В кровавых болячках шевелились опарыши: Обездвиженную дворняжку, залитую зеленкой, нашли под Петербургом

Дворнягу привезли в ветклинику в ужасном состоянии.

- Он был так слаб, что даже не мог доползти до лужи. А пить хотел сильно: я все носила и носила ему воду, а он пил взахлеб, - вспоминает петербурженка Наталия Григорьева, которая первая познакомилась с Джеком в деревне Большие Колпаны.

В тот день женщина отдыхала на своей даче под Петербургом и во время небольшой прогулки наткнулась на обездвиженное животное. Присмотрелась - и сердце в пятки ушло. Несчастное животное было все в ранах. Живым оставался только взгляд, умоляющий о помощи.

- У него на голове и шее была уже корка кровавого гноя, все это залито зеленкой, - с ужасом рассказывает спасительница пса. - Судя по тому, что в ранах завелись уже опарыши, в таком состоянии он провел несколько дней. Вставать на лапы он не мог - они были опухшими. Что с ним произошло, даже думать страшно. Назвали Джеком.

Накормив пса, Наталия бросила клич о помощи в социальных сетях. Женщина понимала, что собаке немедленно нужна ветпомощь. Одним из первых отозвался Сергей Лучинский — создатель Фонда помощи животным «Северный медведь».

- Мы занимаемся животными, которые находятся в тяжелом состоянии: избитые, пораненные, подстреленные, - рассказал Сергей. - Трудно сказать, что именно случилось с Джеком. Возможно, он попал под машину или стал жертвой жестокого обращения. Когда его привезли, он не мог ходить, только ползал, так как на задних лапах были повреждены связки.

Рентген показал, что у собаки «в труху порваны мениски». Так написали в официальной группе фонда. Чтобы вновь встать на лапы, Джеку пришлось пережить две операции. Последнюю провели пару недель назад - наложили аппарат внешней фиксации на голеностопный сустав. Все процедуры дворняга переносит более, чем достойно. Видимо, понимает, что ему больше никто не хочет причинить вреда, а, наоборот, помогают. Да и сам по себе он не из вредных. Как отмечают врачи, характер у Джека дружелюбный. Вдвойне непонятно, кто мог так изуродовать ласкового пса.

В ближайшее время собаке предстоит реабилитация. В том числе психологическая. Джеку предстоит не только научиться заново ходить, но и заново доверять людям.

ДЖЕКУ НУЖНА ПОМОЩЬ

Фонд помощи животным «Северный медведь» существует благодаря пожертвованиям. Сейчас волонтеры особенно нуждаются в поддержке неравнодушных людей, ведь только за Джека долг в ветеринарной клинике составляет больше 50 000 рублей.

Если вы хотите помочь Фонду или взять Джека в семью, обращайтесь по телефону +7 981 772 18 80.