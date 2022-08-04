«Если бы мы хотели новую квартиру, то купили бы и переехали»: Почему петербуржцы против реновации

Закон пока объективно сырой и вызывает у горожан массу вопросов и опасений. Фото: Артем КИЛЬКИН

Новый закон о комплексном развитии территорий (КРТ) Петербурга не на шутку всполошил горожан. Проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Санкт-Петербурга по вопросам комплексного развития территорий в Санкт-Петербурге» в июне подписал губернатор Александр Беглов. «Новинка» предполагает модернизацию петербургского законопроекта под стать федеральному, а вместе с ним – и снос домов-«хрущевок», построенных в 1957-1970 годах. Их, диктует проект, можно сносить целыми кварталами, чтобы взамен построить современные жилые дома с новейшими инженерными коммуникациями. К слову, под программу попадают не только ветхие и аварийные «панельки», но и вполне стойкие пятиэтажки, построенные по тем же типовым проектам. Если менять облик квартала, так целиком, предусматривает закон. Рука закона обещает не касаться кирпичных, семиэтажных и девятиэтажных домов.

Конечно, власти пообещали, что без ведома горожан не снесут ни один дом – решения по каждому зданию примут только после того, как хотя бы треть жильцов проголосует против вхождения в программу.

Власти пообещали, что любая "панелька" останется на петербургской земле, если за нее проголосует треть жильцов дома. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Закон носит рамочный характер и приводит региональное законодательство в соответствие с федеральным. Под реновацию могут попасть только «панельные хрущевки» 1957 -1970 годов постройки. Согласие жильцов обязательно. «За» должны проголосовать минимум две трети. Сейчас наша задача – обеспечить прозрачность голосования, – поспешил заверить горожан спикер ЗакСа Александр Бельский, как только в городе поднялась волна негодования.

Несмотря на условие, которое, казалось бы, поможет людям самостоятельно решить судьбу своих жилищ, петербуржцы встали в оборонительную позицию. От закона чувствительно веет сыростью: к проекту так много вопросов, что среди активных в соцсетях горожан едва ли можно найти тех, кто рад грядущему переселению. Петербуржцы начали строчить письма власть имущим, собираться в районные и домовые чаты, переводить на простой язык заумную документацию. Многие горожане стали участвовать в сборе подписей против КРТ. «Комсомолка» собрала страхи, возможные потери и последствия, которыми делились сами петербуржцы, а также привлекла к обсуждению вопроса юриста.

«НЕ ЗАКОН, А ПРЕСТУПЛЕНИЕ?»

Петербурженка Ольга эмоционально заметила, что ее квартира – это не просто стены и потолок, а район, зеленые парки и удобная инфраструктура.

– Если бы мы хотели новую квартиру, то купили бы и переехали! Новый закон – просто отъем денег, – считает женщина. Ее соседи растят ребенка с особенностями и ради него взяли ипотеку на квартиру рядом с реабилитационным центром и профильным детским садиком. После переезда на окраину их и без того усложненный быт станет непосильной ношей.

Другая горожанка Татьяна поддерживает: повседневная жизнь усложнится в разы, о каком улучшении жилищных условий может идти речь? Девушка предположила, что выплаченная ей компенсация за «хрущевку» будет лишь частью суммы, пригодной для покупки квартиры в новостройке неподалеку.

– Я даже в ипотеку взять такую не смогу, не выплачу! И что мне, купить квартиру на окраине, вставать на работу в 5 утра, возвращаться в 23.00 и спать четыре часа? Я здесь выросла, работаю, тут живут мои родные и друзья. Я хочу остаться в своем районе! – возмущается горожанка.

Не менее категоричен и Андрей. Мужчина сетует, что покупал квартиру в неаварийном доме на собственные деньги, а теперь посторонние люди начнут его имуществом распоряжаться.

– Это же получится голосование о чужой собственности! Теперь большинством голосов можно будет отбирать квартиры? Наши территории не надо развивать, их строили уже с учетом всех норм и правил, а за небольшие неисправности отвечает фонд капремонта. Не закон, а преступление против народа, – подытожил петербуржец.

Списка домов, которые входят в программу КРТ, пока не существует, предупреждают власти. Фото: Олег ЗОЛОТО

Горожане практически единогласно боятся, что лишатся садиков и поликлиник под боком, зеленых дворов, с ужасом подсчитывают, сколько денег могут даже теоретически потратить на ремонт в новом месте и как сломается их привычный быт. Многие опасаются, что просто не смогут собрать подписи в доме, где живут одни пенсионеры или квартиросъемщики, а кто-то заранее уверен, что решение собрания жильцов попросту «нарисуют».

