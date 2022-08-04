Как изменится градус алкогольного рынка Петербурга

Единственное, что в дефиците – шампанское из Шампани. Фото: Артем КИЛЬКИН

Импортный алкоголь перестал литься рекой в Россию, как это было раньше. По итогам первого полугодия ввоз крепких спиртных напитков сократился почти на 35%.Основная причина — санкции из стороны западных стран, которые ограничили или вовсе запретили отгрузку алкоголя в Россию.

Пожалуй, больше всего данной проблемой взволнованы рестораторы. Для них потеря импортных брендов станет серьезным испытанием, так как иностранный алкоголь приносит до 40-50 процентов дохода. А с учетом того, что ведущие гастрономические эксперты называют Санкт-Петербург ресторанной столицей страны, тема горячительного все больше и больше набирает градус.

Запасы иностранного алкоголя, которые были сформированы до введения санкций, у ресторанов скоро закончатся,и нужно будет предлагать клиентам достойную альтернативу. Прогнозами о том, как будет развиваться ситуация поделились президент Ассоциации рестораторов и отельеров Северо-Запада Леонид Гарбар и директор по развитию компании LADOGA Дмитрий Исаченков.

Перейдем на русскую водку

По мнению экспертов, дефицит запасов импортного крепкого алкоголя начнет ощущаться к сентябрю. Летом спрос на него традиционно ниже.

- Сейчас в ресторанах крепкий алкоголь используется чаще всего в коктейлях. Самый лучший ингредиент коктейля во всём мире - это русская водка, потому что она не меняет ни цвет, ни вкус напитка, который хочет сделать бармен, а добавляет только крепость, - говорит Леонид Гарбар.

Импорт водки в Россию сократился на 41%. В данном случае, ассортимент, скорее всего, будет пополняться за счет российских производителей. Уж в чем, а в водке русские знают толк…

Шотландский виски из России

Шотландский виски из России – как вам этот вариант? Привыкайте. На полках магазинов можно все чаще увидеть виски и ром от отечественных компаний. Появляться они стали еще до введения санкций, а сейчас спрос на них растет в разы!

- Два года назад мы выпустили пару брендов российского виски – Fowler’s и Highgarden. Их продажи по итогам первого полугодия выросли в 4 и 3 раза соответственно, - поясняет Дмитрий Исаченков. - Да, карибский ром всегда останется карибским ромом, а нормандский кальвадос – нормандским кальвадосом. Заместить их не получится, да и не нужно. Необходимо выпускать в этих категориях интересные качественные напитки – потребитель сейчас как никогда готов пробовать новое.

Сейчас в ресторанах крепкий алкоголь используется чаще всего в коктейлях. Фото: Олег ЗОЛОТО

Джин-джин!

Казалось бы, невероятно, но факт - в пору санкций популярность элитного английского напитка лишь набирает обороты. Несмотря на то, что джин пьют всего 2% населения нашей страны, среди крепких алкогольных напитков именно у этого в последние месяцы произошел настоящий бум продаж. При этом дефицит импортного джина пока что вполне перекрывается отечественным. Как оказалось, русский джин очень даже джин! В данном сегменте наиболее интересный ассортимент представлен у компании «LADOGA» (Санкт-Петербург).

- Потребитель все чаще обращает внимание на российские версии традиционных импортных напитков. И происходит это далеко не первый год. Уже несколько лет лидер российского рынка джины – бренд российского производства BARRISTER, - подтверждает Дмитрий Исаченков.

Истина в вине

Тем временем жители Петербурга обеспокоены – а что же будет с импортным вином? Пока что выбрать есть из чего. Но ведь заграничные марки среднего сегмента пьются людьми в куда большем количестве, чем дорогой крепкий алкоголь из-за рубежа.

- Трудности на рынке вина есть, но не такие серьезные, как с крепким алкоголем. В страну перестала ввозиться продукция США и Австралии. Однако эти страны не входят в топ-10 стран-экспортеров вина и их долю с удовольствием и без труда со временем разберут другие страны, - комментирует Дмитрий Исаченков.

Конечно, ожидание поставок будет длительным, но со временем появятся новые логистические цепочки и рынок вновь наполнят вина из разных стран. Кроме того, по мнению экспертов, истину в вине все больше познают и отечественные производители.

- За последние несколько лет пришла неплохая замена из регионов России, Крым в этом отношении тоже помог,— утверждает Леонид Гарбар.

Так что любителям красного и белого волноваться особо не стоит. В магазинах до сих пор есть даже австралийские вина. Единственное, что в дефиците – шампанское из Шампани, но это в общем потреблении вина – капля в море.

Сила привычки

Несмотря на снижение поставок импортного алкоголя, пить меньше россияне точно не станут. Да, многие из нас привыкли потреблять определенные «этикетки»: бренды, захватившие рынок в 90-ые, десятилетиями воспитывали вкус потребителя, вкладывая в это огромными маркетинговые бюджеты.

- Но ведь альтернативные предложения были всегда. Просто не всегда потребитель был готов пробовать новое, предпочитая знакомые напитки. После исчезновения с полки привычных брендов, он будет вынужден внимательно изучить ее содержимое, - резюмирует Исаченков.

Как говорится, свято место пусто не бывает. Например, в мире 24 страны производят виски. И, наверняка, из них точно найдутся желающие осуществлять поставки в Россию.

- Мы ведь это уже проходили, - вспоминает Леонид Гарбар. - Сейчас можно скучать по напиткам, которые были в советское время. Но их сейчас нет, и люди отвыкли. Тот же коньяк «Арарат» вспоминают все или какие-то молдавские прекрасные коньяки. Вкус людей всё-таки может изменяться. Главное, чтобы продукт был качественный. Как сказал Поль Бокюз, когда его спросили, какие кухни есть в мире. Он очень правильно ответил: «Есть в мире всего две кухни: вкусная и невкусная». Точно так же и с напитками.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Насколько сократился объем импортного алкоголя за полгода

Виски - на 48%

Коньяк, бренди – на 11%

Ликеры - на 36%

Джин - на 26%,

Водка - на 41%.

Текила, настойки - на 34%

В целом ввоз импортных крепких алкогольных напитков в Россию сократился до 34% и составил 32,65 млн литров.