадов. Причем они не прекращались даже во время войны с Наполеоном. В Зимнем дворце регулярно принимали представителей различных сословий, чтобы закружить их в мазурке и кадрили.

В 1801 году в Петербург прибыл Шарль Луи Дидло, чтобы преподавать и возглавить балетную труппу Большого театра. Французский балетмейстер реформировал технику танца и балетный костюм. Так, из обихода изъяли тяжелые башмаки, парики и кафтаны, а в практику стали вводить легкие газовые туники, трико и пуанты. Маэстро добавил постановкам романтизма, усилил роль пантомимы и кордебалета.

Мастер успел поставить множество балетов и дивертисментов, выведя русский балет на европейский уровень. Он воспитал плеяду выдающихся танцовщиков, среди которых Петр Дидье, Николай Гольц, Екатерина Телешева, Мария Данилова, Вера Зубова и воспетая Пушкиным в «Евгении Онегине» Авдотья Истомина, из-за которой Грибоедов стрелялся на дуэли и потерял палец:

…Блистательна, полувоздушна,

Смычку волшебному послушна,

Толпою нимф окружена,

Стоит Истомина; она,

Одной ногой касаясь пола,

Другою медленно кружит,

И вдруг прыжок, и вдруг летит,

Летит, как пух от уст Эола;

То стан совьет, то разовьет,

И быстрой ножкой ножку бьет.

А вот как писали современники о Екатерине Телешевой, гражданским мужем которой был генерал-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Милорадович:

«При самой очаровательной наружности имела она столько чувств и игры, что увлекала самого бесстрастного зрителя».

НИКОЛАЙ ПЕРВЫЙ

Танцы ночи напролет

В эпоху Николая Первого (1825-1855 годы) балы давали круглый год, танцевали ночи напролет. Перерывы делали только на время постов. Балет занял главенствующее место среди искусств. Император часто посещал спектакли в Большом, а в 1833-м открыл Михайловский театр. Кстати, балетные представления нередко завершались танцевальными «афтепати».

Николай Второй с супругой на костюмированном балу 1903 года. Источник: Общественное достояние

На петербургской сцене наравне с российскими звездами блистали европейские: Мария Тальони, Фанни Эльслер, Карлотта Гризи. Хореографами эпохи были Алексис Блаш, Антуан Титюс, Филипп Тальони, Жозеф Мазилье, Жюль Перро, Мариус Петипа.

АЛЕКСАНДР ВТОРОЙ

Пляски во имя добра

При царе-освободителе Александре Втором появились благотворительные балы. Плата за вход шла на помощь нуждающимся. Например, в феврале 1878 года в Дворянском собрании пять тысяч человек танцевали в пользу семейств убитых и раненых на турецкой войне. Процветали и публичные платные маскарады, в том числе для детей.

В 1860 году заработал Мариинский театр. В этот период балетную сцену украшали Надежда Богданова, Марфа Муравьева, Мария Суровщикова-Петипа. Над сценографией спектаклей работали Михаил Бочаров, Матвей Шишков и Антоний Вагнер. Мариyc Петипа в ту пору выпустил великолепных «Баядерку», «Дон-Кихота», «Волшебное зеркало», «Роксану». Вошли в репертуар и спектакли на сюжеты русских сказок «Конек-горбунок» и «Золотая рыбка» в постановках Артура Сен-Леона.

Петербург стал центром балетного искусства благодаря Агриппине Вагановой. Источник: Академия Русского балета имени Вагановой

АЛЕКСАНДР ТРЕТИЙ И НИКОЛАЙ ВТОРОЙ

Блеск Петипа и Фокина

В конце XIX века, при миротворце Александре Третьем, придворные балы переродились в уютные семейные вечера. В моду вошли танго и фокстрот. А при Николае Втором увеселительные мероприятия и вовсе вышли из моды.

