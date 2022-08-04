«Чтобы не захлебнулась, четыре часа держали голову над водой»: Увязшую в болоте лошадь спасли пожарные в Ленобласти

Тащить лошадь пришлось несколько часов ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области

Не только собачки и котики способны попадать в неприятности, из которых их вынуждены спасать старшие друзья. В передряге может оказаться и такое гордое животное как лошадь. Одной из них на выручку пришлось прийти ленинградским пожарным. Во Всеволожском районе животное оказалось в беде во время конной прогулки - увязло в болоте по самую шею.

История эта начиналась невинно. Обычная прогулка по обычному маршруту. Но в какой-то момент один из наездников понял, что лошадь под ним затягивает болото. Спрыгнуть мужчина успел, а дальше была задача найти подмогу. В глухом лесу это оказалось не так просто.

За время пребывания в болоте мерин совсем потерял силы ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области

- Для спасения животного общими силами старались найти подмогу в ближайшей деревне – все тщетно. Доступных тракторов или иной спецтехники на месте не оказалось… Потом искали связь, чтобы позвонить в службу спасения. Ситуация осложнялась тем, что в данной местности плохо работала сотовая сеть и определить точное местоположение, геолокацию оказалось затруднительным, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленинградской области.

Несчастное животное молча умоляло о помощи. Фото: vk.com/ac_sapegin Фото: СОЦСЕТИ

Пока люди бегали за подмогой, молодой мерин по кличке Бах все глубже увязал. Смотреть в глаза животному, не способному отыскать выхода, было невыносимо. Те ребята, что остались с Бахом, пытались помочь хоть чем-то. Четыре часа они держали голову мерина над болотом, чтобы он не ушел окончательно. И случилось чудо! На помощь пришли пожарные.

- Местность была затоплена, а потому крайне непредсказуема – твердый грунт под водой был или трясина – заранее не предугадать. Потому и первоначальная задача пожарных состояла в том, чтобы понимать, какое оборудование придется использовать. Несмотря на то, что водителю пожарной машины удалось по жуткому бездорожью, учитывая особенности затопленной местности, подъехать максимально близко к месту происшествия, пожарным пришлось нести на себе все снаряжение, которое могло понадобиться, в том числе и бензопилу, - поделились подробностями в пресс-службе.

На помощь наездникам пришли пожарные ФОТО: пресс-служба ГУ МЧС России по Ленинградской области

Высвободить животное помогли тросы - их продели под брюхом и передними ногами Баха. Мерин хоть и молодой, но крупный, весит несколько центнеров. Тащить пришлось всем составом. Несколько часов мучений и уже обессилевшую лошадь, наконец, вытащили.

– Животное долго находилось в холодной жиже, – рассказывает Олег Полнинов, начальник караула 100-й пожарной части. – Без какой-либо возможности двигаться – конь застрял основательно. Кроме того, брыкаясь в воде, животное могло повредить себе ноги о коряги, могло и переохладиться. Поэтому нам нельзя было терять ни минуты…

Спустя время Бах встал на ноги и поблагодарил своих спасителей тихим, но веселым фырканьем.