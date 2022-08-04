Анна Ковальчук: «Чем больше раскрываешь дел, тем лучше понимаешь логику преступников»

К выпуску на экраны готовится 22 сезон «Тайн следствия»! Фото: предоставлено телеканалом «Россия»

В Санкт-Петербурге полным ходом идут съемки продолжения популярного детектива «Тайны следствия» для телеканала «Россия». Это один из самых долгоиграющих сериалов в своем жанре - к выпуску на экраны готовится 22 сезон! Для сравнения, наши «Улицы разбитых фонарей» продержались 16 лет, а американский «Коломбо» - 13, но снимался он с большими перерывами.

У «Тайн следствия» большой потенциал и останавливаться на достигнутом никто не намерен. Рейтинг прошлого года был очень высоким. Марию Швецову (Анна Ковальчук) и ее коллег ждут новые резонансные дела, которые будут раскрыты на глазах у телезрителей. В закрученных сюжетах про загадочные преступления, зловещие улики, мелких воришек и серийных убийц не обойдется без хитроумных уловок и непредсказуемых развязок. Авторы сценария: Максим Есаулов, Виктор Михеев, Ирина Михеева. Создатели не знают наверняка случится ли премьера традиционно в декабре, но рано или поздно в эфир она выйдет.

Голливудский стандарт

В павильоне на Морской набережной Петербурга оборудовано отделение Следственного комитета прокуратуры, здесь обновили прошлогодние декорации. Сделали новый интерьер в кабинетах Виктора Ковина (Вячеслав Захаров), Людмилы Колонковой (Ольга Павловец) и самой Марии Сергеевны. В помещении морга теперь располагается дежурная часть.

Работа на съемочной площадке начинается с восьми часов утра. Команда работает сплоченно, выкладываясь по полной, вне зависимости от статуса или должности. Всегда есть свежесваренный кофе и обед по расписанию.

Идет подготовка к сьемке сцены в кабинете у шефа Ковина с участием Швецовой и Колонковой. Повестка заседания - убийство знаменитого блогера, пресса по этому поводу жаждет подробностей.

До звука хлопушки Вячеслав Захаров заучивает текст, произнося вслух:

- Вы должны уметь отбиваться от журналистов.

Анна Ковальчук, подставив лицо кисточке гримера, спрашивает у присутствующих:

- Что мне сделать, чтобы мы приблизились к обеду?

В прошлом году в «Тайнах следствия» произошла революция. С приходом нового режиссера Максима Демченко был введен современный голливудский стандарт - живой звук кадре.

- Это когда мы слышим реальные голоса актеров, а не озвученные ими после сьемок. Привыкали непросто, произносить реплики нужно, как на сцене, а в ситуации дубля повторить так же. Все должно быть записано четко и в идеальной тишине. В итоге появилось живое дыхание, - рассказал режиссер.

Сюжеты с сюрпризом

Несмотря на то, что на площадке много артистов в форме с пагонами, в студийной костюмерной большое разнообразие нарядов. Массовку, второстепенных и главных героев здесь одевают согласно документу, который называется «Вызывной». В нем указано, как зовут артиста и его героя, название сцены, время вызова и время готовности для сьемки.

- Все костюмы согласовываются с режиссером и с артистами тоже, в основном, конечно, с девочками, -рассказывает художник по костюмам Ирина Устина. - Все зависит от сюжетной линии персонажа. Например, в прошлом году Колонкова только вышла из декрета и металась между работой и ребенком, поэтому она и ходила в таких широких одеждах, не очень женственных. В этом сезоне все будет наоборот. Мария Сергеевна в прошлом сезоне носила свободные вещи с вырезами и декольте, то в этот раз у ее героини костюмы стали боле строгими. Все тоже самое с мужчинами. У Кораблева (Игорь Николаев) там происходят изменения и у Курочкина (Александр Новиков). И все это, конечно отобразится на их образах.

Актриса Ольга Павловец призналась, что очень любит вязать и сейчас вместе с Ириной Устиной решает, в какой сцене можно будет появится в модной сегодня вручную связанной вещи.

- Я люблю большие забеги, марафоны. Поэтому «Тайны следствия» для меня - один из самых комфортных проектов. Но этот факт не понижает градус ответственности. Я просто сравниваю с двухсерийными или четырехсерийными лентами, которые снимаются за месяц. Только привыкнешь к коллективу, хлоп и все закончилось. А тут все развивается вокруг основного состава и очень интересно. Я присоединилась к сериалу в 2011-м, потом был некоторый перерыв из-за декрета, но вот в прошлом году с удовольствием вернулась. В этом сезоне у моей героини будет новая история с сюрпризом.

Больше романтики

По словам режиссера, в этом году сюжеты «Тайн следствия» наполнились персонажами второго плана, которых играют известные артисты: Вадим Андреев, Наталья Щукина, Александр Носик, Лариса Домаскина. Также сделан акцент на сценарные ходы: острая детективная линия пересекается со сквозной лирической. Появится больше романтики. У всех центральных героев, в том числе у Марии Сергеевны будут новые перипетии в жизни.

- Шевцовой придется выбирать между двумя бывшими мужчинами. Анна Ковальчук - наша муза и музыка. Она наше достояние и наша любовь. Именно ее многолетнее присутствие в проекте делает сериал столь популярным у зрителей. У нас вообще уникальный актерский ансамбль. Они друг друга чувствуют, им хорошо вместе. Они настоящие друзья и в жизни, и на экране. Мы, конечно, шутим по поводу своего возраста, но усталости в коллективе не ощущается. Стараемся сохранить то, что было достигнуто предшественниками и добавить всей истории современных реалий, - говорит Максим Демченко.

- Как может надоесть любимая работа, да еще в такой приятной компании, - подтвердила со смехом слова режиссера Анна Ковальчук. - А пользы сколько! Чем больше раскрываешь киношных дел, тем лучше понимаешь логику преступников. Могу консультировать.

В новом сезоне будет сниматься и ее дочь 22-летняя Злата, которая является талисманом картины. Она появилась на свет в кадре одной из первых серий. Девушка недавно получила диплом юриста, чем невероятно порадовала родителей.