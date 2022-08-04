«Пальцы», пачки и колеты: В чем выступают балерины и танцовщики Петербурга

Современные балетные юбки делают из фатина. Фото: Александр ГЛУЗ

Балет - одна из визитных карточек Петербурга и магнит притяжения туристов. Смотреть «Баядерку», «Спящую красавицу» и «Лебединое озеро» сюда приезжают так же часто, как поплавать на речном трамвайчике и сфотографироваться на Дворцовой площади. И порой техника танцовщиков поражает не меньше, чем сценическая одежда.

ТРЕНД НА ОГОЛЕНИЕ

Танцевальная амуниция прошла впечатляюще большой путь через века. Не стоит думать, что балерины всегда носили пачку, а их натруженные ноги стояли на пуантах. С XVII века, с момента открытия Королевской академии танца в Париже, образ балерины больше походил на наряд для бального вечера - корсеты, кринолины, длинные пышные юбки, атласные туфельки на плоском ходу. «Раздеваться» танцовщицы стали позже - через пару веков.

- Техника менялась, ускорялась, появились вращения и акробатические элементы, которые потребовали новую форму одежды, - рассказывает историк балета, кандидат искусствоведения и член Международного союза хореографов Янина Гурова. - Из-за прыжков укоротили юбку, из-за высоких подъемов ноги убрали лишние детали. В XX веке сформировался набор из облегающих купальника и трико или комбинезона. Балерине стало легче исполнять танец и показывать виртуозность прыжков и вращений, а зритель смог увидеть, как работает тело танцовщика. Новый костюм стал как часы с прозрачным корпусом, где видно механизм.

Первой на пальцы встала Мария Тальони, и прыгать ей приходилось в платье солидной длины. Источник: Б.Малренин/Музей Виктории и Альберта

К слову, время заставило «оголиться» не только классический балет. Те же изменения наблюдали в спортивных бальных танцах, кино, спорте. Раньше пловчихи, например, рассекали водную гладь в забавных костюмчиках с длинными штанинами и рукавами. Сейчас же спортивные купальники скрывают только все пикантное. Эстетика, требовавшая прикрывать тело, сменилась модой на обнажение. Костюмы потеряли былую драматическую нагрузку и стали показывать танец в его чистом виде.

- В любых спектаклях конца XIX века костюмы отвечали сверхзадаче хореографа, были скрупулезно продуманы. Например, Фея сирени в «Спящей красавице» гармонировала и с партнерами, и с декорациями. Потом костюмы постепенно превратились в условные черты персонажа, - добавляет Гурова.

ПУАНТЫ НЕ МУЖСКОЕ ДЕЛО?

Пуанты, которые называют «пальцами» и «касками», родились благодаря интересу балерин к танцу на кончиках пальцев. Первой танцовщицей на пальцах традиционно считается Мария Тальони. Танец изменился, новшества закономерно затронули и обувь - атласные туфельки стали утолщать в районе носка, подбивать толстыми стельками.

Пуанты некоторое время были символом неземных персонажей - фей, духов, недостижимой мечты, недоступной дамы сердца. Поэтому появление на одной сцене балерины в пуантах и балерины в обычных туфлях означало противостояние двух миров. Как, например, в «Сильфиде».

Кстати, мужчины на пуантах появляются в балете только проблеском легкой иронии - танцуют женские партии, подтрунивая над балеринами и их танцевальными манерами. И дело совсем не в том, что женщины не желают делиться туфлями с партнерами.

- Физика играет большую роль - мужская конституция тела требует долгой и мучительной подготовки, мужчины по-другому чувствуют баланс тела. И у женщин мышцы мягче, их легче поставить на пуанты, - говорит Янина Гурова.

Когда-то лосины на мужчине были революцией (на фото Николай Цискаридзе). Фото: Евгения ГУСЕВА

НА РАБОТЕ КАК ДОМА

Интересно наблюдать и за трансформацией рабочей танцевальной одежды. До начала прошлого века в классах занимались так, будто в любую секунду готовы были выйти на сцену. Атмосферу идеально передал художник Эдгар Дега: на его полотнах - девушки в плотных колготах и пышных белых платьях с поясом, на пуантах. Все как на подбор.

- Тела нельзя было показывать даже в раздевалках. Эстетика требовала соблюдать нормы приличия, но позволяла открывать руки, ключицы, спину, делать приподнятые прически. А вот в XX веке, когда появляются кабаре и ночные увеселения, начали предпринимать попытки раздевать танцовщиц. Танец разделился на кабаре и академическую классику, юбки исчезали, трико истончались. И вот в современных спектаклях танцовщики выходят на сцену фактически голыми, - подытоживает балетовед.

Эталонный рабочий набор современной балерины - купальник, трико, пачка, балетки и пуанты. Для разогрева часто используются брюки-«сауны», гетры и валенки-чуни. Но по факту танцовщицы приходят в зал, в чем хотят, смеется Янина Гурова. Тысячам производителям балетной одежды будущие примы предпочитают любимые старые свитера, шерстяные носки, наслоения лосин, штанов, толстовок. Словом, по залу девушки ходят, как дома.

Мужчины же вплоть до XX века носили трико, штаны, колеты (верхнюю часть костюма, которую ласково называют курточкой). Затем в мире балета засиял «дебошир» Вацлав Нижинский, который первым надел на сцену короткие белые шорты и даже пытался встать на пуанты. Вторым революционером мужского костюма стал Рудольф Нуриев - он первым вышел играть партию в «Жизели» в трико, отказавшись от штанов. Изменение костюма добавило в работу танцовщиков бандаж - плотное нижнее белье, которое стало скрывать от зрителей физиологические детали мужского тела. По предположению Гуровой, бандаж перешел в балет из цирка, где акробаты и гимнасты выступали в облегающих костюмах уже в начале прошлого века.

На сцене воздушные красавицы блистают в пачках, а к станку идут в уютных гетрах. Фото: Александр ГЛУЗ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Сложнее зимнего пальто

Балетные костюмы - одежда трудозатратная и дорогая.

- Пачку шить сложнее, чем зимнее пальто! - рассказывает хозяйка театральной мастерской Анастасия Ненилина, которая изготавливает балетные пачки уже семь лет. - В процессе много нюансов и ручного труда, особенно если есть дополнительный декор. На один балетный костюм - юбку с кольцом и лиф - уходит два восьмичасовых рабочих дня. Все складки делаются вручную.

Старинные традиции пошива, конечно, не сохранились - уже никто не шьет пачки из марли и не крахмалит готовое изделие. Современные балетные юбки делают из фатина. Но есть еще приверженцы классического варианта, какой шили и шьют для крупных театров вроде Мариинского и Большого. Другие же охотно экспериментируют с тканями.

КСТАТИ

Ничего лишнего

Со временем балерины сбросили с себя и лишние аксессуары: из образов пропали натуральные бриллианты, золото, массивные украшения, часы, длинные цепочки и кольца. Что-то ушло, потеряв актуальность, что-то подчинилось современной технике безопасности. В зависимости от образа артистам балета могут дать бижутерию со стразами, веера, гребни и даже сигареты.