– Мой дом, Автовская, 29 А, грозили снести по старой программе реновации еще в 2017 году, – заявила Юлия. – Но вот уже пять лет прошло, дом все стоит. Конечно, я не хочу никуда переезжать, у меня в квартире современный ремонт, метро близко. Я не думаю, что его будут сносить, но если все-таки решат, я даже не буду участвовать в голосовании жильцов. Уверена, что результаты собраний сфальсифицируют.

БОМЖИ И БЕЗРАБОТНЫЕ БАНКРОТЫ

Муниципальный депутат МО «Гражданка» Вадим Сафонов предположил, чем может обернуться претворение закона в жизнь.

– Исполнение закона №444-59 может привести к неоправданному росту численности: лиц без определённого места жительства; несовершеннолетних, не посещающих дошкольные и образовательные учреждения; граждан, не имеющих постоянной работы; граждан, находящихся в состоянии банкротства. Реализация закона №444-59 может стать причиной статистически значимого повышения заболеваемости населения и роста социальной напряженности, – рассудил Сафонов.

Депутат отметил, что «рамочность» закона может перерасти в большую проблему, если заложенные в проект принципы со временем закрепятся в практике и станут повсеместными.

ОФИЦИАЛЬНО

В комитете по строительству петербуржцев заверили, что пока нет никаких конкретных списков домов, попадающих под снос для КРТ. Не определены и территории жилой застройки по новому проекту. Не решены (даже предварительно) вопросы замены жилья на абсолютно равнозначное по количеству комнат, метражу и расположению в районе.

– Решение вопросов, связанных с расположением предоставляемых жилых помещений, будет осуществляться на этапе подготовки решения о КРТ. Решения о КРТ будут приниматься Правительством Санкт-Петербурга исключительно на основе учета мнения граждан. Определение рыночной стоимости жилого помещения осуществляется в соответствии с действующим законодательством об оценочной деятельности путем проведения независимой оценки, – неоднократно писал жителям комитет.

«Белые пятна» в законе обещают доработать, хотя и без большого энтузиазма. Как заявил Александр Бельский в эфире радио «КП-Петербург» (92.0 FM), в закон еще будут вносить подзаконные акты. Но вместе с тем спикер отметил, что «глубоко погруженные в ситуацию люди» не имеют вопросов к закону и не очень понимают необходимость правок.

Горожанам пообещали учесть пожелания и подробно разъяснить их права. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Мы создали штаб, будем выезжать на места и успокаивать людей, разъяснять их права. Правки будут вноситься, если потребуется, с коллегами это обсуждаем. Мы предоставляем возможность улучшения жизни жителям города. Дальше они сами принимают решение – соглашаться, переезжать или оставаться в доме. И никто его не тронет, – сказал Бельский.

Также спикер заверил, что переселять с Академки куда-нибудь в Шушары людей не будут.

– Это глупости. 95 процентов людей, попадающих под реновацию, остаются жить там же. Застройщику невыгодно, чтобы живущий здесь клиент, готовый купить жилье здесь же, переехал в другой район. Ни в одном регионе, где идет реновация, такого нет, – заявил спикер.

ВОПРОС ЮРИСТУ

Что ж, раз горожане могут побороться за свои гнездышки, значит, есть вероятность, что никакую реновацию власти провести не смогут вовсе. Если жильцы массово откажутся менять свои квартиры на новое жилье, то что?. «Комсомолка в Петербурге» спросила адвоката Ирину Баханович, зачем тогда вообще власти приняли такой закон, если подобный риск существовал.

– То, что власти связывают принятие закона с приведением его под стандарты федерального, это отговорки. Федеральный закон приняли в 2020 году, на дворе 2022-ый. Полагаю, это связано с частными интересами, ведь в отличие от Москвы, где регулятором отношений выступает государство, здесь все отдано в «частные руки», – уверена Баханович.

А могут ли власти вообще не прислушиваться к опасениям людей и не рассматривать предложенные ими поправки?

– Имеют право так же, как и принимать закон, не учитывающий мнение людей. Нас постоянно отсылают к ФЗ, но депутаты и правительство умышленно не включили в наш закон часть 7 ст.32.1 ЖК РФ. А ведь эта статья говорит о том, что она может быть внесена только субъектом, то есть априори не распространяется на наш город. В этой статье содержится ряд важных моментов, например, о том, что жилплощадь и количество комнат предоставляемого взамен помещения должны быть не меньше, чем в освобождаемом помещении; что общая площадь предоставляемого жилого помещения должна превышать общую площадь освобождаемого, – отметила юрист.

А можно ли, хотя бы теоретически, подать в суд на власти за то, что принятый закон затрагивает право на неприкосновенность жилища и ухудшает жилищные условия? На этот вопрос у юриста пока нет ответа – тема сложная, а на практике закон еще не применялся.