Но балет продолжал развиваться, спектакли давали в Мариинском театре. Хореографом по-прежнему оставался Мариус Петипа. В этот период он сделал оркестр полноценным действующим лицом спектаклей. В сотрудничестве с Чайковским и Глазуновым маэстро выпустил такие шедевры, как «Спящая красавица», «Щелкунчик», начал работу над «Лебединым озером» и «Раймондой». Ведущими танцовщиками были Варвара Никитина, Феликс Кшесинский, Павел Гердт, Платон Карсавин, Екатерина Вазем, Евгения Соколова, Мария Горшенкова, Мария Петипа.

В 1898-м в труппу Мариинки влился молодой Михаил Фокин, которому предстояло стать основоположником классического романтического балета XX века.

«Танец должен поддаваться осмыслению. Движения тела не должны опускаться до банальной пластики, танец обязан отражать душу», - считал Фокин.

В 1905 году Фокин поставил балет «Ацис и Галатея», а через год - «Сон в летнюю ночь». Критики и художники «Мира искусства» по достоинству оценили вкус и стиль постановщика. Далее последовал первый спектакль для труппы Мариинского театра «Виноградная лоза» на музыку Антона Рубинштейна, вызвавший восторг Петипа. А вскоре изумленная публика увидела миниатюру «Умирающий лебедь» в исполнении Анны Павловой.

Анна Павлова в миниатюре «Умирающий лебедь». Источник: Финансовый университет при Правительстве РФ

Автором либретто и сценографом спектакля Фокина «Павильон Армиды» был Александр Бенуа. В 1908 году он познакомил Фокина с антрепренером Сергеем Дягилевым, который уже успел показать Европе русскую оперу и живопись и теперь решил удивить балетом. На первый сезон в Париж отправились спектакли, поставленные в Мариинском театре. Успех был ошеломительным. Имена Павловой, Карсавиной, Нижинского и самого Фокина были у всех на устах. В 1910-м Париж увидел «Жар-птицу» и «Шехеразаду», в 1911-м - «Призрака розы», «Нарцисса» и «Петрушку», в 1912-м - «Тамару» и «Дафниса и Хлою».

Отношения между Дягелевым и Фокиным испортились из-за интриг и нараставшего напряжения, но до 1914 года хореограф успел поставить для «Русских сезонов» «Легенду об Иосифе» и «Золотого петушка».

После «Русских сезонов» Фокин вернулся в Мариинский театр и до эмиграции в 1918-м поставил еще много интересных спектаклей. В его «Бабочках», «Эросе», «Эвнике» танцевала знаменитая прима-балерина Матильда Кшесинская.

СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ

Ближе к народу

Новая советская власть хотела «отменить» балет, но от уничтожения его спасло авторитетное слово Луначарского. Петербург до сих пор сохраняет позиции центра балетного искусства России благодаря знаменитой Агриппине Вагановой, которая посвятила себя воспитанию талантливой молодежи и созданию прогрессивной советской системы преподавания классического танца.

С послевоенного времени до сегодняшнего дня дошла традиция проводить танцевальные вечера (встречи знакомств, дискотеки) в сельских клубах, домах культуры и на курортах, а также выпускные балы камерно в учебных заведениях или массово, как на «Алых парусах», не говоря уже о профильных фестивалях и конкурсах.

КСТАТИ

Петр Великий сделал бальные танцы обязательным предметом в медицинской, инженерной, артиллерийской школах, школе математических и навигацких наук и даже в Морской академии.

репостная труппа Шереметева, конец XVIII века. Источник: Энциклопедия «Балет», 1981 год.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Крепостные труппы

Во времена Екатерины появилась традиция: помещики стали заводить свои крепостные труппы, в том числе балетные. Большинство из них существовало исключительно для развлечения самих помещиков, но самых талантливых артистов нередко приобретали для трупп императорских театров.

ВАЖНО!

Фуэте как подвиг

В войну и блокаду артисты Ленинграда продолжали танцевать. В июне 1941 года на сцене Мариинки (тогда Кировский театр) провели традиционный выпускной спектакль хореографического училища, а также репетировали новый балет. Вскоре часть труппы была эвакуирована в Пермь, где продолжала работать. Оставшиеся в Ленинграде артисты под руководством Ольги Иордан выезжали с концертами на фронт и выступали в госпиталях.